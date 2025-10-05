scorecardresearch
 

Karwa Chauth 2025: करवाचौथ पर दिखना है सुंदर, इन 5 आसान तरीकों से घर बैठे पाएं ग्लोइंग स्किन

हर महिला करवा चौथ पर सबसे अलग और सुंदर लगना चाहती है और इसके लिए वो महंगे फेशियल भी करवाती हैं. ऐसे में आज यहां हम आपको कुछ ऐसे घरेलू स्किन केयर टिप्स देने जा रहे हैं जिनके इस्तेमाल से आपका चेहरा भी चांद की तरह चमकने लगेगा.

अपनी स्किन का ख्याल रखना बहुत जरूरी है. (Photo: AI-generated)

Karwa chauth 2025 Beauty Tips: हर शादीशुदा महिला के लिए करवाचौथ का पर्व बहुत खास होता है क्योंकि इस दिन सभी सुहागनें अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं. व्रत के साथ-साथ करवा चौथ के मौके पर महिलाएं सोलह श्रृंगार भी करती हैं. हर महिला इस दिन पर बेहद खूबसूरत दिखना चाहती है.

इस साल 10 अक्टूबर को करवा चौथ मनाया जाएगा, अब बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं. इस दिन अगर आपको भी अपने चेहरे पर ग्लो चाहिए तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि घर बैठे हुए ही आप कुछ आसान तरीकों से अपने फेस को ग्लोइंग बना सकती हैं. इन बचे हुए दिनों में आप हर रोज भी अगर एक-एक करके इन नुस्खों को अपनाते हैं तो उस दिन आपका चेहरा चांद की तरह चमकने लगेगा.

हल्दी और दूध का फेस मास्क

करवा चौथ से पहले अपने चेहरे पर हल्दी और दूध का फेस मास्क लगा लें क्योंकि हल्दी में कई शक्तिशाली एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं जो हमारी स्किन को साफ और चमकदार बनाते हैं और दूध स्किन को नर्म और हाइड्रेटेड रखता है. 1 चम्मच हल्दी और 2 चम्मच दूध मिलाकर पेस्ट बना लें और इसे चेहरे पर 10-15 मिनट लगाएं. सूखने के बाद आप इसे गुनगुने पानी से धो लें. ये फेस मास्क स्किन को नेचुरल ग्लो देता है और व्रत के दौरान होने वाली ड्राइनेस को कम करता है.

नींबू और शहद का टोनर

नींबू स्किन को ब्राइट करता है और शहद मॉइस्चराइजिंग का काम करता है. 1 चम्मच नींबू का रस और 1 चम्मच शहद मिलाकर हल्के हाथ से चेहरे पर लगाएं. इसे 5-10 मिनट बाद ठंडे पानी से धो लें,इससे स्किन को फ्रेशनेस मिलती है.

ओटमील स्क्रब

ओटमील स्क्रब से डेड स्किन हटती है और स्किन सॉफ्ट हो जाती है. 2 चम्मच ओट्स, 1 चम्मच दही और 1 चुटकी हल्दी मिलाकर हल्का स्क्रब तैयार करें. चेहरे पर 5-7 मिनट हल्के हाथ से मसाज करें और फिर धो लें. ये स्किन को स्मूद बनाने में मदद करता है और इसे करने के बाद मेकअप भी अच्छे से चढ़ता है.

नारियल तेल से मॉइस्चराइजिंग

अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो ऐसे में आप व्रत के एक दिन पहले या उस दिन भी पांच से 10 मिनट तक नारियल के तेल से अच्छे से अपने चेहरे की मसाज कर लें. इससे आपकी त्वचा डिहाइड्रेट नहीं दिखेगी. इसके अलावा आप करवाचौथ आने से पहले जो बचा हुआ समय हैं, उनमें हर रात को सोने से पहले नारियल तेल को अपने चेहरे और गर्दन पर लगाकर सोएं. ये स्किन को हाइड्रेट करता है और नरम और चमकदार बनाए रखता है.

पानी पिएं और हाइड्रेट रहें

करवाचौथ के व्रत में महिलाएं पूरा दिन पानी नहीं पीती हैं और इसलिए व्रत से पहले और बाद में खूब सारा पानी पीना सेहत और स्किन दोनों के लिए अच्छा होता है. पानी पीने से स्किन हाइड्रेटेड रहती है और इससे चेहरे पर ड्राइनेस भी खत्म हो जाती है.

