चमकदार सेब के पीछे छिपा है केमिकल का जाल! जानिए घर पर सेब पर लगी मोम हटाने के 6 आसान तरीके

डॉक्टर से लेकर हेल्थ एक्सपर्ट्स तक सेहतमंद रहने के लिए फल खाने की सलाह देते हैं. यूं तो सभी फल आपकी हेल्थ को किसी ना किसी तरह से फायेदा पहुंचाते हैं, लेकिन माना जाता है एक सेब रोजाना खाने से आप सुपरहेल्दी हो जाते हैं. सेब दुनिया के सबसे हेल्दी और पसंद किए जाने वाले फलों में से एक हैं. ये पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुकानों में मिलने वाले सेब इतने चमकदार क्यों दिखते हैं?

असल में, ये चमक मोम और केमिकल्स की वजह से होती है, जो सेब को ज्यादा समय तक फ्रेश बनाए रखते हैं. इससे सेब दिखने में तो सुंदर लगते हैं, लेकिन उन पर बचे केमिकल रेसिड्यू (केमिकल के अवशेष) आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं. परेशान ना हों, आप सेबों को बिना महंगे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किए ही घर पर आसानी से साफ कर सकते हैं. आज इस आर्टिकल में हम आपको सेब पर से केमिकल की परत हटाने के 6 आसान, नेचुरल और असरदार घरेलू तरीके बताने जा रहे हैं, जिनसे आप सेबों को स्वादिष्ट और सेहतमंद बना सकते हैं.

1. गर्म पानी और मुलायम ब्रश: सेब साफ करने का सबसे आसान तरीका गुनगुना पानी और मुलायम ब्रश है. इससे सेब के ऊपर से मोम और गंदगी आसानी से निकल जाती है.

कैसे करें: सबसे पहले सेब को गुनगुने (गरम नहीं) पानी के नीचे रखें. अब मुलायम ब्रश से हल्के हाथों से रगड़ें. इसके बाद साफ कपड़े या पेपर टॉवल से पोंछकर सुखा लें.

2. सिरके का पानी: सिरका (विनेगर) सेब की के ऊपर पर लगी मोम और पेस्टिसाइड्स की परत को हटाने में बहुत असरदार है.

कैसे करें: एक बर्तन में 1 पार्ट सिरका और 3 पार्ट पानी मिलाएं. सेबों को इसमें 10-15 मिनट तक भिगोएं. फिर साफ पानी से धोकर सुखा लें.



3. नींबू का रस और बेकिंग सोडा: नींबू का रस और बेकिंग सोडा दोनों मिलकर सेब की पूरी सफाई कर देते हैं. नींबू का रस मोम को घोल देता है और बेकिंग सोडा पेस्टिसाइड्स को हटाता है.

कैसे करें: 1 कप पानी में 1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा और 2 छोटे चम्मच नींबू का रस मिलाएं. सेबों को 5-10 मिनट तक इसमें भिगोएं. फिर हल्के से रगड़ें और पानी से धो लें.

4. गर्म पानी में डुबोना: ये सेब को साफ करने का सबसे पारंपरिक तरीका है. गर्म पानी में कुछ सेकंड डुबोने से मोम की परत आसानी से निकल जाती है.

कैसे करें: पानी को उबाल आने तक गरम करें. सेबों को 10-15 सेकंड के लिए इसमें डुबोएं. फिर निकालकर कपड़े से रगड़ें और ठंडे पानी से धो लें.

5. नमक के पानी में भिगोना: नमक का पानी सेब के छिलके पर जमे केमिकल और बैक्टीरिया हटाने का आसान तरीका है.

कैसे करें: एक कटोरे में गर्म पानी लें और उसमें 1-2 बड़े चम्मच नमक डालें. सेबों को 10 मिनट तक भिगोएं. फिर हल्के से रगड़ें और साफ पानी से धो लें.

6. छीलकर खाना: अगर आप चाहें तो सेब छीलकर भी खा सकते हैं. बस पहले उन्हें धोना जरूरी है ताकि अंदर गंदगी या केमिकल न जाएं.

