जापानी लोग सिर्फ पैदल चलकर कैसे वजन कम करते हैं? 3 मिनट की ट्रिक से होगा वेट लॉस

जापान में इंटरवल वॉकिंग ट्रेनिंग (IWT) फेमस तरीका है जो बिना जिम जाए वजन कम करने में मदद करता है. ये तरीका क्या है और इसे कैसे फॉलो करते हैं, इस बारे में जानेंगे.

वेट लॉस का जापानी तरीका काफी प्रभावी हो सकता है. (Photo: Pixabay)
जापान के लोगों को आपने देखा होगा वे काफी फिट होते हैं. दरअसल, वे लोग बचपन से ही अपनी हेल्थ और लाइफस्टाइल के लिए सीरियस होते हैं और यही स्ट्रेटची उन्हें हमेशा फिट रहने में मदद करती है. वे लोग बिना जिम जाए, सिर्फ पैदल चलकर ही दुबले-पतले रहते हैं. इसका सीक्रेट है, इंटरवल वॉकिंग ट्रेनिंग (IWT) जिसमें 3 मिनट तेज चलना और 3 मिनट धीरे चलना शामिल होता है. ये 6 मिनट का सर्कल चलता रहता है और इससे उनकी नॉर्मल वॉक से 2-3 गुना अधिक कैलोरी बर्न होती है और तेजी से वेट लॉस होता है.​

जापानी वॉकिंग तकनीक क्या है?

यह कोई मुश्किल एक्सरसाइज नहीं, बल्कि 30 मिनट की स्मार्ट वॉकिंग है. पहले 2-3 मिनट वार्म-अप करें, फिर 3 मिनट ब्रिस्क वॉक (70% स्पीड, कंधे पीछे, कोर टाइट) और 3 मिनट रिकवरी वॉक (40% स्पीड). इसे 5 बार दोहराएं. शिनशू यूनिवर्सिटी की स्टडी में इस तरीके से 5 महीने में 3-5 किलो फैट लॉस हुआ था, तब से इसे और अधिक फॉलो किया जाने लगा.​

क्यों है 10 हजार कदम से बेहतर?

सामान्य चलने में कैलोरी बर्न रुक जाती है, लेकिन इंटरवल से मेटाबॉलिज्म बूस्ट रहता है. AIIMS डॉक्टरों के मुताबिक, ये पेट की चर्बी, ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है. 38 साल की एक महिला ने रोज 12 मिनट से ही इंच लॉस कर लिया था जिसके बारे में उसने इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया था. ये तकनी बुजुर्गों के लिए भी सेफ है और ज्वाइंट पर अधिक लोड भी नहीं डालती.

जापानी वॉक की शुरुआत कैसे करें?

जापानी वॉक की शुरुआत सुबह खाली पेट करें. जापानी वॉक को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट वॉच पहने ताकि रिजल्ट देख सकें

2-3 मिनट वार्म-अप के बाद 3 मिनट ब्रिस्क वॉक (70%) करें, फिर 3 मिनट धीमी रिकवरी वॉक (30%) करें. इसे 30 मिनट तक 5 बार दोहराएं.

वॉक करते समय नाक से 3 सेकंड गहरी सांस लें 7 सेकंड बाहर निकालें. रीढ़ सीधी रखें, कोर मसल्स एक्टिव रखें. यह पेट की चर्बी और ब्लड शुगर कंट्रोल करता है.

