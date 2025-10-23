बुजुर्गों के लिए खतरा बन सकते हैं ये 5 सीड्स! खाने से शरीर बन जाएगा बीमारियों का घर

सीड्स दिखने में बेशक छोटे होते हैं, लेकिन इनमें भरपूर मात्रा में पोषण पाया जाता है. छोटे-छोटे सीड्स विटामिंस, मिनरल्स, हेल्दी फैट्स और प्लांट-बेस्ड प्रोटीन से भरपूर होते हैं. ये आपकी एनर्जी बढ़ाते हैं, दिल को हेल्दी रखते हैं और डाइजेशन को भी ठीक रखते हैं. रोजाना थोड़ी मात्रा में सीड्स खाने से आपके पूरे शरीर की सेहत में बड़ा फर्क आ सकता है. लेकिन सभी सीड्स हर किसी के लिए ठीक नहीं होते हैं. खासकर बुजुर्गों के लिए.



उम्र बढ़ने के साथ बुजुर्गों का डाइजेस्टिव सिस्टिम थोड़ा कमजोर हो जाता है. ऐसे में कुछ सीड्स पेट फूलने, गैस या कब्ज जैसी परेशानियां पैदा कर सकते हैं. कुछ छोटे या हार्ड सीड्स गले में फंसने या दम घुटने का खतरा भी बढ़ा सकते हैं. वहीं कुछ ऐसी दवाओं के असर को भी कम कर सकते हैं जो ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल या डायबिटीज के लिए ली जाती हैं. ऐसे में बुजुर्गों को यह जानना जरूरी है कि कौन से सीड्स उन्हें सेहतमंद बनाने के बजाय नुकसान पहुंचा सकते हैं. आज हम आपको ऐसे ही सीड्स के बारे में बताएंगे जिनसे बुजुर्गों को दूरी बना लेनी चाहिए.



1. पॉपी सीड्स/खसखस: पॉपी सीड्स केक और ब्रेड में क्रिस्पीनेस लाने का काम करते हैं, लेकिन इनमें कुछ नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं जो पेन किलर्स या ब्लड को पतला करने वाली दवाओं के असर को बदल सकते हैं. बुजुर्गों के लिए इन्हें चबाना या निगलना भी मुश्किल हो सकता है. इसलिए पॉपी सीड्स से दूरी बनाना या कम मात्रा में ही खाना सही रहता है. अगर कोई बुजुर्ग खा भी रहा है तो उन्हें इन्हें केवल पके हुए खाने में इस्तेमाल करें, कच्चा नहीं.

2. चिया सीड्स: चिया सीड्स फाइबर और ओमेगा-3 के भारी मात्रा में होते हैं, लेकिन इन्हें सूखा खाने पर ये पेट में फूल जाते हैं और गैस या कब्ज की दिक्कत कर सकते हैं. खाने से पहले इन्हें हमेशा पानी या दूध में भिगो लें. बुजुर्ग दिन में 1-2 चम्मच तक सुरक्षित रूप से ले सकते हैं.

3. अलसी के बीज: अलसी के बीज पाचन और दिल की सेहत के लिए फायदेमंद हैं. लेकिन ज्यादा खाने पर गैस या दस्त हो सकता है. इनमें कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं जो दवाओं के असर को कम कर सकते हैं. इन्हें खाने से पहले पीस लें और रोजाना थोड़ी मात्रा में ही लें.

4. सूरजमुखी के बीज: सूरजमुखी के बीज कच्चे खाने हेल्दी होते हैं. लेकिन बाजार में मिलने वाले पैक्ड बीजों में अक्सर नमक या चीनी मिलाई जाती है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और किडनी को भी नुकसान हो सकता है. ऐसे में हमेशा बिना नमक या चीनी वाले सूरजमुखी के बीज ही खाने चाहिए और ध्यान रहे मात्रा हमेशा थोड़ी हो.

5. हेम्प सीड्स/भांग के बीज: भांग के बीज प्रोटीन और हेल्दी फैट से भरपूर होते हैं. लेकिन ज्यादा खाने से पेट खराब हो सकता है और ये कुछ दवाओं, खासकर खून पतला करने वाली दवाओं के असर को कम कर सकते हैं. बुजुर्गों को दिन में 1-2 बड़े चम्मच तक ही लेना चाहिए. अगर कोई दवा ले रहे हैं तो इन्हें खाने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

