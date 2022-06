Root canal: रूट कैनाल सर्जरी से बिगड़ा एक्ट्रेस का चेहरा! ट्रीटमेंट से पहले जरूर रखें ये सावधानी

कन्नड़ एक्ट्रेस स्वाति सतीश (Swathi Sathish) ने अपने दांत की सर्जरी कराई थी जिसके कारण उनका चेहरा बिगड़ गया है. जानकारी के मुताबिक स्वाति ने एक प्राइवेट क्लिनिक से जो दांत की सर्जरी कराई थी उसका नाम है 'रूट कैनाल सर्जरी' (Root canal surgery). इस सर्जरी के बाद उनका चेहरा बुरी तरह से सूज गया है और देखने में कुछ टेड़ा भी लग रहा है. सर्जरी के 20 दिन बाद भी उनके चेहरे पर सूजन है और उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो रहा है. रूट कैनाल सर्जरी क्या होती है? क्यों कराई जाती है? कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? इस बारे में जान लीजिए.



रूट कैनाल क्या है? (What is a root canal)



रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक प्रकार का डेंटल ट्रीटमेंट है जो संक्रमित दांतों को सही करने और उन्हें डैमेज होने से बचाने के लिए किया जाता है. यह संक्रमित या टूटे हुए दांत के कारण होने वाले दर्द से राहत देती है. रूट कैनाल सर्जरी के दौरान दांत के अंदर की नसों और दांत के सूजन वाले हिस्से को हटा दिया जाता है और फिर दांत के अंदर की सतह और जड़ को साफ करके सील कर दिया जाता है.



रूट कैनाल की जरूरत कब पड़ती है? (When is a root canal needed)



रूट कैनाल थेरेपी तब आवश्यक होती है जब ओरल बैक्टीरिया दांत के अंदर चले जाते हैं. यह आमतौर पर तब होता है, जब दांतों की कैविटी को बिना इलाज के लिए लंबे समय छोड़ दिया जाता है. यह तब भी हो सकता है जब किसी कारण से दांत टूट गया हो.

रूट कैनाल उपचार क्या है?



रूट कैनाल ट्रीटमेंट या एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट (Endodontic treatment) तब जरूरी होता है जब दांत के बीच का हिस्सा ब्लड वेसिल्स, नर्व्स और कनेक्टिव टिश्यू को प्रभावित करता है और इसके कारण संक्रमण हो जाता है और सूजन आने लगती है. अगर किसी को लंबे समय से दांत दर्द या मसूड़ों में दर्द हो रहा है तो उसे तुरंत डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए.



क्या रूट कैनाल में दर्द होता है (Do root canals hurt)

बहुत से लोग डरते हैं कि रूट कैनाल थेरेपी के बाद उन्हें दांत में दर्द होगा. इस प्रोसेस में संक्रमण फैलाने वाले कारक को हटा दिया जाता है इसलिए ट्रीटमेंट के तुरंत बाद कई लोगों को आराम मिल जाता है. यदि रूट कैनाल के बाद दांत में सूजन या कोई सेंसेशन महसूस करते हैं तो डॉक्टर से संपर्क करें.

रूट कैनाल के बाद क्या होता है (what happens after a root canal)

रूट कैनाल के बाद आपको दर्द नहीं होना चाहिए लेकिन सर्जरी के कुछ दिनों बाद तक दांत में संवेदनशीलता देख सकते हैं. ये लक्षण सामान्य हैं. ज्यादातर मामलों में साइड इफेक्टएक से दो सप्ताह के भीतर कम हो जाते हैं और फिर डॉक्टर की सलाह पर खाना पीना सामान्य कर सकते हैं.

रूट कैनाल के दौरान सावधानी (Caution during root canal)

रूट कैनाल सर्जरी के दौरान इस बात का खास ख्याल रखें कि यह सर्जरी या ट्रीटमेंट रूट कैनाल एक्सपर्ट ही करता है. इस सर्जरी को एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर से ही कराएं. दांत में कई ऐसी नसें भी होती हैं जिनकी गड़बढ़ी से मुंह में पैरालेसिस भी हो सकता है. साथ ही साथ कई नसें दिमाग तक भी जाती हैं इसलिए हमेशा किसी एक्सपर्ट से सलाह लेकर ही इस ट्रीटमेंट का सोचें.