Miss Universe 2025: फिनाले सेे पहले विवादों में घिरी मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता, एक और जज ने किया रिजाइन

Miss Universe 2025 Controversy: मिस यूनिवर्स 2025 को लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. फिनाले को अब सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए हैं और इस बीच शो से दो जजों ने इस्तीफा दे दिया है. पहले जज उमर हरफौच ने अचानक रिजाइन करके सबको चौंका दिया था. उन्होंने कंपीटीशन में धांधली का आरोप लगाया था, अब उमर के बाद एक और जज ने शो से रिजाइन कर दिया है. फिनाले से महज 3 दिन पहले इस तरह से दो जजों के शो छोड़कर जाने से कंपीटीशन मुश्किलों में फंस गया है.

उमर के बाद दूसरे जज ने छोड़ा शो

उमर के बाद अब फ्रांसीसी फुटबॉल प्लेयर क्लाउड मैकेल ने भी इंस्टाग्राम पर एक छोटी-सी पोस्ट के जरिए बताया है कि उन्होंने अपने पद से रिजाइन कर दिया है. उन्होंने लिखा है कि वो अपने पर्सनल रीजन की वजह से मिस यूनिवर्स 2025 के फिनाले में शामिल नहीं हो पाएंगे.

क्लाउड मैकेल ने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, 'मुझे यह बताते हुए अफसोस है कि कुछ निजी वजहों से मैं मिस यूनिवर्स 2025 इवेंट में शामिल नहीं हो पाऊंगा. यह फैसला आसान नहीं था, क्योंकि मैं मिस यूनिवर्स और इसके इंपावरमेंट और डाइवर्सिटी जैसे मूल्यों का सम्मान करता हूं. ऑर्गेनाइजेशन, सभी कंटेस्टेंट्स और जुड़े लोगों से माफी चाहता हूं. उम्मीद है आगे अच्छे समय में फिर जुड़ पाऊंगा. आपकी समझ और सपोर्ट के लिए थैंक्यू.'

जज का चल रहा कंटेस्टेंट से अफेयर

सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उमर ने दावा किया था कि जूरी पैनल के एक मेंबर का कंटेस्टेंट के साथ अफेयर चल रहा है. उमर ने बताया था कि अनऑफिशियल तरीके से टॉप 30 कंटेस्टेंट को चुना गया है. उमर के इन सभी आरोपों को मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन ने एक आधिकारिक बयान जारी कर खारिज कर दिया था. इसके अलावा उमर को हमेशा के लिए मिस यूनिवर्स से बैन कर दिया गया है.

भारत को रिप्रेजेंट कर रहीं मनिका विश्वकर्मा

74वें मिस यूनिवर्स 2025 में भारत को मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 मनिका विश्वकर्मा रिप्रेजेंट कर रही हैं. मनिका लगातार अपनी वॉक और लुक्स से लोगों का दिल जीत रही हैं और सोशल मीडिया पर उनकी फोटोज और वीडियो को लोग काफी पसंद कर रहे हैं. भारतवासियों को पूरी उम्मीद है कि इस बार मनिका मिस यूनिवर्स का ताज जरूर जीतेंगी.

