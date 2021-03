कोरोना वैक्सीन लगवाने से डर कैसा! जानें क्या बोले सद्गुरु जग्गी वासुदेव

कोरोना वायरस से निजात दिलाने वाली वैक्सीन आए काफी समय हो चुका है. भारत में भी लोगों को कोविशील्ड और कोवैक्सीन के टीके लगाए जा रहे हैं. हालांकि वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स को लेकर कुछ लोगो में भय भी देखा गया है. 'ईशा फाउंडेशन' के फाउंडर सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने 'इंडिया टुडे कॉन्क्लेव साउथ 2021' में इस विषय पर विस्तार से चर्चा की.

सद्गुरु ने कहा, 'आप और हम आज यहां जिंदा इसलिए ही बैठे हैं, क्योंकि बचपन से ही हमें कई तरह की बीमारियों से बचने के वैक्सीन दिए गए हैं. वरना, 1947 में आजादी के बाद प्रत्येक भारतीय की औसत आयु सिर्फ 28 साल थी. उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हम में से किसी को जिंदा नहीं होना चाहिए था.'

