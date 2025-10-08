scorecardresearch
 

Feedback

Mount Everest in Bihar: बिहार में लोगों ने छत से देखा माउंट एवरेस्ट, PHOTOS देख आप भी हो जाएंगे शॉक

चीन और नेपाल सीमा पर स्थित माउंट एवरेस्ट बिहार के एक छोटे शहर से भी देखा जा सकता है. आपको बता दें कि नेपाल की सीमा से लगे बिहार के जयनगर से लोगों ने माउंट एवरेस्ट का नजारा देखा. मई 2020 में लॉकडाउन के दौरान भी लोगों ने अपनी छतों से हिमालयन रेंज और माउंट एवरेस्ट का दीदार किया था.

Advertisement
X
बिहार में छतों से दिखाई दे रहा माउंट एवरेस्ट (Photos: डॉक्टर त्रिपुरारि प्रसाद, गिरधारी सराफ और पीयूष कुमार)
बिहार में छतों से दिखाई दे रहा माउंट एवरेस्ट (Photos: डॉक्टर त्रिपुरारि प्रसाद, गिरधारी सराफ और पीयूष कुमार)

अगर आप बिहार या इसके आसपास के इलाके में रहते हैं और आपको दुनिया का सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट देखने का मन है तो इसके लिए आपको चीन या नेपाल जाने की जरूरत नहीं है. जी हां, बिहार के छोटे से शहर जयनगर से भी आप माउंट एवरेस्ट का दीदार कर सकते हैं. 

हिमालयन रेंज और माउंट एवरेस्ट

बिहार में कैसे दिखा माउंट एवरेस्ट

माउंट एवरेस्ट नेपाल और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के बीच की सीमा पर स्थित है. यह हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है और दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है. वहीं, बिहार का जयनगर नेपाल सीमा से लगा हुआ है. यही वजह है कि बिहार के इस शहर से हिमालयन रेंज और माउंट एवरेस्ट का नजारा लिया जा सकता है. यह शहर नेपाल स्थित ग्लेशियर से निकलने वाली कमला नदी के तट पर स्थित है और ये मधुबनी जिले में आता है. 

सम्बंधित ख़बरें

alia bhat postpartum weight loss
Alia Bhatt ने बताया डिलीवरी के बाद कैसे घटाया वज़न? 
woman drinking black Coffee
लिवर से फालतू फैट को पिघला कर बाहर कर देगी कॉफी, बस इतने ही कप पिएं 
bhagyashree
सलमान की हीरोइन भाग्यश्री ने दी किचन टिप, पेट और मन दोनों रहेंगे खुश 
Karwa Chauth 2025
करवा चौथ पर पत्नी को दें स्पेशल गिफ्ट, ये परफेक्ट आइडिया आएंगे काम! 
premature aging neck signs
गर्दन पर दिख रहा बुढ़ापे का ये संकेत, वक्त रहते संभल जाइए 

जयनगर नेपाल की एकमात्र रेलवे लाइन का शुरुआती स्टेशन भी है.

आपको बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से हुए लॉकडाउन के दौरान मई 2020 में भी भारत-नेपाल सीमा के पास स्थित सीतामढ़ी जिले के सिंहवाहिनी गांव से लोगों ने हिमालय और एवरेस्ट को देखा था.  

Advertisement
हिमालयन रेंज और माउंट एवरेस्ट

माउंट एवरेस्ट देखने के लिए साफ मौसम जरूरी
अगर कोहरा, प्रदूषण और बादल ना हों और मौसम साफ रहे तो ये नजारा कभी साफ तो कभी धुंधला दिखता है. लेकिन चैत बैसाख और आश्विन कार्तिक यानी वसंत पंचमी से होली, रामनवमी और आश्विन की शुरुआत से दुर्गापूजा और कार्तिक पूर्णिमा तक ये मनोहारी दृश्य नंगी आंखों से आसानी से देखा जा सकता है.

कैसा था ये नजारा

जयनगर की ऊंची इमारतों और कमला नदी पर बने डैम से लोगों ने ये नजारा देखा. इसे सूर्योदय से घंटा भर पहले से घंटा भर बाद और सूर्यास्त के घंटा भर पहले से घंटा भर बाद के दौरान देखा गया. पल पल रंग बदलती हिमालय की चोटियां, सोने और चांदी की तरह चमकते माउंट एवरेस्ट को देख लोग अभिभूत हो गए.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement