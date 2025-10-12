scorecardresearch
 

सोनम कपूर ने शेयर किया अपना डाइट प्लान, जानें सुबह से शाम तक क्या खाती हैं एक्ट्रेस

Sonam Kapoor diet secret: अगर आप खाने-पीने के शौकीन हैं और बिना किसी स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो किए अपना वजन कम करना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है. आज हम आपको बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर के डाइट प्लान के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको खाने में बैलेंस बनाए रखने और हेल्दी रहने में मदद कर सकता है.

सोनम कपूर डाइट प्लान (Photo- Sonam Kapoor & AI)
आज के दौर में हर कोई हेल्दी और फिट रहना चाहता है लेकिन सही गाइडेंस और समय की कमी के कारण फिटनेस रूटीन अपनाना कई लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है. ऐसे में बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर का डाइट प्लान आम लोगों के लिए  एक अच्छा उदाहरण हो सकता है. सोनम खुद खाने की शौकीन हैं लेकिन फिर भी वह हेल्दी और फिट रहने के लिए अपने खाने में सही बैलेंस रखती हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वह दिनभर क्या खाती हैं, जिससे वह एक्टिव, एनर्जेटिक रहती है और उनकी स्किन नेचुरली ग्लो करती है. आइए जानते हैं सोनम कपूर का डाइट प्लान क्या है और यह उन्हें फिट रहने में कैसे मदद करता है.

सुबह

सोनम सुबह 6 बजे उठती हैं और सबसे पहले गर्म पानी में नींबू डालकर पीती हैं. इसके बाद वह एक कप झागदार कोलेजन चॉकलेट कॉफी लेती हैं. लगभग 6.45 बजे वह 3 ब्राजील नट्स खाती हैं जो रात भर भिगोए गए होते हैं. इसके बाद सोनम सुबह 9.45 बजे प्रोटीन से भरपूर नाश्ता करती हैं जिसमें वह ऑमलेट और टोस्ट लेती हैं.

दोपहर

सोनम लगभग 1.45 बजे लंच करती हैं जिसमें वह आमतौर पर चिकन पास्ता खाती हैं. लगभग 4 बजे वे फिर से एक कप कोलाजन चॉकलेट कॉफी पीती हैं.

शाम

शाम 5.15 तक सोनम डिनर कर लेती है जिसमें वह ज्यादातर चिकन टोस्ट के साथ और एक बाउल योगर्ट और बेरीज (स्ट्रॉबेरी और ब्लैकबेरी) लेती हैं. और अंत में शाम 7 बजे के आसपास वह एक कप  गरम सूप पीती हैं. इस तरह सोनम अपने खाने में बैलेंस बनाए रखते हुए हेल्दी और टेस्टी फूड का आनंद लेती हैं.

सोनम कपूर की डाइट को लेकर डायटीशियन अनस्वरा लक्ष्मी पीएस (Anaswara Lashmi PS) का कहना है कि दिन की शुरुआत विटामिन C से भरपूर नींबू पानी से करने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और डाइजेशन बेहतर रहता है.

उन्होंने यह भी बताया कि नींबू पानी पीने के बाद कॉफी पीना आसान होता है क्योंकि खाली पेट कॉफी पीने से एसिडिटी, हार्टबर्न और ब्लड शुगर में उतार-चढ़ाव जैसी परेशानियां हो सकती हैं. वहीं, ब्राजील नट्स सेलेनियम से भरपूर होते हैं. इन्हें खाने से पहले भिगोने से इसके फायदे और बढ़ जाते हैं, खासकर थायरॉइड के मरीजों के लिए. थायरॉइड की कमी से थकान, वजन बढ़ना और ठंड सहन न कर पाना जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

सोनम के ब्रेकफास्ट और लंच में  प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का बैलेंस होता है. अंडे और चिकन ब्रेड और पास्ता के साथ बैलेंस बनाते हैं. योगर्ट और बेरीज प्रोटीन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती हैं जो पेट को लंबे समय तक भरा रखती हैं और भूख कंट्रोल करती हैं.  इनमें मौजूद प्रॉबायोटिक्स गट हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद करते हैं. वहीं, सूप में एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर होते हैं जो शरीर को पोषण देते हुए पेट भी भरा रखते हैं.

