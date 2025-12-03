हेयर ट्रांसप्लांट कराने के कितने समय बाद उगते हैं नए बाल? शख्स ने बताया अपना अनुभव

Hair Transplant: बाल झड़ने की समस्या से आजकल अधिकतर लोग गुजर रहे हैं और इसी के चलते अब हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं. क्या आपने कभी गौर किया है कि अब फेमस मेल पर्सनेलिटीज गंजे नहीं होते हैं.

और पढ़ें

हेयर ट्रांसप्लांट कराना सिर्फ महंगा ही नहीं, बल्कि एक बेहद दर्दनाक प्रोसेस हो सकता है. यह प्रक्रिया छह से आठ घंटे तक चलती है और इसके बाद रिकवरी में कई महीनों का समय लगता है. आम तौर पर परिणाम देखने में लगभग एक साल का समय लगता है, हालांकि, अगर सब कुछ सही रहा तो रिजल्ट नेचुरल और स्थायी होते हैं.

हेयर ट्रांसप्लांट के बाद क्या हुआ?

अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में हेयर ट्रांसप्लांट काफी महंगा होता है, लेकिन तुर्की में ये अन्य देशों की तुलना में काफी किफायती पड़ता है. यही कारण है कि तुर्की आज हेयर ट्रांसप्लांट का हब बनता जा रहा है और यहां हर साल हजारों लोग अपने बालों को दोबारा उगाने के लिए जाते हैं.

एलेक्स नाम के 46 साल के शख्स ने अपना अनुभव साझा किया है, उसने बताया है कि वो मार्च 2022 में तुर्की में एक क्लिनिक गया था जहां डॉक्टर ने उनके सिर पर लगभग 4,250 छोटे-छोटे छेद किए थे. उस समय कोई परिणाम नहीं था, लेकिन 10वें महीने में रिजल्ट दिखना शुरू हो गया था. हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद सिर से खून भी निकल सकता है.

Advertisement

एलेक्स ने बताया कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद लंबे समय तक आपको काफी सावधानियां बरतनी पड़ती है, जिससे आपकी डेली लाइफ भी इफेक्ट होती है.

बरतनी होती हैं ये सावधानियां

एलेक्स ने बताया, इस दौरान टी-शर्ट पहनना मना होता है, क्योंकि उसे निकालते वक्त सिर पर लगने का खतरा होता है. इस प्रोसेस के बाद डायरेक्ट पानी के नीचे सिर डालने की इजाजत नहीं थी, सिर्फ सिर पर हल्का ठंडा पानी ही डालकर धीरे-धीरे उंगलियों से सिर को साफ करना पड़ता था.

नए बाल चावल के दाने की तरह नाजुक और छोटे होते थे, इसलिए नहाते समय डर भी लगता था कि कहीं गलती से ऑपरेशन खराब न हो जाए. इस प्रोसेस के बाद पहले महीने तो सूरज की धूप से भी परहेज करना पड़ा.

दूसरे महीने में जब बाल छोटे स्थिर हो जाते हैं तब आप नहा और आराम से शो सकते हैं और कैप भी लगा सकते हैं. पांचवें महीने में जाकर बाल दिखाई देना शुरू होते हैं और सातवें महीने में जाकर पहली बार आप अपने बाल बना सकते हैं.

नौवें महीने तक बाल पूरी तरह से आ गए थे और उसके साथ ही आत्मविश्वास भी लौट आया था. इतना दर्द सहने के बाद भी उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो इसे दोबारा करा सकते हैं.

Advertisement

इससे एक बात तो साफ हो गई है कि हेयर ट्रांसप्लांट शब्द को लोग जितनी आसानी से बोल देते हैं, लेकिन इसे कराने का प्रोसेस उतना ही मुश्किल भरा है. दर्द के साथ-साथ इस पूरे एक साल के प्रोसेस में आपको धैर्य भी रखना होगा, क्योंकि जब इसके परिणाम आएंगे तो आपका विश्वास और कॉन्फिडेंस भी लौट आएगा.

---- समाप्त ----