शरीर में कमजोरी दूर करने के लिए रोज खाएं ये फल, हेल्दी डाइट संग करें सेवन

शरीर में कमजोरी आमतौर पर उम्र बढ़ने के साथ आती है लेकिन आजकल कम युवाओं और बच्चों में भी ये दिक्कत दिखने लगी है. क्या आप भी उन लोगों में शामिल हैं जिन्हें हर वक्त की कमजोरी का शिकार होना पड़ता है. अगर हां तो हम आपको इस खबर में बताएंगे कि आप कैसे अपनी इस समस्या को आसानी से दूर कर सकते हैं.

हालांकि इसके लिए आपको अपनी डाइट में शरीर को ऊर्जा देने वाली चीजें शामिल करनी चाहिए जिनमें विटामिन, आयरन और मिनरल्स जैसे पोषक तत्व होते हैं. आपको रोजाना अलग-अलग दिन पर हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, रंग-बिरंगी सब्जियां जैसे लाल-पीली-हरी शिमला मिर्च, गाजर, बैंगन, चुकंदर, सभी तरह की दालें और साबुत अनाज खाना चाहिए.

आपको ड्राई फ्रूट्स और सीड्स का भी सेवन करना चाहिए. इसके अलावा यहां हम आपको कुछ फलों के बारे में बता रहे हैं जो आपकी सेहत को बढ़ाने और कमजोरी को दूर करने में आपकी मदद कर सकते हैं.

कमजोरी को भगाने के लिए रोज खाएं केले

केला एक ऐसा फल है जो लगभग हर मौसम में मिलता है. ये पोटैशियम और कार्बोहाइड्रेट का एक बेहतरीन स्रोत होते हैं. केले शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं और ये मांसपेशियों के काम में भी मददगार होते हैं.

सेब खाएं और 'एन एप्पल ए डे कीप्स डॉक्टर अवे' वाला रूल करें फॉलो

ये बात सभी जानते हैं कि सेब बेहद पौष्टिक फल होता है जो शरीर को ढेरों फायदे पहुंचाता है. यह विटामिन्स, फाइबर और एंटीऑक्सिडेंट्स से भरपूर होता है जो आपके पेट, पाचन, दिल, वजन और स्किन को बीमारियों से बचाने में मदद कर सकता है.

यह मैग्नीशियम से भरपूर होता है जिससे आपके शरीर के ऊर्जा स्तर को बढ़ाने और ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद मिलती है.

खट्टे फलों का सेवन बढ़ाएं

खट्टे फल विटामिन सी से भरपूर होते हैं जो आपकी इम्युनिटी के लिए बेहद जरूरी होता है. इसलिए आपको संतरे, नींबू, कीवी, मौसमी और अमरूद जैसे फलों का सेवन जरूर करना चाहिए.

