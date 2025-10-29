scorecardresearch
 

Feedback

Shakira Fitness Secret: 48 में भी 26 की एनर्जी! कैसे इतनी फिट रहती हैं शकीरा, ट्रेनर ने बताया उनका डाइट और रूटीन

Shakira Fitness Secret: 48 साल की सिंगर और डांसर शकीरा अपने डांस मूव्स और आवाज से ज्यादा अपने परफेक्ट फिगर के लिए लोगों के बीच पॉपुलर हैं. ऐसे में उनकी फिटनेस ट्रेनर ने उनकी सीक्रेट डाइट और रूटीन का खुलासा किया है.

Advertisement
X
सही खाना और एक्सरसाइज फिट बॉडी के लिए जरूरी है. (Photo: Instagram@shakira/theannakaiser)
सही खाना और एक्सरसाइज फिट बॉडी के लिए जरूरी है. (Photo: Instagram@shakira/theannakaiser)

Shakira Fitness Secret: वाका वाका (एस्टो एस अफ्रीका)... ये गाना तो अधिकतर लोगों ने सुना ही होगा और इस पर कभी ना कभी डांस भी किया होगा. इस सॉन्ग की डांसर शकीरा के किलिंग मूव्स के तो लोग आज भी दीवाने हैं. वैसे कोलंबियन सिंगर शकीरा सिर्फ अपनी आवाज और डांस मूव्स के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी फिट और टोंड बॉडी के लिए भी जानी जाती हैं.

48 साल की उम्र में भी उनकी एनर्जी, स्टैमिना और फ्लैट एब्स देखकर लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन इसके पीछे एक खास रूटीन और डाइट प्लान छिपा है, जिसे उनकी ट्रेनर, अन्ना कैसर ने शेयर किया है.

डांस वर्कआउट से मिलती है टोंड बॉडी

शकीरा का डांस हर बार लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच ही लेता है, इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि उनकी फिटनेस का राज भी उनका डांस ही है. अन्ना कैसर के मुताबिक, शकीरा का वर्कआउट रूटीन डांस और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है. वो कहती हैं कि शकीरा ज्यादातर डांस-कार्डियो करती हैं, जिससे उनका पूरा शरीर एक्टिव रहता है और फैट तेजी से बर्न होता है.

सम्बंधित ख़बरें

kidney detox drinks
Kidney Fail का खतरा घटेगा और गंदा यूरिक एसिड भी होगा साफ, पिएं ये ड्रिंक्स 
Freezing Rice
क्या फ्रिज में रखा चावल दोबारा गर्म करके खाना सही? जानें 
Kidney damaging habits
रोज की ये आदतें आपकी किडनी कर सकती हैं डैमेज, तुरंत रोकें वरना... 
7 महीने की Pregnant Constable ने उठाया 145 Kg वज़न! 
Alia bhatt dietician told weight loss trick
आलिया भट्ट के न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया, दुनिया में वजन घटाने का बस एक ही तरीका है और वो है... 

हालांकि अगर किसी दिन वह बहुत बिजी होती हैं तो वो मशीन पर कार्डियो कर लेती हैं. मगर ज्यादातर दिन वो डांस मूव्स के जरिए ही एक्सरसाइज करती हैं. अन्ना बताती हैं, 'मैं उन्हें नई रूटीन सिखाती हूं, जिन्हें वो अपने परफॉर्मेंस में भी शामिल करती हैं. डांस करते समय उन्हें खूब पसीना आता है और वर्कआउट के बाद वो नारियल पानी पीती हैं ताकि बॉडी को एनर्जी मिले.'

Advertisement

 स्ट्रेंथ और स्टैमिना पर फोकस

  • सिर्फ डांस ही नहीं, फिट रहने के लिए शकीरा स्ट्रेंथ सेशन भी करती हैं, जिसमें वो 3 से 4 किलो के वजन उठाती हैं. यह वर्कआउट उनके मसल्स को टोन करता है और मेटाबॉलिज्म को मजबूत बनाता है.
  • अन्ना बताती हैं कि शकीरा को ऐसे मूव्स पसंद हैं, जिनसे ब्रेन और बॉडी दोनों एक्टिव रहें. वो लो-इम्पैक्ट कार्डियो करती हैं, जिसमें चोट का खतरा कम होता है लेकिन स्टैमिना बहुत बढ़ता है.
  • वर्कआउट खत्म करने के बाद वो फिर से डांस करती हैं ताकि शरीर में दोबारा एनर्जी आए और मूड अच्छा रहे. यही वजह है कि उनकी फिटनेस में डांस का बहुत बड़ा रोल है.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Shakira (@shakira)

सिंपल डाइट लेकिन पोषण भरपूर

शकीरा का फिटनेस मंत्र सिर्फ एक्सरसाइज तक लिमिट नहीं है, बल्कि उनकी डाइट भी बहुत बैलेंस्ड है.

  • ट्रेनर के अनुसार, शकीरा ब्रेकफास्ट में ऑमलेट और हरी सब्जियां खाती हैं.
  • लंच में सलाद और प्रोटीन जैसे चिकन या फिश लेती हैं.
  • शकीरा डिनर को लाइट रखती हैं जिसमें प्रोटीन और स्टीम सब्जियां होती हैं.
  • इसके अलावा वो जंक फूड और शुगर से दूरी रखती हैं और शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए खूब सारा पानी और नारियल पानी पीती हैं.

शकीरा का फिटनेस रूटीन दिखाता है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है, सही डाइट, डांस वर्कआउट और लगातार मेहनत से 48 की उम्र में भी वो उतनी ही एनर्जेटिक हैं जितनी अपने शुरुआती दिनों में थीं. उनका सीक्रेट है डिसिप्लिन, डांस और डिटॉक्स है, यही वजह है कि दुनिया भर की महिलाएं शकीरा को फिटनेस इंस्पिरेशन मानती हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Gopalganj Election
    Buxar Election
    Advertisement