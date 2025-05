उम्र से पहले ही सफेद हो चुके हैं आपके बाल? इन घरेलू उपायों से मिलेगी मदद

Home remedies to get rid of grey hairs: आजकल बिजी लाइफस्टाइल, खराब खानपान और शरीर में पोषक तत्वों की कमी के कारण ओवरऑल हेल्थ के साथ ही बालों की हेल्थ पर भी काफी बुरा असर पड़ता है. खराब लाइफस्टाइल और खानपान के कारण लोगों को कम उम्र में ही सफेद बालों की समस्या से जूझना पड़ रहा है. पहले बाल सफेद होने को बुढ़ापे से जोड़कर देखा जाता था लेकिन अब बहुत कम उम्र में ही बच्चों के बाल सफेद होने लगे हैं. बाल सफेद होना शरीर में कई कमियों की ओर भी इशारा करता है. ऐसे में डॉक्टर को दिखाने के साथ ही कुछ घरेलू उपायों से भी आप सफेद बालों की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं.

आंवला और गुड़हल के फूल

अगर आपके बाल कम उम्र में ही सफेद होने लगे हैं तो आंवला और गुड़हल के फूल आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं. इसके इस्तेमाल के लिए आप आंवला, गुड़हल और तिल का पेस्ट बना लें. जिसमें नारियल तेल की कुछ बूंदे मिलाएं और स्कैल्प पर मसाज करें. ऐसा करने से आपको काफी फायदा होगा. बालों में तेजी से आ रही सफेदी रुकने लगेगी.

प्याज का रस

बालों की सफेदी रोकने में प्याज भी काफी असरदार है. इसके लिए आप सबसे पहले प्याज के कुछ टुकड़ों को अच्छी तरह मिक्सर में पीस लें और फिर उन्हें निचोड़कर, उसके रस से स्कैल्प पर मसाज करें. आप सप्ताह में कम से कम दो बार ऐसा करें तो बहुत फायदा आपको मिलेगा.

मेहंदी और मेथी का पेस्ट

बालों की सफेदी को दूर करने के लिए मेहंदी और मेथी का पेस्ट भी काफी असरदार साबित हो सकता है. आप सबसे पहले मेहंदी और मेथी का पेस्ट तैयार कीजिए, फिर उसमें थोड़ी मात्रा में बटर मिल्क और नारियल का तेल मिला लीजिए. इससे अपने बालों की मसाज कीजिए. यह मिश्रण काफी फायदेमंद साबित होगा.

रोजाना तेल लगाएं

बालों को अच्छा रखना चाहते हैं तो उन पर समय-समय पर तेल लगाते रहना चाहिए. खासतौर पर सिर पर नारियल तेल और बादाम के तेल को मिलाकर लगाने से बहुत फायदा होता है.