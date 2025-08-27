scorecardresearch
 

Feedback

क्या आपको भी बार-बार बनती है गैस, राहत दिला सकते हैं ये घरेलू नुस्खे

कई लोगों को अक्सर गैस बनने की समस्या रहती है जिसकी वजह से उन्हें अपने रूटीन के कामकाज में भी परेशानी पेश आती है. अगर आप भी इस समस्या से ग्रसित हैं तो यहां हम आपको कुछ आसान तरीके बता रहे हैं.

Advertisement
X
गैस से छुटकारा पाने के लिए क्या करें (Photo: AI generated)
गैस से छुटकारा पाने के लिए क्या करें (Photo: AI generated)

कई लोगों को आए दिन गैस की दिक्कत होती है. गैस को आम भाषा में पेट फूलना भी कहते हैं. ये वैसे तो एक आम समस्या है लेकिन लगातार रहने पर यह रोजमर्रा की जीवनशैली को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है. गैस से छुटकारा पाने के लिए आपको अपने आहार में बदलाव करने और जीवनशैली में सुधार करने की जरूरत है. इसके अलावा आप कुछ घरेलू उपचारों से इसे राहत पा सकते हैं.

गैस से छुटकारा दिलाएं ये तरीके

अगर आपको गैस की दिक्कत है तो सबसे पहले अपने रूटीन में भरपूर मात्रा में पानी को शामिल करें. आप चाहें तो पानी के साथ ही नारियल पानी, नींबू पानी, दही-छाछ जैसी चीजों को भी शामिल कर सकते हैं. इन चीजों से आपकी गट हेल्थ अच्छी रहती है और आपको गैस-कब्ज जैसी दिक्कतों से राहत मिलती है.

सम्बंधित ख़बरें

Warning Regarding Wegovy injection
इस इंजेक्शन को लेकर सरकारी एजेंसी ने दी चेतावनी 
What fruits help with constipation immediately
कब्ज की समस्या से तुरंत पाना चाहते हैं निजात? इन फलों को खाने से मिलेगा फायदा 
Head and Neck Cancer
युवाओं में क्यों बढ़ रहा Head and Neck Cancer? 
turmeric not good for kidney if taken more in quantity
हल्दी और Kidney हेल्थ: डॉक्टर ने बताई कितनी सही मात्रा? 
आप तो नहीं खातीं पीरियड्स रोकने की दवा? खतरे में पड़ सकती हैं आपकी जान
पीरियड्स रोकने वाली गोलियां कैसे बन सकती हैं जानलेवा! डॉक्टर ने कहा, बढ़ सकता है ब्लड क्लॉट का खतरा 

डॉक्टर की सलाह पर ही खाएं ये चीजें

सब्जियां सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं लेकिन कुछ सब्जियां बहुत गैस पैदा करने वाले खाद्य पदार्थों के लिए जानी जाती हैं. इसलिए अगर आपको बहुत ज्यादा गैस की दिक्कत है तो आपको बिना डॉक्टर की सलाह के कुछ बीन्स, दालें, ब्रोकली, फूलगोभी पत्तागोभी का सेवन नहीं करना चाहिए. ये आपकी दिक्कत को और बढ़ा सकती हैं.

छोटे-छोटे मील खाएं

तीन बार में बड़े मील लेने की जगह छोटे मील लेने से गैस बनने की संभावना कम हो सकती है. ऐसा करने से आप काफी हल्का और दिन भर एक्टिव भी महसूस कर सकते हैं. इसके अलावा जब भी आप खाना खाएं, उसे अच्छी तरह चबाकर खाएं. साथ ही बहुत जल्दी-जल्दी खाना खाने से भी बचें.

Advertisement

फिजिकली एक्टिव रहना है जरूरी

रोजाना कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी या फिर एक्सरसाइज आपके शरीर के साथ ही पाचन तंत्र को भी रखती है और कब्ज को कम करने में मदद कर सकती है जो गैस का एक कारण है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement