scorecardresearch
 

Feedback

जंग लगी कड़ाही चुटकियों में होगी साफ, बिना मेहनत हो जाएगी बिल्कुल नई

क्या आप भी अपने लोहे की कड़ाही को साफ कर-करके थक चुके हैं लेकिन उसमें लगी जंग और जिद्दी गंदगी हटने का नाम नहीं ले रही है तो यहां हम आपको उसे साफ करने का एक आसान और असरदार तरीका बता रहे हैं.

Advertisement
X
जंग लगी कढ़ाई को कैसे साफ करें (Photo: AI generated)
जंग लगी कढ़ाई को कैसे साफ करें (Photo: AI generated)

लोहे की कड़ाही हर भारतीय रसोई का जरूरी हिस्सा होती है. यह दाल, सब्जी और लगभग सभी तरह के खानों को बनाने के लिए इस्तेमाल होती है. ऐसा कहा जाता है कि लोहे की कड़ाही में खाना पकाने से उसमें कुछ पोषक तत्व भी जुड़ जाते हैं लेकिन जब इस पर जंग या जिद्दी चिकनाई जम जाती है तो इसे साफ करना मुश्किल हो जाता है.

यहां हम आपको जंग लगी लोहे की कड़ाही को आसानी और कम समय में साफ करने के उपाय बता रहे हैं जिसके लिए आपको फिटकरी, पानी, डिटर्जेंट और स्क्रब की जरूत है. यह देसी तरीका केमिकल-फ्री, सस्ता और समय बचाने वाला है. 

कैसे साफ करें जंग लगी कढ़ाई

सम्बंधित ख़बरें

Suhana Khan (Photo: Instagram/@suhanakhan2)
वर्साचे गाउन में छाईं सुहाना खान, 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' प्रीमियर में लूटी लाइमलाइट 
Moongdal Chocolate pancake (Photo: AI Generated)
10 मिनट में बनाएं मूंग दाल चॉकलेट पैनकेक, हेल्दी और स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट के लिए परफेक्ट 
bowl of almonds and a woman measuring her waist
रोज खाएं पानी में भीगे हुए बादाम, तेजी से घटेगा वजन 
Spider control tips
मकड़ियों से मिलेगा छुटकारा, इन छोटी-छोटी बातों का रखें ध्यान 
peel boiled eggs
उबले अंडे छीलना हो जाएगा और भी आसान! ये 7 आसान हैक्स बचाएंगे टाइम 

इसके लिए सबसे पहले अपनी जंग लगी कड़ाही को गैस पर रखें और उसमें एक कप पानी डाल दें. इसके बाद फिटकरी को पीसकर उसका पाउडर बनाकर उसे भी उसी पानी में मिला दें. इसके बाद उस पानी में एक चम्मच डिटर्जेंट पाउडर डालें और फिर उसे 5 से 6 मिनट तक उबाल लें. पानी में जब झाग बनने लगे तो इसका मतलब है कि जंग और गंदगी की सफाई शुरू हो गई है. अब एक चम्मच से झाग वाले पानी को कढ़ाई की पूरी सतह पर फैला दें, किनारों और जिद्दी दागों वाली जगह पर भी.

Advertisement

इसके बाद गैस को बंद कर दें, कढ़ाई को थोड़ा ठंडा होने दें और फिटकरी वाले पानी को एक कटोरे में निकाल लें. स्टील के स्क्रब से कढ़ाई को हल्के-हल्के रगड़ें. इसके बाद कड़ाही को साफ कपड़े से सुखाएं, जंग से बचने के लिए सतह पर सरसों का तेल लगाएं.

फिटकरी क्यों है जंग छुड़ाने में असरदार
फिटकरी एक माइल्ड एसिडिक एजेंट की तरह काम करती है जो लोहे के बर्तन पर जंग और काली गंदगी को पिघला देती है. यह तेल और मसाले की गंदगी को भी साफ करती है जिससे बर्तनों की सफाई बाकी पारंपरिक तरीकों की तुलना में तेज और आसान हो जाती है. 

यह आपकी कड़ाही को सिर्फ मिनटों में साफ कर देती है.

यह जंग और काली गंदगी को अच्छी तरह हटाता है.

इस तरीके की मदद से आपको कड़ाही को घंटों तक रगड़ने की जरूरत नहीं होती है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement