दिल की बीमारियों से बचने के लिए क्या करना चाहिए, ये तरीके आएंगे काम

दिल की बीमारियां आजकल युवाओं से लेकर बच्चों में देखने को मिल रहे हैं. अगर आप इससे सुरक्षित रहना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल और कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए.

हृदय रोगों से कैसे बचाव करें (Photo: AI generated)
पिछले कुछ समय से भारत में दिल की बीमारियों के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. पहले जहां इस बीमारी से बुजुर्ग ग्रसित होते थे तो वहीं, अब युवाओं से लेकर बच्चों तक में हार्ट अटैक और कार्डिएक अरेस्ट के मामले देखने को मिल रहे हैं.

ऐसे में अगर आप खुद को दिल की बीमारियों से बचाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल और कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए. यहां हम आपको हेल्दी रहने और हार्ट डिसीस से बचने के लिए कुछ तरीके बता रहे हैं.

हार्ट डिसीस की फैमिली हिस्ट्री वाले ध्यान रखें ये बातें  

अगर आपके परिवार में किसी को हार्ट डिसीस है या आपकी फैमिली हिस्ट्री में ये बीमारी रही है तो फिर आपको बहुत ज्यादा सर्तक होने की जरूरत है. आपको नियमित तौर पर अपनी जांच करानी चाहिए और डॉक्टर की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या में बदलाव करने चाहिए. 

हेल्दी डाइट करें फॉलो
हार्ट डिसीस से बचने के लिए फल, सब्जियां, साबुत अनाज, लो फैट डेयरी प्रॉडक्स और लीन प्रोटीन का सेवन करें.  

धूम्रपान और शराब से बनाएं दूरी
धूम्रपान और शराब का सेवन हृदय रोग के खतरे को बढ़ाता है इसलिए इससे दूरी बनाएं.   

तनाव से दूर रहें
तनाव दिल के रोग समेत कई बीमारियों को जन्म देता है. इसलिए इसे कम करने के लिए योग और ध्यान की मदद ले सकते हैं.

जांच कराएं
ब्लडप्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर की जांच करवाते रहें. 

रोजाना अच्छी नींद लें
रोजाना 8 से 9 घंटे की नींद लें. नींद में ही आपका शरीर खुद को हील करता है इसलिए नींद की कमी ना होने दें. 

