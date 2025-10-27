120 साल तक जीते हैं POK की हुंजा घाटी के लोग! इस तेल में छिपा है लंबी उम्र का सीक्रेट, कैंसर को भी देता है मात

भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ना केवल अपनी चरमराती अर्थव्यवस्था और भारतीयों के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के चलते चर्चा में रहता है, बल्कि अपनी दिन-ब-दिन बिगड़ती स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी सुर्खियों में रहता है. पाकिस्तान के कई हिस्सों में दिल की बीमारी, डायबिटीज और कई अन्य गंभीर समस्याएं बढ़ रही हैं, लेकिन उसका एक हिस्सा ऐसा भी है जहां को लोग लंबी उम्र जीते हैं और बहुत सेहतमंद होते हैं. चौंकिए मत क्योंकि ये सच है. पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर (पीओके) में स्थित हुंजा घाटी (हुंजा वैली) एक ऐसी जगह है जहां का लगभग हर व्यक्ति इन बीमारियों से सुरक्षित है. यहां के लोग बेहद हेल्दी और लंबे उम्र तक जीने वाले माने जाते हैं. कई लोग तो 120 साल तक जिंदा रहते हैं. अब ये जानने के बाद आपके मन में ये सवाल जरूर उठेगा कि आखिर हुंजा घाटी के लोग इतने फिट और हेल्दी कैसे हैं और उनका हेल्थ सीक्रेट आखिर है क्या?



तो बता दें हुंजा घाटी के लोगों का हेल्थ सीक्रेट कोई महंगी दवाई या महंगा ट्रीटमेंट नहीं है. बल्कि एक नेचुरल तेल है, जो उनकी बॉडी को बीमारियों से दूर रखकर उन्हें लंबी उम्र देता है. वो तेल नीम या ऑलिव ऑयल नहीं बल्कि कड़वी खुबानी का तेल है. हुंजा की पहाड़ियों में ये तेल पीढ़ियों से इस्तेमाल होता आ रहा है. लोग इसे जोड़ों के दर्द में आराम, स्किन और बालों के लिए पोषण और गंभीर बीमारियों से सुरक्षा के लिए अपनाते हैं. यही तेल इस घाटी के लोगों की लंबी उम्र और हेल्दी जीवन का मुख्य कारण माना जाता है. आज हम आपको कड़वी खुबानी के तेल से मिलने वाले हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बताने जा रहे हैं.



क्या है कड़वी खुबानी का तेल?

कड़वी खुबानी का तेल खुबानी के बीजों से बनाया जाता है. इसमें एक खास तत्व होता है जिसे एमिग्डालिन कहते हैं (इसे विटामिन बी17 या लेट्राइल भी कहा जाता है). इसमें कैंसर-रोधी गुण भी पाए जाते हैं. हालांकि, अभी तक इसके फायदे की वैज्ञानिक पुष्टि पूरी तरह नहीं हुई है, लेकिन इसे इस्तेमाल करने वाले लोगों ने पॉजिटिव एक्सपीरियंस बताए हैं.



कड़वी खुबानी के तेल के फायदे



1. जोड़ों के दर्द में राहत: कई लोग बताते हैं कि रोजाना कड़वी खुबानी के तेल से मालिश करने से जोड़ों का दर्द और रूमेटाइड गठिया कम होता है. ज्यादातर हिमालयी क्षेत्रों में रहने वाले लोग इसका इस्तेमाल करते हैं.

2. स्किन और बालों के लिए फायदेमंद: इसमें विटामिन ई, सी और ओमेगा फैटी एसिड होते हैं, जो स्किन को सॉफ्ट और हेल्दी बनाते हैं और बालों को मजबूत और चमकदार बनाते हैं.

3. कैंसर से बचाव में मददगार: कुछ लोग मानते हैं कि इसका सेवन कैंसर से बचाव में मदद कर सकता है क्योंकि इसमें एमिग्डालिन नामक तत्व होता है. लेकिन अभी इस बारे में पूरी तरह से वैज्ञानिक प्रमाण नहीं हैं.



कैसे इस्तेमाल करें कड़वी खुबानी का तेल?



1. मालिश के लिए: इसे सीधे स्किन या बालों की जड़ों (स्कैल्प) पर लगाकर हल्की मालिश करें. इससे स्किन और बालों को नमी और पोषण मिलता है.

2. खाने में इस्तेमाल: एक चम्मच तेल स्मूदी, सलाद या दाल में मिलाकर खा सकते हैं.

3. खाना बनाने में: इसका स्वाद थोड़ा-थोड़ा ड्राई फ्रूट्स जैसा होता है. ऐसे में इसे मिठाइयों और दूसरे व्यंजनों में डालकर स्वाद बढ़ाया जा सकता है.

