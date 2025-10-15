scorecardresearch
 

Jaya Kishori's skin care: जया किशोरी चेहरे पर लगाती हैं ये देसी चीजें! दिवाली ग्लो के लिए आप भी लगाएं

Jaya Kishori's skin care routine: जया किशोरी कथावाचक और मोटिवेशन स्पीकर हैं. वह इंटरव्यूज और सेशंस में खुलकर बात करती हैं. उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो चेहरे पर क्या लगाती हैं?

जया किशोरी काफी सिंपल स्किन केयर रूटीन फॉलो करती हैं. (Photo: Instagram/Jayakishori)
जया किशोरी काफी सिंपल स्किन केयर रूटीन फॉलो करती हैं. (Photo: Instagram/Jayakishori)

Jaya Kishori's skin care routine: जय किशोरी देश की फेमस कथावाचकों में आती हैं. 1996 में राजस्थान के सुजानगढ़ में जन्मी जया जब सिर्फ 9 साल की थी तभी से वह आध्यात्मिक की ओर रुचि लेने लगी थीं. उनका पूरा परिवार अब कोलकाता में रहता है. उनकी बहन भी आर्टिस्ट हैं. जया किशोरी का असली नाम जया शर्मा है और वो अक्सर मोटिवेशनल सेशंस में भी अपनी बात रखती हैं. अक्सर लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं. एक बार जया किशोरी द लल्लनटॉप न्यूज रूम में आई थीं जहां उन्होंने अपना स्किन केयर रूटीन शेयर किया था.

जया का स्किन केयर रूटीन इतना सिंपल था कि उसे कोई भी फॉलो कर सकता है. अभी दिवाली में 6 दिन हैं और यकीन मानिए यदि कोई आज से ही ये रूटीन फॉलो करने लगेगा तो उसे काफी फायदा दिख सकता है. तो आइए जानते हैं क्या है जया किशोरी का देसी स्किन केयर रूटीन.

जया किशोरी का स्किन केयर रूटीन

जया किशोरी से इंटरव्यू के दौरान पूछा गया, 'कोरियन स्किन रूटीन के जमाने में, जया किशोरी का स्किन रूटीन क्या है?' इस सवाल के जवाब में जया किशोरी ने बताया, 'मैं उठते ही और सोने से पहले मेडिटेशन करती हूं. मंत्र जाप करती हूं, वो मेरा मेडिटेशन प्रोसेस है.'

'मैं पढ़ाई करती हूं. स्प्रिचुअल बुक्स पढ़ती हूं. भगवान के भजन काफी सुनती हूं. और जैसा स्किन केयर रूटीन कहा, तो ऐसा मेरा कोई रूटीन नहीं है. 'मैं सिर्फ एक ही चीज है जो बताना चाहूंगी जो मैं बचपन से फॉलो करती आ रही हूं.'

'ये हमारे परिवार में सब करते हैं. वो ये है कि दही और बेसन का मिक्सचर लगाती हूं चेहरे पर. मैं नहीं कहूंगी कि अभी कोई अलग चेंज हुआ है तो उसकी वजह से है. 'मुझे यह लगता है कि जब आप अंदर से खुश होते हैं तो आपके चेहरे पर चमक आती है.'

आप ऐसे यूज करें इन चीजों को?

जैसा कि जया किशोरी ने बताया है कि वह अपने चेहरे पर दही और बेसन को मिलाकर लगाती हैं. तो यदि आप भी इसे लगाना चाहते हैं तो 2 बड़े चम्मच बेसन में 2 बड़े चम्मच दही मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बनाएं. फिर इस पेस्ट को पूरे चेहरे और गर्दन पर समान रूप से लगाएं और 15-30 मिनट तक सूखने दें. सूखने के बाद, गुनगुने पानी से हल्के हाथों से स्क्रब करते हुए धो लें और फिर मॉइस्चराइजर लगाएं.

एक्सपर्ट्स कहता हैं दही और बेसन लगाने से त्वचा की रंगत निखरती है, दाग-धब्बे और टैनिंग कम होती है, स्किन मुलायम होती है और हाइड्रेट भी होती है. वहीं यदि आप स्क्रब करते हैं तो उससे डेड स्किन हट जाती है और त्वचा की गहराई से सफाई होती है जिससे मुंहासों कम होते हैं और त्वचा का पीएच लेवल बैलेंस रहता है.

