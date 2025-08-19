scorecardresearch
 

Feedback

बालों को घना और लंबा करना है तो हेल्दी डाइट खाएं और अपनाएं ये तरीके, तेजी से होगी ग्रोथ

हर कोई चाहता है कि उसके बाल लंबे, घने और हेल्दी हों लेकिन खराब लाइफस्टाइल, डाइट, स्ट्रेस जैसे कई कारणों की वजह से बाल कमजोर हो जाते हैं. अगर आप भी अपने बालों को स्वस्थ बनाना चाहते हैं तो यहां हम आपको कुछ आसान तरीके बता रहे हैं.

Advertisement
X
बालों को मजबूत कैसे बनाएं (Photo: AI generated)
बालों को मजबूत कैसे बनाएं (Photo: AI generated)

घने, काले, लंबे और सुंदर बालों की चाहत हर किसी की होती है लेकिन बालों की ग्रोथ और डेसिंटी कई फैक्टर्स पर निर्भर करती है जिसमें व्यक्ति की जेनेटिक हिस्ट्री, खानपान, पोषण की कमी, स्ट्रेस और खराब लाइफस्टाइल जैसे कुछ घरेलू फैक्टर्स शामिल हैं. अगर आप बालों का झड़ना रोकना चाहते हों या बालों के विकास को बढ़ावा देना चाहते हों तो आपको किसी डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए. हालांकि ऐसे कई घरेलू तरीके भी हैं जो आपकी बालों की सेहत में काफी सुधार कर सकते हैं. यहां हम आपको ऐसे ही कुछ तरीके बता रहे हैं. 

1.प्रोटीन इनटेक बढ़ाएं

शरीर, स्किन और बालों के लिए प्रोटीन की बेहद जरूरत होती है. नए बाल उगाने के लिए भी प्रोटीन की जरूरत होती है. प्रोटीन की कमी के कारण बाल झड़ सकते हैं. इसलिए अपनी डाइट में प्रोटीन को ज्यादा से ज्यादा शामिल करें. आप प्रोटीन के लिए कुछ चीजें बीन्स, अंडे, मछली, ड्राई फ्रूट्स, लीन मीट और बीज जैसी चीजें खा सकते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Morning Drinks for Weight Loss and Immunity
वजन कम करने में मदद कर सकती हैं ये 5 ड्रिंक्स, रोज सुबह पीने से मिलेगी मदद 
world smallest countries to travel in a day
दुनिया के 5 सबसे छोटे देश, जहां एक दिन में घूम सकते हैं 
sunny leone glowing skin secret
Sunny Leone Skincare: एलोवेरा है उनका फेवरेट फेस मास्क 
Janhvi Kapoor Lehenga Look (Photo: Instagram/@janhvikapoor)
जन्माष्टमी पर दही हांडी में 'गोपी' बनीं जाह्नवी कपूर, गोल्डन-वाइट लहंगे में ढाया कहर 
glass of milk and bowl of almonds
बादाम का दूध का सेवन करना है क्यों है फायदेमंद, जानें इससे होने वाले लाभ 

किसी व्यक्ति की दैनिक प्रोटीन की जरूरतें इस बात पर निर्भर करती हैं कि वो कितना शारीरिक रूप से सक्रिय है और उसकी मांसपेशियों का कितना वजन है. 

2. आयरन का सेवन बढ़ाना
बालों को हेल्दी बनाने के लिए आयरन की भी जरूरत होती है.  आहार में आयरन के कुछ स्रोतों में शामिल हैं: इसलिए अपनी डाइट में दालें, कद्दू के बीज, पालक, सफेद बीन्स, लीन बीफ जैसे खाद्य पदार्थों को शामिल कर सकते हैं. 

Advertisement

मेडिकल न्यूज टुडे के अनुसार, जो लोग मांस नहीं खाते, उन्हें मांस खाने वालों की तुलना में आयरन की आवश्यकता 1.8 गुना ज्यादा होती है.  ऐसा इसलिए है क्योंकि शरीर आयरन के नॉन एनिमल प्रोटीन को उतनी प्रभावी ढंग से अवशोषित नहीं कर पाता. 

3. सिर की मालिश करें
सिर की मालिश करने से सिर की त्वचा में रक्त प्रवाह को बढ़ावा मिलता है जिससे बालों के विकास को बढ़ावा मिल सकता है.  एक छोटे से जापानी अध्ययन में पाया गया कि जिन पुरुषों ने प्रतिदिन 4 मिनट तक सिर की मालिश करने वाले उपकरण से सिर की मालिश की, उनके 6 महीने बाद बाल घने हो गए. लोग अपनी उंगलियों के पोरों से सिर की त्वचा पर हल्के गोलाकार तरीके से मालिश कर सकते हैं.  सिर की मालिश करने वाले उपकरण दवा की दुकानों और ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं. 

4. सीड्स का सेवन करें

सभी प्रकार के सीड्स खासकर कद्दू के बीज का सेवन और उसके तेल की मालिश से बालों के विकास में मदद मिलती है क्योंकि इनमें प्रोटीन और कई प्रकार के मिनरल्स होते हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement