अचानक चीनी छोड़ने पर शरीर में क्या बदलाव होते हैं? जानकर नहीं करेंगे ये गलती

Sugar Withdrawal Side Effects: चीनी (Sugar) को हेल्थ के लिए खतरनाक बताया जाता है और डॉक्टर से लेकर फिटनेस ट्रेनर तक इसे नहीं खाने की सलाह देते हैं.ज्यादा शुगर का सेवन मोटापा, डायबिटीज और हार्ट डिजीज जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ा देता है. इसी वजह से आजकल लोग हेल्दी रहने के लिए अपनी डाइट से चीनी को पूरी तरह हटाने की कोशिश करने लगे हैं, लेकिन अगर आप अचानक शुगर छोड़ देते हैं तो शरीर को इसकी आदत बदलने में समय लगता है और कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं.

शुगर कम करना सेहत के लिए फायदेमंद है, लेकिन इसे धीरे-धीरे कम करना ही सही है, अचानक चीनी छोड़ने से शरीर को झटका लगता है. इसकी वजह से हमारी हेल्थ पर इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है इसलिए अपनी डाइट से शुगर निकालने से पहले डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह जरूर लें. आइए जानते हैं कि अचानक शुगर छोड़ने से कौन-सी परेशानियां हो सकती हैं और उनसे बचने के क्या उपाय करने चाहिए.

सिरदर्द

सिरदर्द शुगर छोड़ने के शुरुआती लक्षणों में से एक है, जब हम चीनी खाते हैं तो शरीर को तुरंत ग्लूकोज मिलता है. जो दिमाग के लिए एनर्जी का काम करता है, लेकिन अचानक शुगर छोड़ने पर ब्रेन को उतनी मात्रा में ग्लूकोज नहीं मिल पाता, जिससे सिरदर्द और थकान जैसी समस्या शुरू हो जाती है. इस परेशानी से राहत पाने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि पानी शरीर को हाइड्रेट रखकर सिरदर्द को कम करने में मदद करता है. इसके अलावा, आप अपनी डाइट में ताज़े फल शामिल करें, इनमें मौजूद नेचुरल शुगर और विटामिन्स ब्रेन को तुरंत एनर्जी देकर सिरदर्द को कम करते हैं.

थकान और कमजोरी

थकान और कमजोरी शुगर छोड़ने के बाद आम समस्या है, क्योंकि शुगर शरीर को तुरंत कैलोरी और एनर्जी देती है. जब यह एकदम एनर्जी मिलना बंद हो जाती है तो थकान, सुस्ती और कमजोरी महसूस होने लगती है. इससे बचने के लिए बैलेंस डाइट अपनाएं, आप ओट्स जैसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को शामिल करें जो धीरे-धीरे पचते हैं और लगातार ऊर्जा देते हैं. वहीं, बादाम, अखरोट, काजू और मूंगफली जैसे ड्राई फ्रूट्स हेल्दी फैट और मिनरल्स का अच्छा सोर्स हैं और दाल, चना, राजमा, अंडा और पनीर जैसे प्रोटीन सोर्स शरीर को मजबूत बनाते हैं और लंबे समय तक एनर्जी देते हैं.

चिड़चिड़ापन और मूड स्विंग

चीनी हमारे दिमाग में डोपामाइन हार्मोन को बढ़ाती है, जो हमें खुशी और अच्छा महसूस कराता है। जब हम अचानक शुगर छोड़ देते हैं, तो डोपामाइन का लेवल घटने लगता है, जिससे चिड़चिड़ापन, गुस्सा और मूड स्विंग जैसी समस्याएं सामने आती हैं। यही कारण है कि कई लोग शुगर छोड़ने के बाद खुद को बार-बार चिड़चिड़ा महसूस करते हैं। इससे बचने के लिए रोज़ाना थोड़ा समय ध्यान (Meditation), योग और एक्सरसाइज को देना चाहिए। ये गतिविधियां दिमाग में नैचुरल तरीके से हैप्पी हार्मोन रिलीज करती हैं और मूड को बेहतर बनाने में मदद करती हैं.

डाइजेशन में दिक्कत

डाइजेशन में दिक्कतें अचानक शुगर छोड़ने पर आम हो सकती हैं, क्योंकि इससे आंतों के अच्छे बैक्टीरिया का संतुलन बिगड़ जाता है. इसके कारण पेट फूलना या कब्ज जैसी समस्या हो सकती है,इन समस्या से दूर रहने के लिए डाइट में हरी सब्जियां, सलाद और साबुत अनाज जैसे फाइबर फूड्स शामिल करें. इसके साथ ही आप दही और छाछ जैसे प्रोबायोटिक फूड्स खाने से डाइजेशन बेहतर रहता है और ये समस्या कम होती है.

