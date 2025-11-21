Miss Universe Mexico 2025: न्यूयॉर्क में घर और करोड़ों का कैश, जानिए मिस यूनिवर्स विजेता को क्या-क्या मिलता है

Miss Universe Mexico 2025: थाईलैंड में आयोजित हुए 2025 के मिस यूनिवर्स मुकाबला मेक्सिको ने जीत लिया. मिस मेक्सिको फातिमा बॉश ने अलग-अलग देशों से आईं करीब 130 सुंदरियों को हराकर इस साल का ताज अपने नाम कर लिया. इस मुकाबले को जीतने वाली विजेता का ऐलान हो चुका है लेकिन अब हर किसी की नजर इस बात पर है कि इतना बड़ा मुकाबला जीतने वाली विजेता को ताज के अलावा आखिर क्या-क्या मिलता है.

मिस यूनिवर्स की इनाम राशि

मिस यूनिवर्स ऑर्गनाइजेशन ने इस साल की विनर के लिए प्राइज मनी का ऑफिशियली खुलासा नहीं किया है. हालांकि, रिपोर्ट्स बताती हैं कि विजेता को करीब $250,000 (यानी करीब 2 करोड़ रुपये) दिए जाएंगे. इतनी ही राशि पिछले साल 2024 की विजेता विक्टोरिया क्योर को भी दी गई थी.

न्यूयॉर्क में मिलेगा लक्जरी अपार्टमेंट

केवल प्राइज मनी ही नहीं मिस यूनिवर्स जीतने वाली सुंदरी को दुनिया के सबसे महंगे शहरों में एक न्यूयॉर्क सिटी में लक्जरी अपार्टमेंट भी दिया जाता है. हालांकि ये उन्हें एक साल के लिए ही मिलता है. लेकिन उस अपार्टमेंट में रहना किसी लग्जरी से कम नहीं है.

मिस यूनिवर्स ताज की कीमत

आपने अक्सर देखा होगा कि कोई भी सौंदर्य प्रतियोगिता जीतने वाली सुंदरी को ताज पहनाया जाता है. मिस यूनिवर्स को भी ताज पहनाया जाता है. इस साल की विजेता को जो ताज पहनाया गया है उसकी कीमत करीब 5 मिलियन (44 करोड़ रुपये) बताई गई है.

हर महीने मिलेगी मोटी सैलरी

मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली सुंदरी को हर महीने करीब 44 लाख रुपये का स्टाइपेंड भी दिया जाता है. इस रकम को वो अपनी ट्रैवलिंग, पब्लिक अपीयरेंस और ब्रांड एक्टिविटीज जैसी एक्टिविटीज का खर्चे में इस्तेमाल कर सकती हैं. इसका मतलब है कि जब भी विजेता किसी इवेंट में जाती है तो उसका खर्च इसी स्टाइपेंड से कवर होता है.

आपको बता दें कि भारत की मनिका विश्वकर्मा ने इस मुकालबे में शानदार शुरुआत की थी और टॉप 30 में जगह भी बनाई लेकिन ताज जीतने में वो चूक गईं. वहीं, थाईलैंड की कंटेस्टेंट पहली रनर-अप रहीं.

कड़े इम्तिहान के बाद मिला ताज

शुरुआत में विवादों से घिरीं मिस मेक्सिको ने मुकाबले में अपनी खूबसूरती, प्रतिभा और आत्मविश्वास से कमाल दिखाया. दरअसल थाईलैंड की सैश सेरेमनी के दौरान पेजेंट डायरेक्टर नवात इटसाराग्रिसिल ने फातिमा बॉश को सबके सामने डांट लगाई थी और 'डंब हेड' कहकर बुलाया था.

इसके बाद मिस मेक्सिको वहां से वॉकआउट कर गई थीं और उनके सपोर्ट में कई और देशों की सुंदरियों ने भी वॉक आउट किया था. हालांकि बाद में नवात ने आधिकारिक तौर पर सभी से माफी मांगी जिसके बाद सभी सुंदरियां वापस मुकाबले में जुट गई थीं.

