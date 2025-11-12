Miss Universe 2025: 'भारत की बेटी होने के नाते मैं...', दिल्ली बम धमाके पर मनिका विश्वकर्मा ने लिखा भावुक नोट

Miss Universe 2025: दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किले के पास बम धमाके के बाद पूरा देश शोक में है. इस बीच थाईलैंड में जारी 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहीं मनिका विश्वकर्मा ने भी इस घटना पर शोक जताया और एकजुटता का संदेश दिया.

मनिका ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखा जिसका कैप्शन था, 'निशब्द और दिल तोड़ने वाला'. उन्होंने दिल्ली के लिए एक संदेश लिखा, मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना की.

बम धमाके पर मिस इंडिया ने लिखी इमोशनल पोस्ट

उन्होंने पोस्ट में लिखा, 'मेरे भारतीय साथियों, मेरी प्यारी दिल्ली और हाल ही में हुए दिल तोड़ने वाले ब्लास्ट से प्रभावित हर एक परिवार के लिए आज मेरा दिल भारी है और मेरा दिल आपके साथ शोक मना रहा है. हमारी प्यारी राष्ट्रीय राजधानी में हुए बम विस्फोट की खबर ने पूरे देश में सदमे और गहरे दुख की लहर दौड़ा दी है.'

मिस यूनिवर्स इंडिया ने कहा कि भारत की एक बेटी होने के नाते वो इस अकल्पनीय पीड़ा की घड़ी में दिल्ली के लोगों के साथ खड़ी हैं.वो आगे लिखती हैं, 'भारत की एक बेटी होने के नाते, मैं आपके साथ खड़ी हूं.

इंस्टाग्राम पर लिखा पोस्ट

मनिका ने यह भी लिखा कि उनके लिए मिस यूनिवर्स इंडिया का ताज पहनना एक बड़ी जिम्मेदारी है और यह एकता, शांति और करुणा का संदेश देने का एक मंच है, खासकर जब हम सभी का दिल टूट रहा हो. मैं आज इसी उसी आवाज के तौर पर कहती हूं कि हम बंटेगे नहीं . हम एक-दूसरे का ख्याल रखेंगे. हम मिलकर सब ठीक करेंगे.

उन्होंने लोगों से इस दुखद घटना में मारे गए लोगों के साथ संवेदना जताने के साथ अलग-अलग होने की बजाय एकजुटता और निराशा की बजाय आशा को चुनने का भी आग्रह किया.

कौन हैं मनिका विश्वकर्मा

22 साल की मनिका विश्वकर्मा एक भारतीय मॉडल हैं जिन्हें 18 अगस्त, 2025 को मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज पहनाया गया था. वह 21 नवंबर को थाईलैंड के नॉन्थाबुरी के पाक क्रेट में होने वाले 74वें मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं. अब तक प्रतियोगिता में हुए सभी इवेंट्स में मनिका ने शानदार तरीके से भारत को रिप्रेंजेंट किया है. मनिका अपनी इंटेलिजेंस से भी लोगों को इंप्रेस कर रही हैं.

