Weight loss: 44 साल की महिला ने घटाया 86 किलो वजन! सिर्फ 5 रूल्स किए थे फॉलो

Weight loss journey: अक्सर जब वजन घटाने की बात आती है तो आज के समय में लोग क्रैश डाइट, ओवर वर्कआउट या फिर वेट लॉस मेडिसिन का सहारा लेने लेने लगे हैं. लेकिन ये वेट लॉस शॉर्टकट आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं. कम उम्र के लोग भी इन शॉर्ट कट को अपना रहे हैं लेकिन 44 साल की एक लेडी ने बिना इन तरीकों को अपनाए अपना करीब 86 किलो वजन कम किया है. इन लेडी का नाम एम्मा क्रुइक्षैंक है जिनका वजन 140 किलो हो गया था और वो अब 54 किलो की हैं. तो आइए जानते हैं, उन्होंने अपना इतना वेट लॉस कैसे किया.

'इमोशनल ईटिंग' से बढ़ा वजन

'द सन' के मुताबिक, एम्मा का कहना है कि उनका वजन बढ़ने का सबसे बड़ा कारण भूख नहीं, बल्कि उनकी फीलिंग्स थीं. जब भी वह स्ट्रेस में होती थीं या दुखी होती थीं तो वो खाने लगती थीं. इससे उन्हें काफी सुकून मिलता था. इसे ही इमोशनल ईटिंग कहा जाता गहै. वह अक्सर रात के समय अनहेल्दी स्नैक्स और प्रोसेस्ड फूड खाती थीं, जिससे उनका वजन लगातार बढ़ता गया.

एम्मा ने महसूस किया कि वजन बढ़ने के कारण उनकी एनर्जी कम हो रही थी और वह मानसिक रूप से भी परेशान रहने लगी थीं. उन्होंने किसी दवा का सहारा लेने के बजाय अपनी लाइफस्टाइल बदलने का फैसला किया और वजन कम किया.

ऐसे हुआ वेट लॉस

एम्मा कॉफी शॉप में मैनेजर हैं. उन्होंने इंटरव्यू के दौरान बताया, '18-20 साल में मेरा वजन लगातार बढ़ता रहा और धीरे-धीरे करके मेरा वजन 140 किलो तक हो गया था. मैं कपड़ों में एक्सएल से XXL साइज पर आ गई थी. आयरलैंड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते समय मैंने अस्थाई रूप से वेट लॉस किया था और मैं फिर से 70 किलो तक आ गई थी. इसके बाद मैंने शेफ की नौकरी शुरू की तो मेरा वजन फिर बढ़ना शुरू हो गया.'

'मार्च 2024 में मेरा वजन करीब 120 किलो हो गया था यानी कि मैं 70 किलो से 50 किलो वजन बढ़ाकर 120 तक आ गई थी. जैसे-जैसे मेरी उम्र 30 साल हुई, मेरा वजन बढ़ता गया. इसके बाद मैंने एक पर्सनल ट्रेनर हायर करने की सोची.'

'मार्च 2024 से लेकर जून 2025 तक मैं 86 किलो वजन कम कर चुकी हूं और अब मेरा वजन 54 किलो है. मैंने अपना यह वजन सिर्फ बैलेंस डाइट और रोजाना एक्सरसाइज से ही किया है जिससे मैं काफी खुश महसूस करती हूं.'

वजन घटाने के लिए एम्मा ने क्या-क्या किया?

एम्मा ने वेट लॉस के लिए सबसे पहले भूख और इमोशनल ईटिंग के बीच का अंतर समझा. उन्होंने समझा कि कब उन्हें असल में भूख लग रही है और कब वह स्ट्रेस की वजह से खा रही हैं.

एम्मा ने अपनी डाइट को पूरी तरह बंद नहीं किया बल्कि उसे बैलेंस किया. उन्होंने छोटे बर्तनों का इस्तेमाल करना शुरू किया और हाई कैलोरी वाली चीजों की जगह हाई-प्रोटीन और फाइबर वाली चीजें खाईं.

बाहर के जंक फूड को छोड़ने के लिए एम्मा ने घर पर खाना बनाना शुरू किया. वह अपने भोजन की प्लानिंग पहले ही कर लेती थीं कि उन्हें क्या खाना है और भूख लगेगी तो फिर क्या खाएंगी?

एम्मा ने हैवी वर्कआउट की जगह रोजाना पैदल चलना शुरू किया. धीरे-धीरे उन्होंने अपने पैदल स्टेप्स की संख्या बढ़ा दी जिससे उन्हें कैलोरी बर्न करने और मेंटल स्ट्रेस से निपटने में भी मदद मिली.

एम्मा ने अपनी इस जर्नी में 'ऑल ऑर नथिंग' (सब कुछ या कुछ नहीं) वाला रवैया नहीं अपनाया. अगर किसी दिन वह थोड़ा ज्यादा खा लेती थीं, तो वह हार मानने के बजाय अगले दिन फिर से अपनी रूटीन पर लौट आती थीं.

