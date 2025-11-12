scorecardresearch
 

Feedback

Miss Universe 2025: 'भारत की बेटी होने के नाते मैं...', दिल्ली बम धमाके पर मनिका विश्वकर्मा ने लिखा भावुक नोट

Miss Universe 2025: मिस यूनिवर्स में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहीं मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 मनिका विश्वकर्मा ने दिल्ली लाल किला बम ब्लास्ट पर पीड़ितों के लिए दुख जताया और इस मौके पर एकजुट होने का आग्रह किया.

Advertisement
X
मनिका विश्वकर्मा ने दिल्ली धमाके पर लिखा भावुक पोस्ट (Photo: Instagram@manika vishwakarma)
मनिका विश्वकर्मा ने दिल्ली धमाके पर लिखा भावुक पोस्ट (Photo: Instagram@manika vishwakarma)

Miss Universe 2025: दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किले के पास बम धमाके के बाद पूरा देश शोक में है. इस बीच थाईलैंड में जारी 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहीं मनिका विश्वकर्मा ने भी इस घटना पर शोक जताया और एकजुटता का संदेश दिया.

मनिका ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखा जिसका कैप्शन था, 'निशब्द और दिल तोड़ने वाला'. उन्होंने दिल्ली के लिए एक संदेश लिखा, मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना की.

बम धमाके पर मिस इंडिया ने लिखी इमोशनल पोस्ट

सम्बंधित ख़बरें

Manika vishwakarma at Miss Universe
मिस यूनिवर्स में लाल-पीले क्रिस्टल गाउन में छाईं मनिका, LGBTQ के लिए दिया संदेश 
Winter skincare tips
Winter Skincare Tips: सर्दियों में चमकेगा बेजान पड़ा चेहरा! नेचुरल ग्लो के लिए अपनाएं ये देसी स्किनकेयर रूटीन 
Miss Universe 2025
मिस यूनिवर्स में भारतीय सुंदरी ने दिया ऐसा जवाब, इंटरव्यूअर के मुंह से निकला WOW 
Manika Vishawarma in Miss Universe
मिस यूनिवर्स के मंच पर सफेद परी बनकर उतरीं भारतीय सुंदरी, देखें शानदार PHOTOS 
manika vishwakarma
जालीदार गाउन और मांग टीका, इंडो-वेस्टर्न लुक में छाईं मनिका विश्वकर्मा 

उन्होंने पोस्ट में लिखा, 'मेरे भारतीय साथियों, मेरी प्यारी दिल्ली और हाल ही में हुए दिल तोड़ने वाले ब्लास्ट से प्रभावित हर एक परिवार के लिए आज मेरा दिल भारी है और मेरा दिल आपके साथ शोक मना रहा है. हमारी प्यारी राष्ट्रीय राजधानी में हुए बम विस्फोट की खबर ने पूरे देश में सदमे और गहरे दुख की लहर दौड़ा दी है.'

मिस यूनिवर्स इंडिया ने कहा कि भारत की एक बेटी होने के नाते वो इस अकल्पनीय पीड़ा की घड़ी में दिल्ली के लोगों के साथ खड़ी हैं.वो आगे लिखती हैं, 'भारत की एक बेटी होने के नाते, मैं आपके साथ खड़ी हूं.

Advertisement

इंस्टाग्राम पर लिखा पोस्ट

मनिका ने यह भी लिखा कि उनके लिए मिस यूनिवर्स इंडिया का ताज पहनना एक बड़ी जिम्मेदारी है और यह एकता, शांति और करुणा का संदेश देने का एक मंच है, खासकर जब हम सभी का दिल टूट रहा हो. मैं आज इसी उसी आवाज के तौर पर कहती हूं कि हम बंटेगे नहीं . हम एक-दूसरे का ख्याल रखेंगे. हम मिलकर सब ठीक करेंगे.

उन्होंने लोगों से इस दुखद घटना में मारे गए लोगों के साथ संवेदना जताने के साथ अलग-अलग होने की बजाय एकजुटता और निराशा की बजाय आशा को चुनने का भी आग्रह किया.

कौन हैं मनिका विश्वकर्मा 
22 साल की मनिका विश्वकर्मा एक भारतीय मॉडल हैं जिन्हें 18 अगस्त, 2025 को मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज पहनाया गया था. वह 21 नवंबर को थाईलैंड के नॉन्थाबुरी के पाक क्रेट में होने वाले 74वें मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं. अब तक प्रतियोगिता में हुए सभी इवेंट्स में मनिका ने शानदार तरीके से भारत को रिप्रेंजेंट किया है. मनिका अपनी इंटेलिजेंस से भी लोगों को इंप्रेस कर रही हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    दिल्ली ब्लास्ट
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement