Longevity: 90 साल से ज्यादा जीने वालों में होती हैं ये 5 आदतें, जानें लंबी उम्र का राज

ज्यादातर लोग मानते हैं कि लंबी उम्र सिर्फ अच्छे जीन (genes) पर निर्भर करती है लेकिन ऐसा नहीं है. हाल ही में हुए एक रिसर्च के मुताबिक, इंसानी उम्र का सिर्फ 20% हिस्सा जीन तय करते हैं. बाकी 80% हमारी आदतों और लाइफस्टाइल पर निर्भर करता है. यह स्टडी वैज्ञानिकों ने 18,000 लोगों पर 15 साल तक की थी.

रिसर्च में पाया गया कि जो लोग 90 साल या उससे ज्यादा जीते हैं, उनमें कुछ खास आदतें आम होती हैं. ऐसे में आज हम जानेंगे कि वे कौन-कौन सी खास आदतें हैं जो लंबी और हेल्दी जिंदगी जीने में मदद करती हैं.

मन को अंदर से शांत रखना

जो लोग लंबी उम्र तक जीते हैं वे आमतौर पर अपने मन को शांत रखते हैं. इससे शरीर पर स्ट्रेस का बुरा असर नहीं पड़ता. ज्यादा स्ट्रेस लेने से दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर और इम्युनिटी कमजोर होने जैसी समस्याएं हो सकती हैं. रिसर्च बताते है कि जो लोग कम स्ट्रेस लेते हैं और अपने इमोशन पर कंट्रोल रखते हैं वे ज्यादा दिनों तक हेल्दी रहते हैं. स्ट्रेस से दूर रहने के लिए आप योग, ध्यान या ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं.

कुछ नया सीखने की चाहत

जो लोग नई-नई चीजें सीखते रहते हैं, उनका दिमाग भी हमेशा एक्टिव रहता है. जिज्ञासा रखने से ब्रेन तेज चलता है, याददाश्त मजबूत रहती है और बुजुर्गों में होने वाली बीमारियों जैसे डिमेंशिया का खतरा कम हो जाता है. यानी दिमाग को एक्टिव रखने के लिए पढ़ना, पजल सॉल्व करना, नई स्किल सीखना जरूरी है.

नेचर से जुड़े रहना

जो लोग ज्यादा समय नेचर के साथ बिताते हैं जैसे बगीचे में टहलना, पार्क में बैठना या खुली हवा में चलना उनकी सेहत बेहतर रहती है. स्ट्रेस कम होता है, नींद अच्छी आती है, मूड बेहतर रहता है, हार्ट हेल्थ बेहतर रहता है और इम्यूनिटी मजबूत होती हैं. ऐसे में आप भी लंबा और खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा समय नेचर के साथ बिताएं.

ग्रैटिट्यूड

लंबी उम्र तक जीने वाले लोग छोटी-छोटी चीजों के लिए भी शुक्रगुजार रहते हैं. जो चीज उनके पास है उनमें खुश रहना, धन्यवाद कहना, पॉजिटिव सोचना और जलन- गुस्से जैसी भावनाओं से दूर रहना उनकी लाइफस्टाइल का हिस्सा होता है. इससे आपस में रिश्ते बेहतर होते हैं, स्ट्रेस कम होता है और जिंदगी ज्यादा खुशहाल बनी रहती है.

वे लंबी उम्र के पीछे भागते नहीं

रिसर्च में सबसे दिलचस्प बात यह मिली कि जो लोग 90–100 साल तक जिए, उन्होंने कभी लंबी जिंदगी पाने की कोशिश नहीं की. वे बस अपनी पसंद का काम करते थे, रिश्तों को समय देते थे, वे खुश रहना जानते थे और बैलेंस लाइफ जीते थे.

तो अगर आप भी लंबा और खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं तो कुछ आदतों को आज से ही अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लें. इसके लिए हफ्ते में कम से कम 150 मिनट एक्सरसाइज करें, नेचुरल डाइट लें, रोज 7-8 घंटे की नींद लें, स्मोकिंग और शराब से दूरी रखें और स्ट्रेस से दूर रहें.

