Mount Everest in Bihar: बिहार में लोगों ने छत से देखा माउंट एवरेस्ट, PHOTOS देख आप भी हो जाएंगे शॉक

अगर आप बिहार या इसके आसपास के इलाके में रहते हैं और आपको दुनिया का सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट देखने का मन है तो इसके लिए आपको चीन या नेपाल जाने की जरूरत नहीं है. जी हां, बिहार के छोटे से शहर जयनगर से भी आप माउंट एवरेस्ट का दीदार कर सकते हैं.

हिमालयन रेंज और माउंट एवरेस्ट

बिहार में कैसे दिखा माउंट एवरेस्ट

माउंट एवरेस्ट नेपाल और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के बीच की सीमा पर स्थित है. यह हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है और दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है. वहीं, बिहार का जयनगर नेपाल सीमा से लगा हुआ है. यही वजह है कि बिहार के इस शहर से हिमालयन रेंज और माउंट एवरेस्ट का नजारा लिया जा सकता है. यह शहर नेपाल स्थित ग्लेशियर से निकलने वाली कमला नदी के तट पर स्थित है और ये मधुबनी जिले में आता है.

जयनगर नेपाल की एकमात्र रेलवे लाइन का शुरुआती स्टेशन भी है.

आपको बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से हुए लॉकडाउन के दौरान मई 2020 में भी भारत-नेपाल सीमा के पास स्थित सीतामढ़ी जिले के सिंहवाहिनी गांव से लोगों ने हिमालय और एवरेस्ट को देखा था.

माउंट एवरेस्ट देखने के लिए साफ मौसम जरूरी

अगर कोहरा, प्रदूषण और बादल ना हों और मौसम साफ रहे तो ये नजारा कभी साफ तो कभी धुंधला दिखता है. लेकिन चैत बैसाख और आश्विन कार्तिक यानी वसंत पंचमी से होली, रामनवमी और आश्विन की शुरुआत से दुर्गापूजा और कार्तिक पूर्णिमा तक ये मनोहारी दृश्य नंगी आंखों से आसानी से देखा जा सकता है.

कैसा था ये नजारा

जयनगर की ऊंची इमारतों और कमला नदी पर बने डैम से लोगों ने ये नजारा देखा. इसे सूर्योदय से घंटा भर पहले से घंटा भर बाद और सूर्यास्त के घंटा भर पहले से घंटा भर बाद के दौरान देखा गया. पल पल रंग बदलती हिमालय की चोटियां, सोने और चांदी की तरह चमकते माउंट एवरेस्ट को देख लोग अभिभूत हो गए.

