बालों को बनाना चाहते हैं हेल्दी और मजबूत? घर पर इस तरह तैयार करें तिल का तेल

तिल का तेल बालों की देखभाल में एक प्राकृतिक और प्रभावी उपाय है. इसके नियमित इस्तेमाल से बाल मजबूत, चमकदार और हेल्दी हो सकते हैं। तो अगर आप भी बालों के झड़ने, टूटने या सफेद बालों से परेशान हैं तो तिल का तेल बनाएं और इसका नियमित इस्तेमाल करें.

बालों की देखभाल में कुछ साधारण लेकिन घरेलू नुस्खे हमें हमारी दादी-नानी से मिलते हैं. तिल का तेल उनमें से एक है. तिल के छोटे-छोटे बीजों में बालों के लिए बहुत से पोषक तत्व होते हैं. घर पर ही आप तिल का तेल बनाकर बालों को जड़ से मजबूत, चमकदार और हेल्दी बना सकते हैं. छोटे-छोटे तिल के बीजों में छुपे हैं बालों के लिए बहुत सारे पोषक तत्व. जब हम खुद से तिल का तेल बनाते हैं, तो समझ में आता है कि आखिर क्यों यह तेल सदियों से भरोसेमंद रहा है. यह तेल बालों को जड़ से मजबूत, चमकदार और स्वस्थ बनाता है.

तिल तेल के फायदे

तिल के बीज विटामिन E, बी-कॉम्प्लेक्स और मिनरल्स जैसे मैग्नीशियम और कैल्शियम से भरपूर होते हैं. ये सभी तत्व बालों की जड़ों को पोषण देते हैं और नए बालों की ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं. रोजाना इस्तेमाल से कमजोर बाल मजबूत होते हैं, दोमुंहे बालों की समस्या कम होती है और स्कैल्प की नमी बनी रहती है. तिल का तेल एंटीफंगल और एंटीबैक्टीरियल गुणों से भी भरपूर होता है, जिससे डैंड्रफ और स्कैल्प की खुजली से राहत मिलती है. साथ ही, यह सूरज की हानिकारक किरणों से भी बालों की सुरक्षा करता है.

घर पर कैसे तैयार करें तिल का तेल

तिल का तेल बनाना बहुत आसान है. सबसे पहले एक कप तिल के बीज लें और अच्छे से साफ़ करें. इन्हें धीमी आंच पर हल्का भूनें जब तक तिल की खुशबू नहीं आने लगे. इसके बाद इन्हें ठंडा कर मोटा पाउडर बना लें. अब एक भारी तली वाले पैन में दो कप नारियल तेल लें और उसमें तिल का पाउडर मिलाएं. नारियल तेल तिल के तेल के साथ अच्छी तरह घुल-मिल जाता है और इसके फायदे भी बढ़ाता है. इस मिश्रण को लगभग 8-10 मिनट धीरे-धीरे गर्म करें. जब तेल का रंग थोड़ा गहरा हो जाए और खुशबू अच्छी आने लगे, तो गैस बंद कर दें और ठंडा होने दें. फिर एक महीन कपड़े से छानकर तेल को साफ कांच की बोतल में भर लें.

कैसे करें इस्तेमाल

तिल तेल का इस्तेमाल गर्म करके करें. इसे हल्के हाथों से सिर की त्वचा में 10-15 मिनट तक मालिश करें ताकि जड़ों तक पोषण पहुंच सके. इसे रातभर लगाकर रखना और भी ज्यादा फायदेमंद होता है. अगर समय कम हो तो शैम्पू से पहले कम से कम एक घंटा लगाना चाहिए. आप इसे अपनी जरूरत के अनुसार कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं. उदाहरण के लिए, गरम करते समय इसमें करी पत्ते मिलाने से बालों का सफेद होना स्लो हो जाता है. मेथी के दाने डैंड्रफ को कम करते हैं और बालों को मोटा बनाते हैं. जबकि गुड़हल के फूल इसे प्राकृतिक कंडीशनर बनाते हैं जो चमक बढ़ाता है.

रेगुलर रूप से तिल के तेल की मालिश करने पर बालों में नज़र आने वाला फर्क साफ दिखाई देता है. बाल मजबूत, चमकदार और हेल्दी दिखने लगते हैं. स्कैल्प में सूखापन कम होता है और नए बाल हेल्दी रूप से बढ़ते हैं. इसके अलावा, गर्म तेल से सिर की मालिश से मन और शरीर दोनों को आराम मिलता है. आयुर्वेद में तिल के तेल को बालों की सेहत और ओवरऑल हेल्थ के लिए सदियों से अत्यंत लाभकारी माना गया है.

तो अगर आप भी बालों के झड़ने, टूटने या साफ सफेद बालों से परेशान हैं तो तिल का तेल बनाएं और इसका रेगुलर इस्तेमाल करें. ये ना सिर्फ बालों की देखभाल का एक पुराना तरीका है, बल्कि एक नेचुरल, शुद्ध और बिना किसी केमिकल के घरेलू उपाय भी है.

