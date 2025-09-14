scorecardresearch
 

इन वजहों से काले हो जाते हैं होंठ, पिंक लिप्स के लिए अपनाएं ये टिप्स

कई लोगों के होठ बहुत काले दिखते हैं जिनकी वजह से उनके पूरे चेहरे का लुक बिगड़ जाता है. अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो यहां हम आपको होठों को गुलाबी बनाने के कुछ तरीके बता रहे हैं.

होठों का कालापन कैसे दूर करें (Photo: AI generated and freepik)
होंठ हमारे चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाते हैं. लेकिन कई लोगों के होठों का रंग समय के साथ और कई वजहों से काला हो जाता है जो उनके चेहरे की सुंदरत को प्रभावित कर सकता है. होठों के काले पड़ने को लिप हाइपरपिग्मेंटेशन के तौर पर भी जाना जाता है. इस कंडीशन में होंठ अपने रेचुरल रंग से अधिक डार्क हो जाते हैं लेकिन इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां हम आपको होठों को गुलाबी बनाने के लिए कुछ तरीके बता रहे हैं.

क्यों होंठ पड़ जाते हैं काले

होठों का काला पड़ना कई कारणों से होता है जिनमें एक है शरीर में आयरन या विटामिन बी12 की कमी. इससे त्वचा और होंठों के पिगमेंटेशन पर असर पड़ सकता है. अगर आपके लिप्स बहुत समय से डार्क हैं तो आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं.

आपने अक्सर सिगरेट पीने वाले लोगों के होंठ अक्सर बहुत डार्क देखें होंगे. दरअसल धूम्रपान करने से होठों का रंग काला होता है क्योंकि तंबाकू में मौजूद निकोटीन होठों की त्वचा को नुकसान पहुंचाता है और उसे नेचुरल रंग को बिगाड़ देता है.

कैफीन यानी चाय और कॉफी का अधिक सेवन भी होठों के लिए हानिकारक है. अधिक मात्रा में कैफीन का सेवन करने से होठों का रंग बदल सकता है.

अधिक समय तक सूरत की हानिकारक किरणों में रहने से स्किन के साथ ही आपके होठों की त्वचा पर भी बुरा असर होता है. इससे होठों की स्किन में मेलानिन का उत्पादन बढ़ सकता है जिससे आपके होठ काले पड़ सकते हैं.

होठों को गुलाबी बनाने के लिए क्या करें

अगर आप अपने होठों की सुंदरता को बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नियमित रूप से होठों की देखभाल करनी चाहिए. होठों को मॉइस्चराइज करना, धूप से बचाना और हेल्दी डाइट होठों की सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है.

गुलाबजल और ग्लिसरीन का लेप आपकी स्किन और होठों को पोषण देता है और साथ ही उसकी रंगत भी सुधारता है. शुद्ध गुलाबजल में एंटीऑक्सिडेंट्स और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो होठों को हाइड्रेट रखते हैं और उनकी रंगत सुधाते हैं. वहीं, ग्लिसरीन होठों को कोमल बनाकर रखती है.

शहद और नींबू का लेप भी आपके होठों को गुलाबी बनाने में मदद कर सकता है क्योंकि शहद एंटी-बैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है जबकि नींबू में विटामिन सी होता है. इन दोनों को हफ्ते में तीन से चार बार नियमित तौर पर लगाने से आपको अपने होठों को गुलाबी बनाने में मदद मिलती है.

