आंखों को रखना है स्वस्थ तो रोज खाएं ये फूड्स, मोटे चश्मे से भी मिलेगी राहत

पुराने जमाने में उम्र के साथ आंखों की रोशनी कमजोर होती थी और लोगों को चश्मा लगता था लेकिन आजकल के दौर में कम उम्र में ही यहां तक कि बच्चों को भी मोटा चश्मा लग जाता है. आंखों के स्वास्थ्य को ठीक रखने में खानपान अहम भूमिका निभाता है. अगर अपनी आंखों को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आपको विटामिन ए, विटामिन सी, ई और ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर खाद्य पदार्थों को अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए. इसके अलावा ल्यूटिन और जेक्सैंथिन जैसे एंटीऑक्सिडेंट्स का भी सेवन करना चाहिए.

1. गाजर और शकरकंद

गाजर और शकरकंद दोनों में बीटा-कैरोटीन की मात्रा अधिक होती है जिसे शरीर विटामिन ए में परिवर्तित कर देता है. इसलिए इसका सेवन आंखों की रोशनी की कमजोरी में जरूर करना चाहिए.

2. पत्तेदार हरी सब्जियां

केल, पालक और अन्य पत्तेदार सब्जियां ल्यूटिन और जेक्सैंथिन का अच्छा स्रोत होती हैं. ये आपकी आंखों के लिए एक प्राकृतिक सनब्लॉक का काम करती हैं जो उन्हें हानिकारक नीली रोशनी से बचाते हैं.

3. फैटी फिश

साल्मन, टूना, मैकेरल और बाकी फैटी फिश ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होती हैं जो रेटिना के स्वास्थ्य को अच्छा रखने में मदद करती हैं. ओमेगा-3 उम्र से संबंधित मैकुलर डिजनरेशन (एएमडी) की दिक्कत और आंखों की ड्राईनेस के रिस्क को कम करने में भी मदद कर सकता है.

3. खट्टे फल

संतरे, अंगूर, कीवी, नींबू और कीनू विटामिन सी से भरपूर होते हैं जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सिडेंट है और ओवरऑल आंखों की सेहत के लिए अच्छा है. विटामिन सी आंखों में हेल्दी ब्लड वेसल्स को बनाए रखने में मदद करता है और मोतियाबिंद के जोखिम को कम कर सकता है.

4. मेवे और बीज

बादाम, अखरोट, अलसी के बीज और सूरजमुखी के बीज विटामिन ई से भरपूर होते हैं जो एक एंटीऑक्सिडेंट है. यह आंखों को उम्र से संबंधित नुकसान होने से बचा सकता है.

