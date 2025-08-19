scorecardresearch
 

कम करना चाहते हैं आर्म्स की जिद्दी चर्बी? इन 5 टिप्स से मिलेगी मदद

कुछ आसान और कारगर टिप्स को अपनी दिनचर्या में शामिल करके आप हाथों की चर्बी को कम कर सकते हैं. इसके लिए आपको कोई क्रैश डाइट फॉलो करने की जरूरत नहीं है. 

कम करना चाहते हैं आर्म्स की जिद्दी चर्बी? इन 5 टिप्स से मिलेगी मदद (photo: freepik)
क्या आपको भी अपने हाथ मोटे लगते हैं और आप हाथों की चर्बी से आजादी पाना चाहते हैं? तो आप अकेले नहीं हैं. हाथों की जिद्दी चर्बी आपके आत्मविश्वास में बाधा डाल सकते हैं और अगर आपका खानपान सही नहीं है तो कितने भी पुश-अप्स कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा.

लेकिन अच्छी खबर ये है कि सही फूड्स के साथ आप हाथ की चर्बी को कम कर सकते हैं और वह भी बिना किसी क्रैश डाइट के. इसके लिए आपको अपने शरीर को स्मार्ट तरीके से प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और फाइबर युक्त फूड्स से पोषण दें, जो चर्बी को पिघलाने में मदद करते हैं और मसल्स बनाने का काम करते हैं.

तो अगर आप स्लीवलेस टॉप्स पहनने को तैयार हैं और अपने हाथों को टोन्ड दिखाना चाहती हैं तो इन टिप्स से आपको काफी मदद मिल सकती है.

पहला टिप- ज्यादा प्रोटीन खाएं ताकि मसल्स बन सकें. मांसपेशियां जितनी ज्यादा होंगी, आपका शरीर उतनी ही ज्यादा कैलोरी बर्न करेगा. दालें, चना, राजमा जैसे प्लांट बेस्ड प्रोटीन का सेवन करें. राजमा में प्रति 100 ग्राम लगभग 24 ग्राम प्रोटीन होता है, जो मसल्स बनाने के लिए बहुत बढ़िया है. टोफू, क्विनोआ और नट्स को भी अपनी डाइट में शामिल करें. जब समय कम हो, तो प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं.

दूसरा टिप: हेल्दी स्नैक्स के लिए सीड्स खाएं. अगर आपके स्नैक बॉक्स में ज्यादातर चिप्स और बिस्कुट हैं, तो उन्हें सूरजमुखी के बीज या नट्स से बदलें. ये फाइबर, हेल्दी फैट्स और विटामिन ई से भरपूर होते हैं, जो भूख को कंट्रोल करते हैं और हेल्दी मेटाबॉलिज्म में मदद करते हैं.

तीसरा टिप: फाइबर का सेवन बढ़ाएं. फाइबर हाजमे को धीमा करता है, ब्लड शुगर कंट्रोल करता है और आपको लंबे समय तक भरा रखता है. ओट्स, ब्राउन राइस, दालें, सेब, बेरीज, ब्रोकली और गाजर जैसे फूड्स फाइबर से भरपूर होते हैं. ज्यादा फाइबर खाने से ओवरईटिंग कम होती है और शरीर में चर्बी जमा होने की संभावना घटती है.

चौथा टिप: माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पर ध्यान दें. विटामिन B12 और विटामिन ई आपके मेटाबॉलिज्म और मसल रिकवरी के लिए जरूरी हैं. अगर आप प्लांट-बेस्ड डाइट पर हैं तो विटामिन B12 की कमी हो सकती है. इसलिए फोर्टिफाइड अनाज, न्यूट्रिशनल यीस्ट, पालक जैसे फूड्स खाएं या सप्लीमेंट लें. विटामिन ई के लिए नट्स, सीड्स और हरी पत्तेदार सब्जियां शामिल करें.

पांचवां टिप: वर्कआउट से पहले सही चीजें खाएं. इससे आपकी एनर्जी बनी रहती है और आप बेहतर वर्कआउट कर पाते हैं. साबुत अनाज का टोस्ट, एवोकाडो, केले के साथ पीनट बटर या ओट्स में चिया सीड्स अच्छे ऑप्शन हैं. चिया सीड्स में ओमेगा-3, प्रोटीन और फाइबर होता है, जो वजन कम करने और भूख कंट्रोल करने में मदद करता है.

