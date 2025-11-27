scorecardresearch
 
फिजिकल या इमोशनल...गोविंदा की पत्नी सुनीता ने बताया, किस धोखे से टूट सकते हैं रिश्ते?

बॉलीवुड स्टार गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने हाल ही में एक इंटरव्यू में रिलेशनशिप में फिजिकल और इमोशनल चीटिंग पर अपनी राय व्यक्त की है.

गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादी 1987 में हुई थी. (Photo: officialsunitaahuja)
गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादी 1987 में हुई थी. (Photo: officialsunitaahuja)

बॉलीवुड के एंटरटेनिंग स्टार गोविंदा अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ के कारण चर्चा में बने रहते हैं. उनकी शादी 1987 में सुनीता आहूजा के साथ हुई थी. कई बार सोशल मीडिया पर उनकी शादी को टूटने को लेकर अफवाहें भी फैलीं लेकिन सुनीता आहूजा हमेशा उन बातों का खंडन करते हुए नजर आईं. सुनीता अपनी हाजिर जबावी, सादगी, स्टाइल और गोविंदा के साथ गहरे रिश्ते के लिए जानी जाती हैं. पब्लिक इवेंट्स हो या फैमिली गैदरिंग्स यह जोड़ी हमेशा पसंद की जाती हैं. हाल ही में सुनीता आहूजा से एक इंटरव्यू में रिलेशनशिप के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस बारे में अपिनी राय रखी.

क्या सवाल पूछा गया?

सुनीता आहूजा से सवाल पूछा गया, 'रिलेशनशिप में फिजिकल चीटिंग माफी के लायक है या इमोशनल चीटिंग? आपके हिसाब से एक रिलेशनशिप में किस चीज से ज्यादा दुःख होता है?'

सुनीता ने कहा, 'इमोशनल.... आप इमोशनल एक इंसान को प्यार करते हो फिर बाद में आप उसको चीट करते हो. ये सही नहीं है. क्योंकि देखिए मैं बहुत इमोशनल हूं. मैं गोविंदा से मरते दम तक प्यार करूंगी. मैं आपको बताती हूं, इमोशनल मुझे कोई भी धोखा दे, चाहे मेरे बच्चे हों, मेरा पति हो, मैं काफी हर्ट होती हूं. इमोशनल चीटिंग किसी को नहीं करना चाहिए ये सही नहीं है.'

फिजिकल चीटिंग के बारे में बात करते हुए सुनीता कहती हैं, 'फिजिकल चीटिंग भी नहीं करना चाहिए. ये दोनों ही क्यों करना है? मेरे को लगता है ये सब चीजें अच्छी नहीं हैं. हमारे मां-बाप ने ऐसे संस्कार नहीं दिए. जरूरत ही नहीं है. देखो इसको बोलते हैं, घोर कलयुग. ये कलयुग आ गया है.'

क्या है फिजिकल चीटिंग और इमोशनल चीटिंग

फिजिकल चीटिंग वह कंडिशन होती है, जब पार्टनर किसी और के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है. वहीं इमोशनल चीटिंग में कोई एक पार्टनर किसी दूसरे से भावनात्मक जुड़ाव, गहरी बातें, सीक्रेसी या अटैचमेंट कर लेता है जिससे रिलेशनशिप की इमोशनल बॉडिंग खत्म हो जाती है.

---- समाप्त ----
