दोगुनी तेजी से बढ़ेंगे बाल, नारियल तेल में मिलाकर लगाएं प्याज का रस! जानें इस वायरल ट्रिक के पीछे का सच

बालों की लम्बाई बढ़ाने के लिए एक देसी नुस्खे का लोग सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और इसे सुरक्षित भी माना जाता है. आइए जानते हैं कि प्याज का रस और नारियल तेल का कॉम्बिनेशन बालों में लगाने से हेयर ग्रोथ क्यों होती है.

प्याज में सल्फर होता है जो बालों की ग्रोथ में काम आता है. (PHOTO:ITG)
Onion And Coconut Oil For Hair: लंबे बाल तो हर किसी को पसंद होते हैं, लेकिन खराब लाइफस्टाइल की वजह से अधिकतर लोग हेयरफॉल का सामना कर रहे हैं. बालों की लम्बाई को सुंदरता के साथ आत्मविश्वास से भी जोड़ा जाता है. बालों की ग्रोथ तो सबकी अच्छी लगती है, लेकिन इनको संभालकर रखना भी उतना ही अहम होता है. देसी नुस्खे भी हमारे बालों की क्वालिटी सुधारने में बहुत मदद करते हैं, कुछ तो हेयर ग्रोथ के साथ-साथ हेयरफॉल रोकने में भी कारगार होते हैं. 

इन्हीं में से एक नारियल तेल में प्याज का रस मिलाकर लगाने का नुस्खा है, अक्सर लोग नारियल तेल में प्याज मिलाकर लगाने की सलाह देते हैं. अगर आप भी लंबे, मजबूत और हेल्दी बालों का सपना देखते हैं. तो यह हेयरकेयर कॉम्बिनेशन आपके लिए एकदम सही है. सोशल मीडिया पर इस कॉम्बिनेशन को लेकर कई रिसर्च और उपाय भरे पड़े हैं, लेकिन इसे सबसे सुरक्षित उपायों में गिना जाता है. आइए जानते हैं कि नारियल तेल में प्याज का रस मिलाने का कॉम्बिनेशन इतना फायदेमंद और स्पेशल क्यों है.

इस कॉम्बिनेशन को क्या खास बनाता है?

सबसे पहली बात यह है कि प्याज का रस और नारियल तेल दोनों ही अपने एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुणों के लिए जाने जाते हैं. प्याज में सल्फर मौजूद होता है जो हेयर ग्रोथ में मदद करता है. उसी तरह नारियल तेल में जड़ों में आसानी से चला जाता है, जिसकी वजह से बालों को अंदर से पोषण और नमी दोनों मिल जाती है. 

नारियल तेल और प्यार के रस को इस्तेमाल कैसे करें?

  • 2 बड़े चम्मच प्याज के रस को 2 बड़े चम्मच नारियल तेल में मिलाएं.

  • इसमें लैवेंडर, रोजमेरी और टी ट्री ऑयल जैसे जरूरी तेल की कुछ बूंदें डालें. 

  • इन सबको मिलाने के बाद अपनी उंगलियों से सिर पर मालिश करें.

  • 30 मिनट तक रखने के बाद सिर को धो लें, प्याज की बदबू निकालने के लिए शैम्पू से हेयर वॉश करें.

इसके अलावा आप नारियल तेल और प्याज के रस को गैस पर कुछ समय के लिए गर्म करने के बाद भी तेल बना सकते हैं. इस तेल को आप 3 हफ्ते तक इस्तेमाल कर सकते हैं. 

पहली बार लगाते समय रखें इन बातों का ध्यान

जब आप पहली बार अपने बालों पर नारियल तेल और प्याज का रस का इस्तेमाल कर रहे हों, तो आधे घंटे तक लगाने तक अपने बालों के उस हिस्से का ध्यान रखें. अगर आपको अचानक सूजन, खुजली और लाल दाग जैसे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं तो यह आपके लिए सुरक्षित है. 

लेकिन अगर आपको इनमें से कोई भी समस्या होती है तो यह नुस्खा आपके सिर के लिए सही नहीं है. इसके अलावा अगर आपको एक्जिमा, सिर पर मुंहासे या सोरायसिस जैसी दिक्कतें हैं तो इस उपाय का इस्तेमाल न करें. 

ऐसा नहीं है कि नारियल तेल और प्याज के रस को मिलाकर लगाने से दूसरे दिन ही आपको बाल लंबे हो जाएंगे. इस नुस्खे को करते हुए आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि बालों को बढ़ने में 2 महीने तक का समय लगता है.

---- समाप्त ----
