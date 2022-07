देर तक बैठने से पैरों में महसूस होता है दर्द और भारीपन? एक्सपर्ट ने बताया कारण और इलाज

कई लोग अपनी जॉब, बिजनेस या अन्य कारणों से लगातार बैठे रहते हैं. इस कारण उन्हें काफी सारी शारीरिक समस्याएं होने लगती हैं और पैरों में भी दर्द होने लगता है. पैरों के इस दर्द को लोग अनदेखा कर देते हैं लेकिन ऐसा करना जोखिम को और भी बढ़ा सकता है. The mirror के मुताबिक, लगातार बैठने से अगर किसी के पैरों में दर्द या सूजन होती है तो इसका कारण वैरिकोज वेन्स (Varicose veins) हो सकती हैं. पैरों में दिखने वाली नीली-बैंगनी या लाल नसों को वैरिकोज वेन्स कहते हैं. सभी वयस्कों में से लगभग 25 प्रतिशत में वैरिकोज वेन्स होती हैं. ज्यादातर मामलों में वैरिकोज नसें निचले पैरों पर दिखाई देती हैं. स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि बहुत अधिक बैठने से आपके वैरिकोज वेन्स के विकास का खतरा बढ़ जाता है. पुरुषों और महिलाओं में स्थिति काफी कॉमन है. अगर किसी को भी यह समस्या है तो उसे तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए. वैरिकोज वेन्स क्या होती हैं? पहले यह समझ लीजिए.

क्या होती हैं वैरिकोज वेन्स (What are varicose veins)



वैरिकोज वेन्स मुख्यत: हाथ, पैर, एड़ी, टखने और पंजे में दिखाई देती हैं. यह सूजी हुई और अधिक मुड़ी हुई वो नसें होती हैं, जो नीले या गहरे बैगनी रंग की होती हैं. ये देखने में उभरी हुई होती हैं. इन नसों के आसपास स्पाइडर वेन्स (Spider veins) होती हैं. ये नसें लाल और बैगनी रंग की होती हैं, जो दिखने में काफी पतली एवं बारीक होती हैं. जब स्पाइडर वेन्स, वैरिकोज वेन्स को चारों ओर से घेर लेती हैं, तो उनमें दर्द और खुजली होने लगती है. वैरिकोज नसें ज्यादातर लोगों के लिए खतरनाक नहीं होती, लेकिन कुछ मामलों में इनसे कुछ गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं.

वैरिकोज नसों का कारण? (Cause of varicose veins)



The mirror के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति बहुत देर तक बैठता है तो उसके पैरों में खून जमा हो सकता है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि बहुत अधिक बैठने से आपके वैरिकोज नसें बढ़ सकती हैं लगातार इससे नसों पर अतिरिक्त दबाव पढ़ता है जो सूजन और उभार को बढ़ा सकता है इसलिए लगातार देर तक बैठने से बचें.



हालांकि वैरिकोज वेन्स के आसपास आप स्पाइडर वेन्स को भी देख सकते हैं लेकिन ये आमतौर पर गंभीर नहीं होतीं लेकिन काफी दर्द करती हैं. पैरों पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव सबसे अधिक होता है इसलिए वैरिकोज वेन्स पैरों पर अधिक दिखती हैं.



वैरिकोज वेन्स के अन्य कारण (Other causes of varicose veins)

वैरिकोज नसें तब दिखती हैं, जब किसी इंसान के नसों की दीवारें कमजोर हो जाती हैं. जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसके कारण नसों में दबाव बढ़ जाता है और वे चौड़ी होने लगती हैं. इसके बाद जैसे-जैसे नसें खिंचने लगती हैं, वैसे-वैसे नसों में एक दिशा में खून का प्रवाह करने वाले वॉल्व अच्छे से काम करना बंद कर देते हैं. इसके बाद खून नसों में जमा होने लगता है और नसों में सूजन आने लगती है, मुड़ने लगती हैं और फिर वे त्वचा पर उभरी हुई दिखाई देने लगती हैं.

- प्रेग्नेंसी

- मैनोपॉज

- 50 से अधिक उम्र

- लंबे समय तक खड़े रहना

- मोटापा

- पुरानी चोट

- फैमिली हिस्ट्री

इस समय गंभीर हो सकती हैं वैरिकोज वेन्स (Varicose veins can become serious at this time)

HCA Midwest Health के मुताबिक, यदि वैरिकोज वेन्स में नीचे बताए हुए कोई लक्षण दिखते हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलें.

- पैरों में तेज दर्द और सूजन

- पैरों में लगातार दर्द और सूजन

- शाम को पैरों में भारीपन

- शाम के समय पैरों में दर्द होना

- वैरिकोज नसों का लाल होना

- वैरिकोज नसें छूने पर गर्म और कोमल महसूस होना

- वैरिकोज वेन्स में चोट लगने से खून निकलना

- वैरिकोज वेन्स के आसपास त्वाचा सूखी होना

- वैरिकोज वेन्स के आसपास त्वचा पर सूजन आना

वैरिकोज नसों से खतरा (Complications of varicose veins)

वैरिकोज नसें अधिकतर लोगों के लिए खतरनाक नहीं होतीं, लेकिन कुछ लोगों में इनसे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. अगर इनका इलाज न कराया जाए तो यह कुछ लोगों में अल्सर, ब्लीडिंग का भी कारण बन सकती है. वहीं, कुछ लोगों में वैरिकोज वेन्स उस स्थिति का भी कारण बन सकती हैं, जिस स्थिति में ह्रदय की खून को पंप करने की क्षमता प्रभावित हो जाती है.

इसके अलावा जिन लोगों में वैरिकोज वेन्स की समस्या होती है, उनके खून में थक्के जमने की संभावना काफी अधिक हो जाती है. जो कि शरीर के लिए काफी खतरनाक हो सकता है और यह तो आप जानते ही हैं, कि खून में रुकावट से हार्ट संबंधित समस्याएं हो सकती हैं और कुछ मामलों में ब्लड प्रेशर बाधित होने से मौत तक हो सकती है.

अल्सर वैरिकोज नसों के पास की त्वचा पर विशेष रूप से टखनों के पास दर्दनाक अल्सर का कारण बन सकते हैं. इससे त्वचा पर घाव हो सकते हैं. इसलिए कोई भी लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाएं.



(Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च के मुताबिक दी गई है. किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)