Shahnaz Husain Skin Care Tips: ग्लोइंग स्किन सीक्रेट! शहनाज हुसैन ने बताया, केले के छिलके से कैसे पाएं विंटर ग्लो

सर्दियों में स्किन का ग्लो बनाए रखना आसान नहीं होता लेकिन क्या आप जानती हैं कि केला ही नहीं, उसका छिलका भी आपकी स्किन को चमकदार बना सकता है? सोशल मीडिया पर इन दिनों ब्यूटी इंफ्लुएंसर्स केले के छिलके को फेस मास्क या स्किन ट्रीटमेंट के तौर पर इस्तेमाल करते दिख रहे हैं. कुछ लोग इसे झुर्रियां कम करने और स्किन टाइट करने में भी मददगार बता रहे हैं. हालांकि, एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसके फायदे पर कोई वैज्ञानिक सबूत तो नहीं है लेकिन यह आपकी स्किन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है.

हर्बल ब्यूटी एक्सपर्ट शहनाज हुसैन का कहना है कि केले के छिलके को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह स्किन को नेचुरल ग्लो और यंग लुक दे सकता है. लेकिन अगर आपको केले से एलर्जी है तो पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें.'

शहनाज हुसैन ने केले के छिलके को चेहरे पर लगाने के 4 तरीके बताए हैं जिन्हें आप आसानी से अपना सकते हैं.

1. केले का छिलका रगड़ना

चेहरे पर केले के छिलके को रगड़ने से स्किन की ड्राइनेस कम होती है, पफीनेस घटती है और पिंपल्स की समस्या कम होती है.

कैसे करें:

चेहरा धोकर सुखा लें. केले के छिलके का अंदरूनी हिस्सा लेकर हल्के हाथों से गोल-गोल घुमाते हुए चेहरे पर मसाज करें. 5-10 मिनट तक रगड़ें, फिर 10 मिनट बाद ठंडे पानी से धो लें.

2. केला फेस मास्क के तौर पर

केले में विटामिन B6, B12, एंटीऑक्सीडेंट्स और जिंक होता है जो स्किन को हेल्दी रखने में मदद करता है.

कैसे करें:

आधा केला और उसका छिलका लेकर ब्लेंड करें. इसमें एक-एक चम्मच दही, शहद और गुलाब जल मिलाएं. इसे चेहरे पर लगाएं और सूखने पर गुनगुने पानी से धो लें.

3. केला स्क्रब के तौर पर

यह नेचुरल स्क्रब स्किन को मुलायम बनाता है और डेड स्किन हटाता है.

कैसे करें:

कटे हुए केले के छिलके में एक चम्मच हल्दी, ब्राउन शुगर और शहद मिलाएं. 15 मिनट चेहरे पर लगाकर हल्के हाथों से स्क्रब करें. फिर गुनगुने पानी से धो लें.



4. केला आई पैच

केले के छिलके में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स आंखों के नीचे की सूजन और डार्क सर्कल्स कम करने में मदद करते हैं.

कैसे करें:

छिलके को दो टुकड़ों में काटकर कुछ देर फ्रिज में रखें. ठंडे छिलकों को आंखों के नीचे रखें और 20 मिनट बाद हटा दें. इसके बाद अपनी अंडर-आई क्रीम लगाएं.

यह ध्यान रखें कि केले का छिलका नेचुरल इंग्रेडिएंट है लेकिन हर किसी की स्किन अलग होती है. इसलिए पहले पैच टेस्ट जरूर करें और अगर किसी तरह की जलन या एलर्जी महसूस हो, तो तुरंत इस्तेमाल बंद कर दें.

