Diwali 2025 look: सुंदर दिखने के लिए आज दिवाली पर महिलाएं करें ये 5 काम, पलटकर देखने पर मजबूर कर देगा लुक

Diwali 2025 look: अगर आप भी इस दिवाली पर सुंदर और स्टाइलिश दिखना चाहती हैं तो यहां हम आपको कुछ आसान हैक्स और टिप्स बता रहे हैं. ये टिप्स आपको इस दिवाली न केवल परफेक्ट लुक देंगे बल्कि आपको सबसे अलग भी दिखाएंगे.

दिवाली पर दिखेंगी सबसे सुंदर और स्टाइलिश (Photo: AI generated)
दिवाली रंगों, रोशनी, जगमगाहट और खुशियों का त्योहार है. लेकिन दिवाली के पर्व पर सिर्फ आपको अपने घर या ऑफिस को ही नहीं बल्कि खुद को भी सजाना-संवारना चाहिए आपको अपने लुक को ऐसा बनाना चाहिए जो हर किसी को आपको पलटकर देखने पर मजबूर कर दे. यहां हम आपको कुछ टिप्स बता रहे हैं जिन्हें अपनाकर आप दिवाली के इस शुभ अवसर पर सबसे सुंदर, स्टाइलिश और अलग दिख सकती हैं.

पारंपरिक परिधानों को दें मॉर्डन ट्विस्ट
इस दिवाली पर पारंपरिक दिखने के साथ ही आप स्टाइलिश भी दिख सकती हैं. अगर आप भारी-भरकम लहंगों और साड़ियों की झंझट में नहीं फंसना चाहती हैं तो आपको कुछ कंफर्टबेल और स्टाइलिश चुनना चाहिए. इसके लिए आप एम्ब्रॉयडरी वाली कुर्ती और पलाजो/स्कर्ट चुन सकती हैं. आप इसे फ्लेयर्ड स्कर्ट के साथ या प्लाजो के साथ पेयर कर सकती हैं. यह आपको कंफर्टेबल और एलीगेंट लुक देगा.

मेकअप हो परफेक्ट 
दिवाली का मौका है तो थोड़ा शाइन करना तो बनता है इसलिए आप ग्लॉसी और ग्लोइंग मेकअप को चुन सकती हैं. ये आपको फेस्टिव लुक देगा. लेकिन बैलेंस हमेशा जरूरी होता है. उदाहरण के लिए अगर आप आंखों को शिमरी लुक दे रही हैं तो हल्के रंग की लिपस्टिक लगाएं. अगर डार्क रंग की लिपस्टिक लगा रही हैं तो आंखों का मेकअप लाइट रखें.

त्योहारों पर त्वचा के टोन से मैच करता हुआ फाउंडेशन या बीबी क्रीम लगाएं जिसके साथ हाईलाइटर और ब्लश का इस्तेमाल करना ना भूलें क्योंकि फेस्टिव लुक के लिए त्वचा पर एक शाइन और ग्लो आना भी जरूरी है. दिवाली के जश्न के बीच वॉटर प्रूफ और लॉन्ग-लास्टिंग मेकअप प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल करें.

हेयर स्टाइल को बनाएं स्टाइलिश 

बालों का लुक आपके ओवरऑल लुक को बदल सकता है और निखार सकता है. आपको अगर खुले बाल रखने है तो आप उन्हें कर्ल्स या सॉफ्ट वेव्स के साथ खुला छोड़ सकती हैं. अगर आपको बाल बांधने हैं तो आप लो बन, मेसी बन, स्लीक बन, फ्रेंच या फिशटेल चोटी बना सकती हैं. लेकिन हेयर एक्सेसरीज का इस्तेमाल करना ना भूलें. आप अपने बालों में स्टाइल के हिसाब से गजरा या फैंसी हेयरपिन्स लगाकर अपने लुक में चार चांद लगा सकती हैं.

एक्सेसरीज से बढ़ाएं शान 

स्टेटमेंट ज्वेलरी आपके लुक की शोभा को बढ़ाती है इसलिए सही ज्वेलरी का चुनाव करें. अगर आपकी ड्रेस भारी है तो मिनिमल ज्वेलरी चुनें लेकिन अगर आपकी ड्रेस लाइट है तो आप खूबसूरत स्टेटमेंट नेकपीस, झुमका और मांग टीका या माथा पट्टी भी पहन सकती हैं. 

ड्रेस से मैचिंग बैग जरूर कैरी करें

अगर आप अपनी ड्रेस के साथ मैच करता हुआ एक छोटा पोटली हैग या फिर क्लच कैरी करेंगी तो ये दिवाली पर स्टाइलिश दिखने के साथ आपको कंफर्टबेल भी महसूस कराएगा क्योंकि इसमें आप अपना फोन, लिपस्टिक और जरूरत की छोटी-मोटी चीजें कैरी कर सकती हैं.

