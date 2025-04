एजिंग को स्लो कर रहना चाहते हैं बीमारियों से दूर? आज से ही कर लें इन चीजों से दोस्ती

What is the best food for aging: जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है हमारे शरीर में कई पोषक तत्वों की कमी होने लगती है. शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने पर बीमारियों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें आपको उम्र बढ़ने के साथ अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए. इससे आपका एजिंग प्रोसेस को धीमे हो ही जाता है साथ ही एजिंग के दौरान होने वाली समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता . आइए जानते हैं इनके बारे में-



फाइबर- ऐसे फलों और सब्जियों का सेवन करें जिनमें फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है. इन चीजों को खाने से आपकी कब्ज की समस्या दूर होती है जो उम्र बढ़ने के साथ होना काफी आम है. फाइबर से भरपूर चीजों का सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है, ब्लड शुगर लेवल मैनेज करने में मदद मिलती है और हेल्दी वेट मेंटेन रहता है. 51 साल से ऊपर के पुरुषों को रोजाना 30 ग्राम फाइबर और महिलाओं को रोजाना 21 ग्राम फाइबर जरूर लेना चाहिए.



साबुत अनाज- ये फाइबर का एक बढ़िया स्रोस होते हैं और बी-विटामिन से भरपूर हैं, जिनकी आपको उम्र बढ़ने के साथ ज़्यादा ज़रूरत होगी. बी-6 और फोलेट आपके मस्तिष्क को हेल्दी रखने के लिए जरूरी हैं. साबुत अनाज हार्ट डिजीज, कैंसर और डायबिटीज होने की संभावना को भी कम कर सकता है.



नट्स- हां, भले ही ये छोटे हैं, लेकिन बादाम, अखरोट, काजू, पेकान और पिस्ता जैसे नट्स में बड़ी एंटी-एजिंग शक्तियां होती हैं. इन कुरकुरे स्नैक्स में विशेष पोषक तत्व होते हैं जो उम्र से संबंधित हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, टाइप 2 डायबिटीज, नर्व डिजीज और कुछ प्रकार के कैंसर को रोकने मदद कर सकते हैं. नट्स आपकी उम्र बढ़ने के साथ आपके मस्तिष्क की भी रक्षा करते हैं.



पानी- जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, न केवल आपके शरीर में पानी की कमी होती है, बल्कि आपकी प्यास की भावना भी कम होने लगती है. इसका मतलब है कि आपको यह पता लगाने में अधिक समय लगेगा कि आपके शरीर में पानी की कमी कब है. पानी कई मायनों में आपकी हेल्थ के लिए फायदेमंद होता है. पानी आपके शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है, और आपके मूड और आप कितनी अच्छी तरह ध्यान केंद्रित करते हैं, इस पर प्रभाव डालता है.



मछली- सैल्मन, अलबाकोर टूना, हेरिंग और फार्म ट्राउट जैसी फैटी फिश हफ्ते में दो बार खाना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. इनमें DHA की मात्रा अधिक होती है, जो एक ओमेगा-3 फैटी एसिड है जो आपके मस्तिष्क के लिए अच्छा है. DHA के लो लेवल को अल्जाइमर डिजीज से जोड़ा गया है, लेकिन इसे पर्याप्त मात्रा में लें, और आप अपनी याददाश्त और नई चीज़ें सीखने की क्षमता में सुधार कर सकते हैं.



प्रोटीन- उम्र बढ़ने के साथ ही शरीर में मसल लॉस होना आम है. ऐसे में जरूरी है कि आप प्रोटीन से भरपूर चीजों का सेवन करें. अपनी डाइट में अंडे, मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स को शामिल करें.