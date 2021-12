Holiday Calendar 2022: नए साल की छुट्टियों की लिस्ट, ऐसे कर सकते हैं लंबे वीकेंड का प्लान

List of 2022 Gazetted Holidays 2022: न्यू ईयर / नया साल (New year) शुरू होने में बस एक दिन का फासला रह गया है. नए साल के वेलकम के लिए कोविड-19 गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए पार्टीज की तैयारियां भी पूरी हो गई हैं. कई लोग काफी खुश होंगे कि 2022 कितना अच्छा है, साल की शुरुआत ही छुट्टी (शनिवार) से हो रही है. केन्द्र सरकार ने भी 2022 की छुट्टियों की लिस्ट घोषित कर दी है. जिसमें कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (Ministry of personnel, public grievances and pensions) ने अनिवार्य छुट्टियों (Gazetted holidays) के साथ वैकल्पिक छुट्टियों (Optional holidays) की लिस्ट जारी की है.

2022 में 14 अनिवार्य छुट्टियां मिलेंगी

अनिवार्य अवकाश को राजपत्रित अवकाश भी बोला जाता है, जिन्हें लेना ही होता है और वहीं वैकल्पिक छुट्टियों की लिस्ट में से कुछ ही छुट्टी ले सकते हैं. राष्ट्रीय राजधानी (National capital) के बाहर मौजूद प्रशासनिक कार्यालयों (Administrative offices) में 14 अनिवार्य छुट्टियां रहेंगी और वहीं 12 वैकल्पिक छुट्टियों में से 3 छुट्टियों को ले सकते हैं.

2022 की अनिवार्य छुट्टियों की लिस्ट (List of 2022 gazetted holidays)

गणतंत्र दिवस (Republic Day) : 26 जनवरी, 2022

महावीर जयंती (Mahavirr Jayanti) : 14 अप्रैल, 2022

गुड फ्राइडे (Good Friday) : 15 अप्रैल, 2022

ईद-उल-फितर (Eid-al-Fitr) : 03 मई, 2022

बुद्ध पूर्णिमा (Buddha Purnima) : 16 मई, 2022

बकरीद (Bakrid) : जुलाई 10,2022

मुहर्रम (Muharram) : 09 अगस्त, 2022

स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) : 15 अगस्त, 2022

महात्मा गांधी जयंती (Mahatma Gandhi’s Birthday) : 02 अक्टूबर, 2022

दशहरा (Dussehra) : 05 अक्टूबर, 2022

पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन (Prophet Mohammad’s Birthday) : 07 अक्टूबर, 2022

दिवाली (Diwali) : 24 अक्टूबर 2022

गुरु नानक जयंती (Guru Nanak’s Birthday) : 08 नवंबर, 2022

क्रिसमस (Christmas Day) : 25 दिसंबर, 2022

कई राज्यों में महाशिवरात्रि और होली की छुट्टी भी रहेगी. इस बार महाशिवरात्रि 1 मार्च (मंगलवार) और होली 18 मार्च (शुक्रवार) को रहेगी.

ऐसे करें लंबे वीकेंड का प्लान (Long Weekends of 2022)

(Image Credit : Pexels)

18 मार्च यानी शुक्रवार को होली है. अगर आपको शनिवार की भी छुट्टी मिलती है, तो आप 3 दिन का लॉन्ग वीकेंड प्लान कर सकते हैं. अगर सिर्फ रविवार की छुट्टी रहती है तो 2 दिन का प्लान कर सकते हैं.

14 अप्रैल, 2022 महावीर जयंती और 15 अप्रैल 2022 गुड फ्राइडे की छुट्टी रहेगी. यानी कि गुरुवार से रविवार तक आप लॉन्ग वीकेंड पर कहीं घूमने जा सकते हैं. लेकिन अगर शनिवार की छुट्टी नहीं रहती तो आप 1 दिन की लीव ले सकते हैं और फिर अपनी प्लानिंग कर सकते हैं.

16 मई, 2022 यानी सोमवार को बुद्ध पूर्णिमा है, इस दौरान भी आप शनिवार से सोमवार तक लॉन्ग वीकेंड प्लान कर सकते हैं.

15 अगस्त, 2022 यानी सोमवार को स्वतंत्रता दिवस है, इस दौरान भी आप शनिवार से सोमवार तक लॉन्ग वीकेंड प्लान कर सकते हैं.

07 अक्टूबर, 2022 यानी शुक्रवार को पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन की अनिवार्य छुट्टी है, इस दौरान भी आप शुक्रवार से रविवार तक लॉन्ग वीकेंड प्लान कर सकते हैं.

25 दिसंबर, 2022 यानी शुक्रवार को क्रिसमस है. उस समय भी लंबे वीकेंड को प्लान कर सकते हैं.