Rice Flour For Skin: ड्राई और सेंसिटिव स्किन के लिए चावल का आटा है बेस्ट, जानें इस्तेमाल का सही तरीका

Rice Flour For Skin: आपके शरीर के बाकी सभी अंग मजबूत होते हैं, लेकिन स्किन बहुत ही नाजुक और सेंसिटिव होती है. ऐसे में स्किन की देखभाल करना बहुत जरूरी है. अगर आपका इसकी देखभाल न करें और ध्यान ना रखें तो आपकी स्किन मुर्झाई, बेजान और ड्राई दिखने लगती है. आज कल के प्रदूषण, बिजी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस और गलत खान-पान इसे और खराब कर सकते हैं, जिससे समय से पहले बुढ़ापा आ सकता है और स्किन ड्राई हो सकती है.

आज कल हर दूसरे व्यक्ति को स्किन में ड्राइनेस, लालिमा, काले धब्बे या बार-बार होने वाले मुंहासों से परेशान हैं. ये समस्याएं न सिर्फ स्किन को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि आपके कॉनफिडेंस को भी कम कर देती हैं. ऐसे में अपनी स्किन की देखभाल करने के लिए ज्यादातर लोग महंगे स्किनकेयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार उनसे अच्छे नतीजे नहीं मिलते. उल्टा, कभी-कभी इनसे खुजली, एलर्जी, चकत्ते या लाल धब्बे जैसी दिक्कतें भी हो जाती हैं. इस वजह से स्किन एक्सपर्ट्स अक्सर घरेलू नुस्खों की सलाह देते हैं, क्योंकि ये स्किन के लिए सुरक्षित और कोमल होते हैं. ऐसा ही एक पॉपुलर नुस्खा है चावल का आटा, जिसका इस्तेमाल भारतीय घरों में कई सालों से स्किन के लिए किया जाता है.

स्किन के लिए चावल के आटे के फायदे:

चावल का आटा न सिर्फ पुराने समय से इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि आयुर्वेद भी इसे स्किन को पोषण देने के लिए अच्छा मानता है. हाल ही में की गई एक रिसर्च में भी इसके फायदों के बारे में बताया. यू.एस. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, चावल में विटामिन बी, एलांटोइन, फेरुलिक एसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो स्किन हेल्थ को हेल्दी बनाने में मदद करते हैं.

चावल के आटे से बने फेस पैक, स्क्रब या क्लींजर लगाने से डेड स्किन हटती है और चेहरा फ्रेश दिखता है. स्किन में नेचुरल ग्लो आता है. इसके साथ ही इसमें मौजूद स्टार्च ठंडक देता है, जिससे लालिमा, जलन और सूजन कम होती है.

चावल के आटे का इस्तेमाल करते समय रखें ध्यान:

चावल का आटा स्किन के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन ज्यादा या गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए सावधानी बरतना जरूरी है.

ड्राई स्किन के लिए: अगर बार-बार इस्तेमाल किया जाए, तो स्किन का नेचुरल ऑयल निकल सकता है, जिससे स्किन और भी रूखी लग सकती है. चावल का आटा एक नेचुरल एक्सफोलिएटर है, जो स्किन की अपर लेयर हटाता है.

सेंसिटिव स्किन के लिए: कुछ लोगों को इससे जलन, खुजली या रैशेज हो सकते हैं. इसलिए इसे लगातार इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट करना जरूरी है.

पिंपल्स-मुंहासे: अगर चावल का आटा सही से धोया न जाए, तो ये रोमछिद्र बंद कर सकता है, जिससे पिंपल्स, मुंहासे, ब्लैकहेड्स या व्हाइटहेड्स हो सकते हैं.



