जापानी हेयर केयर सीक्रेट: बालों की देखभाल में दुनिया से एक कदम आगे, अपनाते हैं ये 3 खास तरीके

जापान में बालों की देखभाल एक विशेष स्कैल्प केयर रिचुअल के रूप में की जाती है जिसमें मसाज ब्रश का उपयोग करना और प्री-शैंपू ऑयलिंग भी शामिल है. भारतीय भी इसे अपना सकते हैं.

जापान के लोगों के बाल काफी अच्छे होते हैं. (Photo: AI Generated)
जापान के लोगों के बाल काफी अच्छे होते हैं. (Photo: AI Generated)

अलग-अलग क्षेत्रों में बालों की सफाई और उनकी केयर करने का तरीका अलग-अलग होता है. उसी तरह हर देश में भी हेयर केयर के तरीके अलग-अलग होते हैं. जापान भी हेयर केयर के लिए अलग तरीके अपनाता है. जापान में बालों की देखभाल सिर्फ ब्यूटी रूटीन नहीं है बल्कि काफी ध्यान से किया जाने वाला स्कैल्प केयर रिचुअल है. जापान में हेयर ट्रीटमेंट्स की ट्रेनिंग लेने वाली हेयर स्टाइलिस्ट मारिया रॉबर्ट्स ने एक इंटरव्यू में बताया कि जापानी लोग अपने बालों की केयर किस तरह से करते हैं जिससे उनके बालों की ग्रोथ अच्छी होती है. तो आइए उस तरीके के बारे में जानते हैं.

मसाज का तरीका

मारिया रॉबर्ट्स बताती हैं कि जापानी लोग हेयर वॉशिंग प्रोसेस को काफी ध्यान से अपनाते हैं. वहां शैंपू करते समय एक नहीं बल्कि 2 सिलिकॉन मसाज ब्रश का इस्तेमाल किया जाता है. इससे स्कैल्प मसाज का इफेक्ट अधिक बढ़ जाता है, गहराई से सफाई होती है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाता है. मसाज हमेशा सिर के पीछे से ऊपर की ओर क्राउन एरिया तक की जानी चाहिए क्योंकि इसी हिस्से में नर्व एंडिंग्स अधिक होती हैं. यह तरीका न सिर्फ बालों की ग्रोथ को बढ़ावा देता है बल्कि स्कैल्प से स्ट्रेस भी कम करता है.

प्री-शैंपू ऑयलिंग

जापानी हेयर केयर का यह सबसे बड़ा सीक्रेट है कि वे लोग शैंपू से पहले ऑयलिंग करते हैं और फिर उसके बाद बालों को धो लेते हैं. शैंपू से पहले ऑयल लगाने से स्कैल्प का pH बैलेंस रहता है, बाल अधिक देर तक साफ रहते हैं और जड़ों को पोषण मिलता है. बताया जाता है कि वहां की गेशा महिलाएं बालों की चमक बढ़ाने के लिए कैमेलिया ऑयल का इस्तेमाल करती थीं.

हेयर ड्राई करने का जापानी तरीका

जापानी ब्यूटी रूटीन का एक और दिलचस्प पहलू ये है कि वे बालों को अलग तरीके से सुखाते हैं. जापानी धीरे से और बालों को बिना रगड़े सुखाते हैं. वहां की महिलाएं सुपर-अब्जॉर्बेंट माइक्रोफाइबर टॉवेल या सॉफ्ट कॉटन टी-शर्ट का इस्तेमाल बालों को सुधाने में करती हैं ताकि फ्रिजीनेस कम हो और बाल टूटें नहीं. वे ब्लो ड्रायर इस्तेमाल करने से पहले बालों की 70 प्रतिशत नमी तौलिए से ही निकाल लेती हैं जिससे बाल हेल्दी और स्मूद रहते हैं.

