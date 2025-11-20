scorecardresearch
 

सिर्फ 20 रुपये के चुकंदर से पाएं ग्लोइंग स्किन...सैलून में नहीं खर्च करने होंगे हजारों

हेल्थ कोच ने चुकंदर और कॉफी पाउडर के मिश्रण से चेहरे की चमक बढ़ाने का नेचुरल तरीका बताया है. इसके लिए आपको पार्लर या सलून में हजारों रुपये खर्च नहीं करने होंगे.

चुकंदर में कई विटामिन-मिनरल्स पाए जाते हैं. (Photo: FreePic)
हर कोई चाहता है कि उसका चेहरा ग्लो करे और उसके लिए उसे मेहनत की भी जरूरत ना हो. इसके लिए अक्सर लोग नेचुरल तरीके अपनाने की कोशिश करते हैं क्योंकि कैमिकल वाले प्रोडक्ट्स अक्सर स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं. आपने अपने आसपास कई नेचुरल फेस ग्लोइंग तकनीकों को अपनाते हुए देखा होगा. लेकिन हाल ही में एक हेल्थ कोच ने ऐसा तरीका बताया है जिसमें आपको चुकंदर से ही ग्लोइंग स्किन पाने में मदद मिल जाएगी. तो आइए पहले तरीका जानते हैं और फिर उसके फायदे जानेंगे.

क्या है चुकंदर वाला तरीका?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dashmesh Rav (@dk_singh_797)

हेल्थ कोच दशमेश राव ने इंस्टाग्राम रील में बताया, 'कैसा भी फेस है. कितना भी गंदा हो गया हो या टैनिंग हो गई हो. फेस पर झाइयां हो गई हों या कालापन आ गया हो आप बीस रुपये के चुकंदर से अपनी ऐसी ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं जिसके लिए सलून वाले आपसे दस-बीस हजार रुपए लेते हैं.'

'आपको क्या करना है, सबसे पहले तो चुकंदर का थोड़ा सा जूस लेना है और उसके अंदर 1 चम्मच कॉफी पाउडर डालना है और उसे मिलाकर पूरे चेहरे पर अच्छे से स्कब कर लेना है. इससे जितने भी ब्लैक स्पॉट, व्हाइट स्पॉट हैं, सब साफ हो जाएंगे.'

'अब उसके बाद आप थोड़ा सा आटा लें और उसमें थोड़ा सा बेसन और चुकंदर का जूस मिलाएं. अब ये फेस पेक चेहरे और गर्दन पर 15 मिनट लगा रहने दें. आप पहचान नहीं पाओगे की ये चमक कैसे आ गई. वो भी सिर्फ 20 मिनट और 20 रुपये में.'

कितना सही है ये दावा?

NRFHH की रिसर्च के मुताबिक, चुकंदर की छाल (peel extract) स्किन इलास्टिसिटी को बेहतर करने, सूजन और कोलेजन टूटने को कम करने जैसे काम करता है यानी कि इससे स्किन हेल्थ में पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं.

ResearchGate में पब्लिस हुई एक क्लिनिकल रिसर्च में चुकंदर एक्सट्रैक्ट से प्राप्त ग्लूकोसिल सेरामाइड (Glucosyl ceramide) 35 महिलाओं को 8 हफ्ते तक तक दिया गया था जिससे उनकी स्किन की इलास्टिसिटी में सुधार हुआ था.

Nutrition/beauty ब्लॉग में कहा गया है कि चुकंदर में विटामिन C और अन्य न्यूट्रिएंट्स हैं जो ब्लैक स्पॉट्स/हाइपरपिगमेंटेशन घटा सकते हैं और स्किन को ब्राइट कर सकते हैं.

चुकंदर में स्किन के लिए फायदेमंद गुण जैसे एंटी-ऑक्सीडेंट, सूजन-रोधी, इलास्टिसिटी सुधार पाए जाते हैं इसलिए स्किन में ग्लो आना संभव है. लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि हर समस्या जैसे झाइयां, टैनिंग, स्पॉट्स सिर्फ चुकंदर द्वारा सुधर सकती हैं.

---- समाप्त ----
