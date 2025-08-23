बच्चों की डाइट में जरूर होने चाहिए ये हेल्दी फूड्स, ऊंची रहेगी कद-काठी

आजकल के दौर में हर मां-बाप अपने बच्चों की कद-काठी को लेकर काफी चिंतित रहते हैं. वास्तव में कद-काठी का अच्छा होना आमतौर पर जीन्स पर निर्भर करता है लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीजें इसमें अहम किरदार अदा करती हैं. मेडिकल कंडीशन, डाइट, फिजिकल एक्टिविटी और वातावरण भी बच्चों को अच्छी तरह बढ़ने और हेल्दी रहने के लिए जरूरी है.

अगर आप चाहते हैं कि आपकी बच्चे की हाइट अच्छी तो उसे आपको कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन जैसे पोषक तत्वों से भरपूर डाइट देनी चाहिए. साथ ही रोजाना एक्सरसाइज और जरूरी नींद भी लेनी चाहिए. यहां हम आपको कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बता रहे हैं जो आपके बच्चों की ग्रोथ में काफी मददगार हो सकते हैं.

कैल्शियम रिच फूड्स का सेवन है जरूरी

मजबूत हड्डियों के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी होता है इसलिए बच्चों को रोजाना दूध, दही, छाछ, पनीर जैसे डेयरी प्रॉडक्ट्स देना बहुत जरूरी हैं. डेयरी उत्पादों में काफी कैल्शिम होता है.

फलों का सेवन है जरूरी

बच्चों को रोजाना फलों का सेवन भी कराएं. फल विटामिन ए, बी, सी और ढेरों एंटीऑक्सिडेंट्स से भरपूर होते हैं जो सेहत को अच्छा रखने में मदद करते हैं और ग्रोथ को बढ़ाने में भी मददगार होते हैं.

सब्जियां खाना है जरूरी

मेथी, पालक, ब्रोकली, गाजर, गोभी जैसी सभी हरी और अलग रंगों की सब्जियों में एंटीऑक्सिडेंट्स के अलावा कैल्शियम, विटामिन ए, के और आयरन होता है जो बोन डेंसिटी को अच्छा रखने में मदद करता है. गाजर में विटामिन ए होता है जो शरीर में टिश्यूज की मरम्मत में मदद करता है.

प्रोटीन रिच फूड्स डाइट में जरूर शामिल करें

प्रोटीन शरीर के टिश्यूज और मसल्स के लिए बहुत जरूरी होता है इसलिए आपको अपने बच्चों की डाइट में अंडे, चिकन, मछली जैसी चीजें शामिल करनी चाहिए. अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप उन्हें डेयरी प्रॉडक्ट्स जैसे दूध, दही, पनीर, सोयाबीन, टोफू और बीन्स जैसी चीजें खिला सकते हैं.

