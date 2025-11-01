scorecardresearch
 

गलती से भी फ्रिज में न रखें ये 6 फूड्स, बिगड़ जाएगा खाने का स्वाद

Foodे Not to store in Fridge: अक्सर माना जाता है कि फ्रिज में रखी चीजें ज्यादा समय तक ताजा रहती हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ खाने की चीजें फ्रिज में रखने पर जल्दी खराब हो जाती हैं. ऐसे में आज हम जानेंगे कि कौन-से फूड्स को फ्रिज में रखने से बचना चाहिए और क्यों.

खाने की चीजें जिन्हें फ्रिज में नहीं रखना चाहिए (Photo- AI generated)
लोगों को अक्सर लगता है कि फ्रिज में खाने की चीजें रखने से वो ज्यादा दिन तक ताजा रहती है लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता. कई खाने-पीने की चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें  फ्रिज में रखने से उनका स्वाद, बनावट और शेल्फ लाइफ (टिकने का समय) खराब हो सकता है. अगर आपने कभी गौर किया हो कि टमाटर का स्वाद फीका पड़ गया या ब्रेड जल्दी खराब हो गई तो इसकी वजह आपका फ्रिज हो सकता है. आइए जानते हैं कौन-कौन सी खाने-पीने की चीजें हैं जिन्हें फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए.

शहद

फ्रिज में रखने से शहद जमने लगता है और उसकी बनावट गाढ़ी हो जाती है. शहद वैसे भी नेचुरली लंबे समय तक खराब नहीं होता. इसे ठंडी, सूखी जगह पर बंद जार में रखें ताकि इसका स्वाद बना रहे.

ब्रेड 

कई लोग सोचते हैं कि ब्रेड को फ्रिज में रखने से वह ज्यादा दिन चलेगी लेकिन इससे वह जल्दी सूख जाती है और बासी हो जाती है. इसे रूम टेम्परेचर पर ब्रेड बॉक्स या सूती थैली में रखें. अगर लंबे समय तक रखना है तो इसे फ्रीजर में रखकर जरूरत पड़ने पर टोस्ट करें.

प्याज 

फ्रिज की नमी प्याज के लिए नुकसानदायक होती है.इससे वे गीले और सॉफ्ट हो जाते हैं और उनमें फफूंद लग जाती है. इसलिए प्याज को हमेशा हवादार जगह पर रखें. साथ ही उन्हें आलू के साथ भी न रखें क्योंकि आलू जल्दी खराब हो जाते हैं.

आलू 

ठंड में आलू का स्टार्च जल्दी शुगर में बदल जाता है, जिससे उनका टेस्ट और टेक्सचर दोनों बदल जाते हैं. ऐसे में पकाने के बाद आलू का स्वाद हल्का मीठा हो जाता है. इन्हें अंधेरी और ठंडी जगह, जैसे किचन पैंट्री या टोकरी में रखें.

लहसुन 

फ्रिज का तापमान लहसुन को जल्दी अंकुरित कर देता है और उसका स्वाद भी कम कर देता है. इसे सूखी और हवादार जगह पर रखें, जैसे टोकरी या पेपर बैग में.

टमाटर 

पके टमाटर को फ्रिज में रखने से उनका असली स्वाद चला जाता है और वे सॉफ्ट या दानेदार हो जाते हैं. ऐसे में इन्हें किसी ठंडी, हवादार जगह पर रखें ताकि वे धीरे-धीरे नेचुरली पकें.

ऐसे में अगर आप भी अब तक इन चीजों को फ्रिज में रख रहे थे तो अब इन्हें बाहर रखें. इससे उनका स्वाद बना रहेगा और वे जल्दी खराब भी नहीं होंगी.

