क्या आप भी रात भर बदलते हैं करवटें, नींद की कमी को दूर भगाएंगे ये टिप्स

अगर आप भी उन लोगों में एक है जिन्हें रात को ठीक से नींद नहीं आती है और उनकी रात करवटें बदलते हुए बीत जाती है. नींद सेहत के लिए पानी और भोजन की तरह ही जरूरी होती है. हमारा शरीर नींद में ही खुद को आराम पहुंचाता है, हील करता है और रिपेयर करता है. इसलिए रोजाना हर किसी को 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए. यहां हम आपको अच्छी नींद लेने के लिए कुछ टिप्स शेयर कर रहे हैं.

डीप स्लीप के लिए अच्छा माहौल है जरूरी

आपको अपनी नींद को बेहतर बनाने के लिए कुछ चीजें करनी चाहिए जैसे कि आपको हमेशा अंधेरे और शांत कमरे में ही सोने जाना चाहिए. बेडरूम बनाते हुए भी आपको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए. बिस्तर हमेशा आरामदायक हो ताकि आप उस पर बिना किसी दिक्कत और डिस्कंफर्ट के सो सकें. कमरे के पर्दे और खिड़कियां बंद कर देने चाहिए ताकि जरा भी शोर या रोशनी कमरे में रात को ना पहुंच सके.

सोने का समय फिक्स करें

हर दिन यहां तक कि वीकेंड्स में भी एक ही समय पर सोएं और जागें. इससे आपको अच्छी नींद लेने के साथ ही शरीर को भी सेहतमंद बनाने में मदद मिलेगी.

सोने से एक घंटे पहले ही स्क्रीन दूर कर दें

अगर आपको नींद की दिक्कत है तो फिर आपको अपना फोन या टीवी एक घंटा या आधा घंटा पहले ही बंद कर देना चाहिए. फोन को साइलेंट पर लगा देना चाहिए. दिमाग को शांत करने के लिए आप कोई किताब सोने से पहले पढ़ सकते हैं या फिर हल्का संगीत भी सुन सकते हैं लेकिन ये सब पहले ही करना चाहिए.

अपने खाने-पीने का ध्यान रखें

कैफीन और अल्कोहल के सेवन से बचें, खासकर दोपहर और शाम के समय, ये चीजें आपको देर तक जगाकर रखती हैं. भूखे पेट न सोए और सोने के समय से पहले ज्यादा खाना न खाएं. हमेशा हल्का डिनर करें.



