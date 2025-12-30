scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

झुर्रियों और ढीली स्किन से पाना है छुटकारा? सोने से पहले चेहरे पर लगाएं ये घरेलू मास्क

Skin Tightening Face Mask: मार्केट में अब क्रीम के अलावा चेहरे को टाइट करने के लिए महंगे बोटोक्स ट्रीटमेंंट भी आ चुके हैं, लेकिन यह स्किन के लिए सही नहीं होते हैं. इसलिए अगर भी स्किन को टाइट करना चाहते हैं तो न्यूट्रिशनिस्ट के बताए इस होममेड फेस पैक को लगा सकते हैं.

Advertisement
X
लटकती स्किन को टाइट करने का देसी फेसपैक. (Photo: Pixabay)
लटकती स्किन को टाइट करने का देसी फेसपैक. (Photo: Pixabay)

Skin Tightening Face Mask: बढ़ती उम्र के साथ स्किन पर भी उसका असर दिखना शुरू हो जाता है, चेहरे पर झुर्रियां आने लगती है और स्किन लटक भी जाती है. हालांकि स्किन का ख्याल नहीं रखने पर उम्र से पहले ही कुछ लोगो में यह समस्या देखने को मिलती है. अपने फेस की स्किन को टाइट करने के लिए लोग महंगे बोटोक्स ट्रीटमेंट करवाते हैं. मगर हर कोई यह अफोर्ड नहीं कर सकता है, अगर आप भी अपने फेस को टाइट करना चाहते हैं तो एक न्यूट्रिशनिस्ट ने सोशल मीडिया पर इसका सस्ता और देसी जुगाड़ बताया है. इस देसी जुगाड़ के लिए लाखों रुपये भी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसका इस्तेमाल भी बहुत आसान है.

न्यूट्रिशनिस्ट शिल्पा अरोड़ा अक्सर हेल्थ, फिटनेस और स्किन को लेकर लोगों के साथ टिप्स शेयर करती रहती हैं. इस बार उन्होने एक फेसपैक बताया है, जिसे लगाने से लटकती स्किन टाइट हो जाएगी और इसके लिए आपको बोटोक्स करवाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी.

लटकती स्किन पर लगाए ये फेसपैक

न्यूट्रिशनिस्ट शिल्पा अरोड़ा ने इंस्टाग्राम पर अपना एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने फर्मेंटेड राइस फेसपैक के बारे में बताया. फर्मेंटेड राइस में कोजिक एसिड और फेरुलिक एसिड होते हैं. इसलिए चेहरे पर इन्हें लगाने से यह हाइपरपिग्मेंटेशन पर काम करती है और स्किन को एकदम ब्राइट और टाइट करने में मदद करेगी. डार्क सर्कल्स और रिंकल्स वाले हिस्से पर भी फेस पैक को लगाने से फायदा होगा.

सम्बंधित ख़बरें

soha ali khan
पेट के भारीपन से हैं परेशान, घर पर बनाकर पिएं सोहा का बताया ग्रीन जूस
How to dry clothes (Photo: ITG)
सर्दियों में बिना धूप-ड्रायर नहीं सूखते कपड़े? अपनाएं ये ट्रिक्स, एक दिन में होंगे Dry और नहीं आएगी बदबू
Love Story (Photo: ITG/Instagram/@bunnynfunny)
40 के लड़के ने 60 की तलाकशुदा महिला से रचाई शादी, चौंका देगी लव स्टोरी
वजन बढ़ने के डर से रोटी खाना छोड़ रहे हैं तो जान लें ये जरूरी बातें (Photo-Pixabay & Instagram@/Dr. Shubham Vatsya)
पूरी तरह रोटी छोड़ने से ही घटेगा वजन? डॉक्टर ने बताया सच
New Year 2026 Fashion
नए साल की पार्टी के लिए बेस्ट हैं ये विंटर फैशन टिप्स, दिखेंगी सबसे जुदा

कैसे बनाते हैं ये देसी फेस पैक

न्यूट्रिशनिस्ट ने इस फेसपैक बनाने के तरीका भी लोगों को बताया है ताकि लोग आसानी से फेसपैक को बनाए और अपने चेहरे की खूबसूरती को निखारें. इसे बनाने के लिए रातभर बने हुए चावलों में पानी डालकर उनको फर्मेंटे होने के लिए छोड़ दीजिए. उसके बाद इसे अच्छे से ब्लेंड कर लें. अगर आप चाहे तो इसमें मोंक फ्रूंट और शुगर डालकर आप खा भी सकते हैं.

Advertisement

कब और कैसे करें इस्तेमाल?

न्यूट्रिशनिस्ट ने कहा कि वो उसे रोजाना सोने से 30 मिनट पहले अपने चेहरे पर लगाती हैं, इसे लगाने के बाद आप आराम से लेट जाएं और अपना फेवरेट म्यूजिक सुन सकते हैं. 30 मिनट के बाद आप अपने चहेरे को पानी से साफ कर लें. अगर आप नियमित तौर पर इस चावलों के फेसपैक को लगाते हैं, तो इससे आपके चेहरे पर जल्द ही असर दिखने को मिलेगा.

सलाह: हर स्किन टाइप अलग होती है, भले ही इस फेस पैक में कोई सब कुछ नेचुरल चीजे हैं. मगर कुछ भी चेहरे पर लगाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लेनी चाहिए. स्किन पर लगाने से पहले पैच टेस्ट भी हमेशा करके देखना चाहिए. 

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement