QUAD की मीटिंग में PM मोदी ने कोरोना वैक्सीन, जलवायु परिवर्तन को लेकर कहीं ये बड़ी बातें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को (12 मार्च) हुए पहले QUAD वर्चुअल सम्मलेन में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग लिया. QUAD चार देशों का एक समूह है जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान जैसे चार प्रमुख देश हैं. इस वर्चुअल सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति जोसेफ आर. बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने भाग लिया. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है वैश्विक स्तर पर इस मंच का कितना बड़ा महत्त्व होगा.

इस दौरान चारों वैश्विक नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की और एक स्वतंत्र और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने के लिए एक-दूसरे को सहयोग देने पर सहमति जताई. इसके अलावा, समुद्री सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक मसलों पर भी बात हुई. इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कई महत्वपूर्ण बातें कहीं.

कोरोना वैक्सीन के लिए सहयोग

PM मोदी ने कहा- हम कोविड-19 से हमारी लड़ाई में एकजुट हैं. हमने COVID-19 वैक्सीन की सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित करने के लिए लैंडमार्क क्वैड साझेदारी शुरू की है. भारत की वैक्सीन उत्पादन की क्षमता को जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया की मदद से और अधिक विस्तारित किया जाएगा, जिससे कि इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के देशों की सहायता की जा सके.

समावेशी और मुक्त इंडो-पैसिफिक क्षेत्र

प्रधानमंत्री ने कहा कि QUAD के पहले वर्चुअल समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति बिडेन, ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन और जापानी पीएम सुगा के साथ उपयोगी चर्चा हुई. इस दौरान हमारे SAGAR (Security and Growth for All in the Region) विजन के अनुरूप, एक मुक्त, खुले और समावेशी भारत-प्रशांत क्षेत्र के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया.

क्वैड का महत्त्व

चारों देशों के समूह क्वैड पर बोलते हुए मोदी ने कहा कि वैक्सीन, जलवायु परिवर्तन और उभरती प्रौद्योगिकियों पर हुई हमारी चर्चा QUAD को वैश्विक स्तर पर अच्छा कार्य करने के लिए और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शांति और समृद्धि लाने के लिए एक सकरातमक शक्ति बनाती है.

भारतीय संस्कृति का वैश्विक भाव

भारतीय संस्कृति और दर्शन के दृष्टिकोण पर बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा आज का एजेंडा, वैक्सीन, जलवायु परिवर्तन और उभरती तकनीकियों पर बात करने का है. मैं इस सकारात्मक विजन को प्राचीन भारतीय दर्शन 'वसुधैव कुटुंबकम' के एक विस्तार की तरह देखता हूं. जो पूरे विश्व को एक परिवार की तरह मानती है.