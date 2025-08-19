scorecardresearch
 

एक्सरसाइस से पहले खा लें ये 5 चीजें, बिना थके कर पाएंगे वर्कआउट

अगर आप भी वर्कआउट से पहले एनर्जी पाना चाहते हैं और जिम में अच्छे से वर्कआउट करना चाहते हैं तो हम आपको कुछ ऐसे ऑप्शन के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें खाने से आपको इंस्टेंट एनर्जी मिल सकती है.

एक्सरसाइस से पहले खा लें ये 5 चीजें, बिना थके कर पाएंगे वर्कआउट (photo: freepik)
एक्सरसाइस से पहले खा लें ये 5 चीजें, बिना थके कर पाएंगे वर्कआउट (photo: freepik)

क्या आप अपने शरीर को एनर्जी देने के लिए महंगे सप्लीमेंट्स का सेवन करते हैं? जिम जाने वाले अधिकतर लोग वर्कआउट से पहले सप्लीमेंट्स का सेवन करते हैं ताकि उन्हें जिम में वर्कआउट करते समय एनर्जी मिले और वो अच्छे से वर्कआउट कर सके. लेकिन इसके लिए आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है. आप कुछ नेचुरल चीजों का सेवन करके भी वर्कआउट के लिए एनर्जी पा सकते हैं.

जब आप अपनी फिटनेस के लक्ष्यों को पाने की कोशिश कर रहे हों, तो आपकी बॉडी को वर्कआउट से पहले क्या मिल रहा है, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है. नेचुरल प्री-वर्कआउट का चुनाव करने से आप बिना किसी केमिकल या सिंथेटिक स्टिमुलेंट्स के बेहतर परिणाम पा सकते हैं.

एक अच्छा नेचुरल प्री-वर्कआउट क्या होता है?

इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, हेल्दी फैट्स, प्रोटीन और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का सही बैलेंस होता है, जो आपकी परफॉर्मेंस और रिकवरी दोनों में मदद करता है.

नेचुरल प्री-वर्कआउट क्यों चुनें?

एक अच्छा नेचुरल प्री-वर्कआउट आपकी बॉडी को सिर्फ जिम के लिए एक घंटे की एनर्जी ही नहीं देता, बल्कि यह आपकी पाचन क्रिया, मांसपेशियों की रिकवरी और ओवरऑल हेल्थ को भी सपोर्ट करता है. केमीकल वाले प्रोडक्ट्स की तुलना में ये ऑप्शन आपकी बॉडी के साथ बेहतर तालमेल रखते हैं.

ये हैं नेचुरल प्री- वर्कआउट के बेहतरीन ऑप्शन-

1. केला: केले सबसे प्रसिद्ध प्राकृतिक प्री-वर्कआउट स्नैक हैं, और इसके पीछे एक कारण भी है. आसानी से पचने वाले कार्बोहाइड्रेट से भरपूर, ये तुरंत एनर्जी प्रदान करते हैं. केले में पोटैशियम भी भरपूर मात्रा में होता है, जो मांसपेशियों में ऐंठन को रोकने में मदद करता है.

2. ओट्स: एक कटोरी ओट्स धीरे-धीरे पचने वाला कार्बोहाइड्रेट स्रोस है जो एक आइडियल नेचुरल प्री-वर्कआउट मील है, खासकर वर्कआउट के लिए. इसमें मौजूद फाइबर आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है ताकि आप बीच में ही थक न जाएं.

3. कॉफी: ब्लैक कॉफ़ी लंबे समय से एथलीटों का सीक्रेट हथियार रही है, और अगर समझदारी से इस्तेमाल किया जाए तो यह नेचुरल प्री-वर्कआउट के रूप में काम करती है. इसमें मौजूद कैफीन आपको अलर्ट रहने में मदद करता है, सहनशक्ति बढ़ाता है, और यहाँ तक कि ईंधन के रूप में जमा फैट का उपयोग करने में भी आपकी मदद कर सकता है.

4. पीनट बटर और होल ग्रेन टोस्ट: वर्कआउट से पहले सबसे आसान नेचुरल तरीकों में से एक है पीनट बटर के साथ साबुत अनाज वाला टोस्ट. ब्रेड में मौजूद कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आपको लगातार एनर्जी प्रदान करते हैं, जबकि पीनट बटर में मौजूद हेल्दी फैट्स और प्रोटीन आपको भरा हुआ महसूस कराते हैं.

5. बीटरूट जूस: चुकंदर का जूस एक नेचुरल प्री-वर्कआउट ड्रिंक के रूप में उभरा है. इसमें डाइट्री नाइट्रेट्स भरपूर मात्रा में होते हैं, जो खून में नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाने में मदद करते हैं. यह आपकी मांसपेशियों तक ऑक्सीजन की पहुँच को बेहतर बनाता है.

6. ग्रीक योगर्ट और फल: कार्ब्स, प्रोटीन और प्रोबायोटिक्स से भरपूर ग्रीक योगर्ट पेट और इम्यूनिटी दोनों को सुधारता है.

7. खजूर और नट्स: इनमें हेल्दी फैट्स होते हैं जो आपको इंस्टेंट एनर्जी देने में मदद करते हैं. नट्स में हेल्दी फैट्स होते हैं और कुछ मात्रा में प्रोटीन भी पाया जाता है.

---- समाप्त ----
