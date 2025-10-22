Post-Diwali detox: दिवाली के बाद महसूस हो रहा है भारीपन और थकान? अपनाएं ये आसान डिटॉक्स टिप्स

त्योहारों में मिठाइयां और समोसे खाने में मजा सबको आता है लेकिन उसके बाद आने वाली थकान, भारीपन और ब्लोटिंग अक्सर शरीर को सुस्त और थका हुआ बना देती है. अगर आपको भी दिवाली के बाद आपका शरीर सुस्त, थका-थका और भारी महसूस हो रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं. कुछ आसान आदतें अपनाकर आप अपने शरीर को फिर से एक्टिव, हल्का और फिट महसूस कर सकते हैं. ऐसे में आज हम इस खबर में कुछ आसान तरीके बताने जा रहे हैं जिनकी मदद से आप दिवाली के बाद अपने शरीर को पूरी तरह से डिटॉक्स कर सकते हैं.

सुबह पिएं नींबू पानी

सुबह खाली पेट एक गिलास गुनगुने पानी में नींबू का रस और थोड़ा शहद मिलाकर पिएं. यह शरीर से टॉक्सिन्स निकालता है और डाइजेशन सिस्टम को बेहतर करता है. साथ ही यह वजन घटाने में भी मदद करता है.

चीनी से लें ब्रेक

भारतीय त्योहारों में मिठाइयों की अपनी खास जगह होती है काजू कतली, लड्डू, खीर और न जाने हम क्या-क्या खा लेते हैं. लेकिन अब वक्त है मिठाइयों से दूरी बनाने की. अगले 2–3 हफ्तों तक शुगर से परहेज करें, ताकि त्योहारों में खाई गई एक्स्ट्रा चीनी का असर शरीर से धीरे-धीरे कम हो सके.

फाइबर से भरपूर डाइट लें

फाइबर शरीर के लिए नेचुरल डिटॉक्स का काम करता है. इसलिए अपने खाने में फाइबर से भरपूर सलाद, खीरा, गाजर, अंकुरित अनाज, हरी सब्जियां और फल शामिल करें. इसके अलावा अपनी डाइट में भीगे हुए बादाम और अखरोट को भी सीमित मात्रा में शामिल करें.

खूब पानी पिएं

शरीर से टॉक्सिन्स निकालने के लिए हाइड्रेट रहना सबसे जरूरी है. इसके लिए दिनभर में कम से कम 8 गिलास पानी पिएं. चाहें तो पानी की बोतल पास में रखें ताकि पानी पीने की याद बनी रहे.

शरीर को एक्टिव रखें

हल्की-फुल्की एक्सरसाइज जैसे योग, स्ट्रेचिंग या वॉकिंग शुरू करें. इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, शरीर से टॉक्सिन्स निकलते हैं और त्योहारों के बाद की सुस्ती भी दूर होती है.

पर्याप्त नींद लें

फेस्टिव सीजन में काम ज्यादा होने की वजह से अक्सर नींद पूरी नहीं हो पाती. ऐसे में रोजाना 7–8 घंटे की नींद लें ताकि शरीर खुद को रिपेयर कर सके और इम्यूनिटी मजबूत बनी रहे.

