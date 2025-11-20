scorecardresearch
 

Liver Health: लिवर को रीसेट करने के लिए पिएं ये ड्रिंक, Fatty liver का खतरा होगा दूर

Liver Health: अगर आप अपने लिवर को हेल्दी और फिट रखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको तुरंत अपने खानपान की आदतों में बदलाव कर लेना चाहिए. इसके साथ ही यहां हम आपको एक ऐसी ड्रिंक की जानकारी दे रहे हैं जो आपके लिवर को रिसेट यानी पूरी तरह हेल्दी रखने में मददगार साथी हो सकती है.

Liver drink
Liver drink

Liver Health: लिवर शरीर के अहम अंग में एक है जो भोजन को पचाने, शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने, पाचन के लिए पित्त बनाने, भोजन से पोषक तत्वों को प्रॉसेस करने जैसे कई अहम किरदार अदा करता है. इसलिए हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम लिवर को स्वस्थ रखने के लिए ऐसे फूड्स खाएं जो उसे फायदा पहुंचाते हैं. 

हमारी खानपान की आदतें लिवर को कई तरह से नुकसान पहुंचाती हैं. फास्ट फूड्स का सेवन, तला-भुना खाना, ज्यादा मीठा खाना, शराब का सेवन जैसी कई आदतें लिवर को डैमेज करती हैं. यहां हम आपको आपके लिवर के लिए हेल्दी रखने वाली एक ऐसी चीज बता रहे हैं जिसका लोहा डॉक्टर भी मानते हैं.

लिवर के लिए कॉफी है वरदान

कॉफी दुनिया भर में सबसे पसंदीदा ड्रिंक्स में से एक है. ज्यादातर लोग ताजगी या एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए कॉफी पीते हैं लेकिन यह ड्रिंक आपके लिवर की हेल्थ के लिए भी फायदेमंद हो सकती है. कॉफी के लिवर हेल्थ पर होने वाले फायदों के बारे में बहुत स्टडी की गई है, खासकर सूजन कम करने और लिवर की बीमारी का खतरा कम करने में के मामले में. दुनिया भर के एक्सपर्ट्स भी अक्सर आपके लिवर के लिए कॉफी पीने के फायदों पर जोर देते हैं.

कॉफी लिवर के लिए वरदान की तरह है, खासकर उन लोगों के लिए जो लिवर की बीमारियों से जूझ रहे हैं. लेकिन आप स्वस्थ हैं तो भी कॉफी आपके लिए अच्छी हो सकती है.

जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड एक्सपेरिमेंटल हेपेटोलॉजी में छपी एक स्टडी के मुताबिक, कॉफी लिवर एंजाइम (ALT, AST, और GGTP) के लेवल को बेहतर बनाने में मदद करती है, खासकर उन लोगों में जिन्हें लिवर की बीमारी का खतरा होता है. स्टडी में यह भी पता चला कि हर दिन 2 कप के करीब कॉफी पीने से फाइब्रोसिस और सिरोसिस के मामले कम होते हैं.

लिवर की हेल्थ पर कॉफी के असर पर एक और हालिया रिव्यू में बताया गया है कि रेगुलर कॉफी पीने से लिवर की बीमारी का खतरा काफी कम हो जाता है.

कैसे पिएं कॉफी

देश के जाने-माने हेपेटोलॉजिस्ट और डॉ. शिवकुमार सरीन ने कई बार अलग-अलग मंचों पर बताया है कि कॉफी लिवर के लिए फायदेमंद है लेकिन इसे पीने का सही तरीका और मात्रा मालूम होनी चाहिए. उन्होंने कुछ समय पहले एक पॉडकास्ट में कहा था. 'ब्लैक कॉफी लिवर से फैट को बाहर निकालती है. इसकी खासियत ही यह है कि ये आपके लिवर से फैट को साफ करती है. यह लिवर में कैंसर नहीं होने देती, उसका सिरोसिस कम करती है पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप कॉफी भी पी लें और शराब भी पी लें.'

कॉफी के फायदे उठाने के लिए आपको इसे बिना चीनी, दूध और क्रीम के साथ पीना चाहिए.

---- समाप्त ----
