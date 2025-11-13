Miss Universe: मिस यूनिवर्स में भारतीय सुंदरी मनिका विश्वकर्मा का रॉयल लुक, लाल रंग में चलाया जादू

Miss Universe 2025: मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 मनिका विश्वकर्मा न सिर्फ ग्लोबल स्टेज पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं बल्कि अपनी खूबसूरती और आधुनिकता से भारतीय फैशन को नई परिभाषा भी दे रही हैं. क्लासिक ड्रेसेस से लेकर ग्लैमरस गाउन तक वो अपने हर एक लुक्स खुद को स्टाइल क्वीन साबित कर रही हैं.

मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का फाइनल 21 नवंबर 2025 को होगा.

हाल ही में मनिका के दो लुक सामने आए जिन दोनों में ही उन्होंने लाल रंग को बेहद बैलेंस के साथ कैरी किया है. एक लुक में वो बॉसी अंदाज में पोज देखी दिख रही हैं और दूसरे लुक में वो लाल गाउन में अपनी अदाओं का जादू चला रही हैं.

कार्यक्रम से जुड़े एक इवेंट में मनिका ने बेहद सुंदर रेड गाउन पहना था. उन्होंने अपनी कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा कि ये गाउन Duy Tran couture का था. यह स्ट्रेपलेस शोल्डर गाउन के ऊपर टॉप और नीचे लंबी स्कर्ट थी जिसके पीछे ट्रेन (गाउन के पीछे लगा लंबा कपड़ा जो उसकी ड्रेस की सुंदरता को बढ़ाता है) थी. उस ड्रेस के ऊपर वाले हिस्से पर खूबसूरत क्रिस्टल जड़े थे. उन्होंने इसे पतले नेकलेस और मैचिंग ईयररिंग्स के साथ पेयर किया था. मनिका ने बालों में जूड़ा बांधा था और काफी ग्लोइंग मेकअप किया हुआ था.

वहीं, दूसरे लुक में मनिका का एक दम बॉसी लुक नजर आया. इस दौरान उन्हें लाल रंग का कोऑर्ड सेट पहना था जिसके साथ मैचिंग जैकेट थी. यह ड्रेस लाइट लेदर पैटर्न के कपड़े से बनी थी जिसका टॉप में कमर की तरफ नेच था और नीचे फिटिड पैंट्स थीं. उन्होंने इस लुक को कंप्लीट करने के लिए बालों में पोनी टेल बनाई थी और लुक को स्टाइल देने के लिए चश्मा लगाया हुआ था. उन्होंने गले और कान में कोई भी जूलरी नहीं पहनी थीं. बस हाथ में ब्रेसलेट और स्टेटमेंट रिंग्स पहनी हुई थीं. इस दौरान मनिका का मेकअप काफी हाइलाइटिंग था. उन्होंने अपनी आंखों को आईलाइनर और काजल से उभारा हुआ था और गालों पर ब्लश लगाया था.

भारत की खूबसूरती, आत्मविश्वास और सांस्कृतिक गौरव को समेटे हुए मिस यूनिवर्स के मंच पर कदम रखते ही सभी की निगाहें मनिका विश्वकर्मा पर टिकी हैं. शानदार गाउन से लेकर स्टेटमेंट एथनिक लुक तक अब तक का उनका फैशन सफर साबित करता है कि वो हर तरह से भारतीय संस्कृति को आधुनिकता के साथ बड़ी सुंदरता से पेश कर रही हैं. उनके हर पहनावे और लुक्स में सुंदरता, संतुलन और शक्तिशाली संदेश दिखता है.

