Navratri Vrat Diet Mistakes: नवरात्रि व्रत के दौरान खान-पान में न करें ये 5 गलतियां, सेहत हो सकती है खराब

आज से शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और इन 9 दिनों तक लोग व्रत के दौरान अक्सर खाने में कुछ आम गलती कर बैठते हैं. जानिए ये 5 गलतियां जो आपके हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकती हैं.

सेहत के लिए भी व्रत करना जरूरी होता है. (Photo: AI-generated)
सेहत के लिए भी व्रत करना जरूरी होता है. (Photo: AI-generated)

आज 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और 9 दिनों तक लोग व्रत करते हैं. नवरात्रि व्रत सिर्फ आध्यात्मिक मतलब नहीं होता है, बल्कि व्रत करने से हमारी बॉडी भी डिटॉक्स होती है और मेंटल हेल्थ भी अच्छी होती है. व्रत में आमतौर पर गेहूं, चावल, दालें, अनाज और नॉन-वेज जैसे खाने की चीजों से परहेज करते हैं.

इनकी जगह व्रत के दौरान साबूदाना, आलू, शकरकंद, कुट्टू, राजगिरा और सिंघाड़े चीजें खाईं जाती हैं. लेकिन अक्सर लोग कुछ ऐसी आदतें अपना लेते हैं जो व्रत को हेल्दी बनाने की बजाय शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है. 

सोशल मीडिया पर न्यूट्रिशनिस्ट किरण कुकरेजा ने उन आम गलतियों के बारे में बताया है, जिसे नवरात्रि डाइट में लोग अनजान में कर देते हैं जो उनकी ओवरऑल हेल्थ के लिए ठीक नहीं होती है. उन्होंने ऐसी 5 गलतियों के बारे में अपनी लेटेस्ट पोस्ट में बताए हैं, जिन्हें हमें खासतौर पर नवरात्रि फास्ट में करने से बचना चाहिए.

नवरात्रि में न करें ये 5 गलतियां:

जरूरत से अधिक साबूदाना खाना

नवरात्रि के व्रत में साबूदाना का इस्तेमाल लोग ज्यादा करते हैं, इसकी वो खिचड़ी, डोसा, चीला और वड़ा बनाकर खाते हैं. लेकिन साबूदाना में ज्यादा मात्रा में स्टार्च होता है जो ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ा सकता है और आपको थका हुआ महसूस करा सकता है. इसलिए इन 9 दिनों में साबूदाना को सही मात्रा में ही अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं, वरना ये आपकी सेहत पर बुरा असर डाल सकती है. 

प्रोटीन की कमी पर ध्यान न देना

जैसा की सभी जानते हैं कि व्रत में दाल, अनाज और नॉन-वेज नहीं खाया जाता है, जिससे प्रोटीन की कमी हो जाती है. अधिकतर व्रत की रेसिपीज कार्ब और फैट पर बेस्ट होती हैं जो जल्दी थकान और सुस्ती का कारण बन सकती हैं.  इसलिए नवरात्रि के व्रत करते समय प्रोटीन का भी खास ध्यान रखना चाहिए. 

एक ही तरह के भोजन को बार-बार खाना 

व्रत में खाने के ऑप्शन कम होते हैं और इस वजह से लोग रोज एक जैसा खाना खाते हैं, जैसे कुट्टू का चीला या समक चावल की खिचड़ी. इससे पोषण में कमी और क्रेविंग्स बढ़ने लगती हैं, इसलिए खाने की रेसिपीज और चीजों में बदलाव करते रहना चाहिए.

हर डिश में आलू का इस्तेमाल

साबूदाना के अलावा लोग व्रत के दौरान सबसे ज्यादा अगर किसी सब्जी को खाते हैं तो वो आलू हैं. आलू को हर सब्जी के साथ बनाया जाता है, मगर कई बार आलू को हर डिश में इस्तेमाल करने से हम अपनी डाइट में स्टार्च की मात्रा को बढ़ा देते हैं. हैवी स्टार्च की वजह से ब्लड शुगर लेवल बिगड़ सकता है और थकान महसूस हो सकती है. 

व्रत वाले पैक्ड स्नैक्स खाना

आजकल बाजार में व्रत वाले चिप्स और नमकीन आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन ये अक्सर खराब तेल में तले हुए होते हैं. इसलिए जितना हो सके इनको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकती है. 

---- समाप्त ----
