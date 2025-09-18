जंग लगी कड़ाही चुटकियों में होगी साफ, बिना मेहनत हो जाएगी बिल्कुल नई

लोहे की कड़ाही हर भारतीय रसोई का जरूरी हिस्सा होती है. यह दाल, सब्जी और लगभग सभी तरह के खानों को बनाने के लिए इस्तेमाल होती है. ऐसा कहा जाता है कि लोहे की कड़ाही में खाना पकाने से उसमें कुछ पोषक तत्व भी जुड़ जाते हैं लेकिन जब इस पर जंग या जिद्दी चिकनाई जम जाती है तो इसे साफ करना मुश्किल हो जाता है.

यहां हम आपको जंग लगी लोहे की कड़ाही को आसानी और कम समय में साफ करने के उपाय बता रहे हैं जिसके लिए आपको फिटकरी, पानी, डिटर्जेंट और स्क्रब की जरूत है. यह देसी तरीका केमिकल-फ्री, सस्ता और समय बचाने वाला है.

कैसे साफ करें जंग लगी कढ़ाई

इसके लिए सबसे पहले अपनी जंग लगी कड़ाही को गैस पर रखें और उसमें एक कप पानी डाल दें. इसके बाद फिटकरी को पीसकर उसका पाउडर बनाकर उसे भी उसी पानी में मिला दें. इसके बाद उस पानी में एक चम्मच डिटर्जेंट पाउडर डालें और फिर उसे 5 से 6 मिनट तक उबाल लें. पानी में जब झाग बनने लगे तो इसका मतलब है कि जंग और गंदगी की सफाई शुरू हो गई है. अब एक चम्मच से झाग वाले पानी को कढ़ाई की पूरी सतह पर फैला दें, किनारों और जिद्दी दागों वाली जगह पर भी.

Advertisement

इसके बाद गैस को बंद कर दें, कढ़ाई को थोड़ा ठंडा होने दें और फिटकरी वाले पानी को एक कटोरे में निकाल लें. स्टील के स्क्रब से कढ़ाई को हल्के-हल्के रगड़ें. इसके बाद कड़ाही को साफ कपड़े से सुखाएं, जंग से बचने के लिए सतह पर सरसों का तेल लगाएं.

फिटकरी क्यों है जंग छुड़ाने में असरदार

फिटकरी एक माइल्ड एसिडिक एजेंट की तरह काम करती है जो लोहे के बर्तन पर जंग और काली गंदगी को पिघला देती है. यह तेल और मसाले की गंदगी को भी साफ करती है जिससे बर्तनों की सफाई बाकी पारंपरिक तरीकों की तुलना में तेज और आसान हो जाती है.

यह आपकी कड़ाही को सिर्फ मिनटों में साफ कर देती है.

यह जंग और काली गंदगी को अच्छी तरह हटाता है.

इस तरीके की मदद से आपको कड़ाही को घंटों तक रगड़ने की जरूरत नहीं होती है.

---- समाप्त ----