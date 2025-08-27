क्या आपको भी बार-बार बनती है गैस, राहत दिला सकते हैं ये घरेलू नुस्खे

कई लोगों को आए दिन गैस की दिक्कत होती है. गैस को आम भाषा में पेट फूलना भी कहते हैं. ये वैसे तो एक आम समस्या है लेकिन लगातार रहने पर यह रोजमर्रा की जीवनशैली को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है. गैस से छुटकारा पाने के लिए आपको अपने आहार में बदलाव करने और जीवनशैली में सुधार करने की जरूरत है. इसके अलावा आप कुछ घरेलू उपचारों से इसे राहत पा सकते हैं.

गैस से छुटकारा दिलाएं ये तरीके

अगर आपको गैस की दिक्कत है तो सबसे पहले अपने रूटीन में भरपूर मात्रा में पानी को शामिल करें. आप चाहें तो पानी के साथ ही नारियल पानी, नींबू पानी, दही-छाछ जैसी चीजों को भी शामिल कर सकते हैं. इन चीजों से आपकी गट हेल्थ अच्छी रहती है और आपको गैस-कब्ज जैसी दिक्कतों से राहत मिलती है.

डॉक्टर की सलाह पर ही खाएं ये चीजें

सब्जियां सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं लेकिन कुछ सब्जियां बहुत गैस पैदा करने वाले खाद्य पदार्थों के लिए जानी जाती हैं. इसलिए अगर आपको बहुत ज्यादा गैस की दिक्कत है तो आपको बिना डॉक्टर की सलाह के कुछ बीन्स, दालें, ब्रोकली, फूलगोभी पत्तागोभी का सेवन नहीं करना चाहिए. ये आपकी दिक्कत को और बढ़ा सकती हैं.

छोटे-छोटे मील खाएं

तीन बार में बड़े मील लेने की जगह छोटे मील लेने से गैस बनने की संभावना कम हो सकती है. ऐसा करने से आप काफी हल्का और दिन भर एक्टिव भी महसूस कर सकते हैं. इसके अलावा जब भी आप खाना खाएं, उसे अच्छी तरह चबाकर खाएं. साथ ही बहुत जल्दी-जल्दी खाना खाने से भी बचें.

फिजिकली एक्टिव रहना है जरूरी

रोजाना कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी या फिर एक्सरसाइज आपके शरीर के साथ ही पाचन तंत्र को भी रखती है और कब्ज को कम करने में मदद कर सकती है जो गैस का एक कारण है.

