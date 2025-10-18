17 अरब डॉलर की नेटवर्थ फिर भी सिंपल है जिंदगी! 'दुबई के सबसे अमीर आदमी' ने खोला अपनी लाइफस्टाइल का राज

टेलीग्राम के संस्थापक पावेल ड्यूरोव ना केवल अपनी 17 अरब डॉलर की संपत्ती बल्कि अपनी खास लाइफस्टाइल के लिए खूब सुर्खियां बटोरते हैं. पावेल दुबई के सबसे अमीर आदमी हैं, लेकिन उनकी लाइफस्टाइल के बारे में जानकर यह मान पाना बहुत मुश्किल है. दरअसल, पावेल बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल जीते हैं और बहुत ही फिट हैं. लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर वह जिंदगी जीते कैसे हैं? उनकी लाइफस्टाइल कैसी है? वह क्या खाते हैं और क्या नहीं? अगर आपके मन में भी इस तरह के सवाल उठते हैं तो ये खबर आपके लिए है. हम आपको पावेल डुरोव की लाइफस्टाइल सीक्रेट्स के बारे में बताने वाले हैं, जिनका खुलासा उन्होंने लेक्स फ्रिडमैन के साथ बातचीत में किया.



पावेल ने खुलासा करते हुए बताया कि उन्होंने लगभग 20 साल से शराब, तंबाकू, कॉफी, दवाइयां और नशीली चीजों से दूर रहकर अपने दिमाग को मजबूत बनाया है. खास बात ये है कि उन्होंने ये फैसला अरबपति बनने से बहुत पहले, बचपन में ही किया था. चलिए जानते हैं पावेल ने क्या-क्या खुलासे किए.



शराब से पावेल ने क्यों बनाई दूरी?

पावेल ने अपने बचपन की एक कहानी सुनाते हुए उनके शराब और ड्रग्स से दूर रहने के पीछे की वजह से पर्दा उठाया. उनके अनुसार, जब वह 11 साल के थे, उनके शिक्षक ने उन्हें द इल्यूजन ऑफ पैराडाइज नाम की एक किताब दी थी. इस किताब में बताया गया था कि शराब या ड्रग्स लेने से शरीर में क्या होता है. उन्होंने कहा, 'जब आप शराब पीते हैं, तो दिमाग के सेल्स पैरालाइज हो जाता हैं, जैसे जॉम्बी में होता है. कुछ सेल्स डेड भी हो जाते हैं और फिर कभी ठीक नहीं हो पाते. उनका मानना है कि अगर दिमाग आपकी सफलता और खुशी का सबसे कीमती साधन है, तो उसे थोड़े समय के मजे के लिए नुकसान पहुंचाना सही नहीं है.



जब पावेल से पूछा गया कि लोग सोशल ड्रिंकिंग क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा कि अक्सर लोग बस दूसरों के साथ घुलने-मिलने के लिए पीते हैं. पावेल ने ऐसे लोगों को सलाह दी और कहा, 'अलग होने से डरिए मत. अपने नियम खुद बनाइए.' उन्होंने ये भी बताया कि शराब पीने से अक्सर लोगों के डर या समस्याएं छुप जाती हैं, जिनका वो सामना नहीं करना चाहते.



बहुत कम करते हैं फोन का इस्तेमाल

आजकल के दौर में लोग अपने फोन पर अपना आधे से ज्यादा दिन बिता देते हैं. लोग कहते हैं कि उनका काम और एंटरटेनमेंट दोनों ही फोन से जुड़ा है, लेकिन दुबई के सबसे अमीर आदमी होने के बाद भी पावेल इन सबसे अलग हैं. वो केवल टेलीग्राम के फीचर्स टेस्ट करने के लिए ही फोन का इस्तेमाल करते हैं और कॉलेज के समय में उनके पास फोन भी नहीं था. पावेल का मानना है कि फोन हमारी असली जरूरतों से ध्यान भटका सकते हैं. वो कहते हैं, 'अपना काम तय कर लो, फोन बस परेशान करता है.' फोन कम इस्तेमाल करने से वो बेहतर ध्यान रख पाते हैं और सोसाइटी में ज्यादा योगदान दे पाते हैं. पावेल कहते हैं कि उन्हें सुबह में शांति पसंद है, जिसे वह सोने और सोचने में बिताते हैं.



सुबह में आते हैं सबसे अच्छे आइडिया

पावेल ने बताया कि उन्हें अच्छे आइडिया सुबह के डेली रूटीन या एक्सरसाइज के समय आते हैं. इसकी खास बात ये है कि ये वो वक्त होता है जब उन्होंने एक भी बार फोन नहीं देखा होता है. वो कहते हैं कि अगर आप दिन की शुरुआत फोन खोलकर करते हैं, तो 'आप ऐसे बन जाते हैं जिसे बताया जाता है कि पूरे दिन क्या सोचना है.' मजे की बात ये है कि दुनिया के सबसे बड़े सोशल नेटवर्क में से एक बनाने के बावजूद, वो फोन से दूर रहते हैं. वह असली ह्यूमन कनेक्शन को बढ़ावा देते हैं, लेकिन मानते हैं कि उनका तरीका थोड़ा अलग या अजीब लग सकता है.