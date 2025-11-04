scorecardresearch
 

बाल झड़ने की समस्या को जड़ से खत्म करेगा ये उपाय! जान लें आंवला-एलोवेरा को इस्तेमाल करने का तरीका

झड़ते बालों से परेशान हैं? तो अपनाएं आंवला और एलोवेरा का ये आसान देसी नुस्खा. जानें कैसे बनाएं हेयर मास्क, ऑयल और जूस जो बालों को जड़ से मजबूत बनाकर उन्हें घना और चमकदार बनाता है.

बालों को चमकदार और मजबूत बनाता है एलोवेरा और आंवला का इस्तेमाल(Photo: AI generated)
बालों को चमकदार और मजबूत बनाता है एलोवेरा और आंवला का इस्तेमाल(Photo: AI generated)

How To Use Amla And Aloe Vera To Stop Hair Fall: अगर हर सुबह आपका हेयरब्रश बालों से भर जाता है और तकिये पर भी बालों की लाइन लग जाती है, तो अब घबराने की नहीं, कुछ देसी नुस्खे आजमाने की जरूरत है. नानी-दादी के कुछ नुस्खें आपके बालों की हेल्थ को बूस्ट कर सकते हैं और आपकी हेयर फॉल की समस्या को खत्म करने में मददगार साबित हो सकते हैं. आज हम आपको ऐसे नुस्खे के बारे में बताने वाले हैं, जो पीढ़ियों बालों की हेल्थ के लिए सुपरस्टार रहे हैं. इस कमाल के नुस्खे को बनाने के लिए आपको दो देसी सुपरस्टार्स की जरूरत है, जो आंवला और एलोवेरा हैं. आंवला बालों की जड़ें मजबूत करता है, और एलोवेरा उन्हें सॉफ्ट, चमकदार और हेल्दी बनाता है.  तो चलिए जानते हैं कि कैसे आंवला और एलोवेरा दोनों पुराने लेकिन भरोसेमंद नुस्खे आपके बालों में फिर से जान और चमक ला सकते हैं.

बालों को जड़ से मजबूत बनाता है आंवला:  आंवला विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है. ये जड़ों को मजबूत करता है, नए बाल उगाने में मदद करता है और समय से पहले बाल सफेद होने से रोकता है. इसमें मौजूद आयरन और कैरोटीन स्कैल्प में ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं और बालों में चमक लाते हैं.

स्कैल्प को ठंडक और पोषण देता है एलोवेरा: एलोवेरा बालों की जड़ों के लिए ठंडक और राहत देता है. इसमें विटामिन ए, सी, ई, जिंक और मैग्नीशियम होते हैं जो बालों को मजबूत बनाते हैं. ये डैंड्रफ और खुजली को कम करता है, स्कैल्प साफ रखता है और बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है.

आंवला जड़ों को मजबूत करता है और एलोवेरा स्कैल्प को पोषण देता है. ऐसे में ये दोनों मिलकर बाल झड़ने से बचाते हैं. इसे इस्तेमाल करने के लिए आप इन दोनों का मास्क भी बना सकते हैं और तेल भी बना सकते हैं.

आंवला-एलोवेरा हेयर मास्क

इंग्रेडिएंट्स:
2 चम्मच आंवला पाउडर या पल्प
2 चम्मच एलोवेरा जेल
1 चम्मच नारियल तेल (अगर बाल सूखे हों)

बनाने का तरीका:
1. सबको मिलाकर पेस्ट बना लें.
2. बालों की जड़ों पर लगाकर हल्के हाथों से 5 मिनट मालिश करें.
3. 30-40 मिनट बाद गुनगुने पानी और हल्के शैम्पू से धो लें.

आंवला-एलोवेरा हेयर ऑयल

इंग्रेडिएंट्स:
1 कप नारियल तेल
2 चम्मच आंवला पाउडर या सूखे टुकड़े
2 चम्मच एलोवेरा जेल

बनाने का तरीका:
1. तेल को धीमी आंच पर गरम करें और उसमें आंवला डालें.
2. कुछ देर पकाएं, फिर एलोवेरा मिलाएं और 2-3 मिनट तक पकाएं.
3. ठंडा होने पर छान लें और बोतल में भर लें.
4. हफ्ते में 2-3 बार इससे बालों की मालिश करें.
5. ये तेल बालों को झड़ने से रोकता है, बालों में चमक लाता है और उन्हें मुलायम बनाता है.

आंवला और एलोवेरा जूस

कैसे पिएं:
30 मिलीलीटर आंवला जूस और 30 मिलीलीटर एलोवेरा जूस को एक गिलास गुनगुने पानी में मिलाएं. इसे हर सुबह खाली पेट पिएं. ये शरीर को डिटॉक्स करता है, स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और बालों को अंदर से मजबूत बनाता है.
 

